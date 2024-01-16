‘Teknolojide Kadın Akademisi’ cinsiyet eşitliğini artıracak

Kripto varlık platformu Binance, teknolojide cinsiyet eşitliği ve kadınların finansal okuryazarlık seviyelerini artırma misyonuyla Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) ile stratejik bir iş birliği başlattı.

Binance Teknolojide Kadın Akademisi iş birliği, finansal okuryazarlığı artırmak, kadınların kripto, blok zincir ve Web 3.0 alanlarındaki katılımlarını güçlendirmek amacıyla hayata geçirilirken, aynı zamanda genç kadınları teknoloji dünyasında liderler haline getirme hedefi güdüyor.

Online gerçekleştirilecek eğitimlere aktif olarak katılma şartı sunulurken, program, kripto, NFT, blok zincir, dijital cüzdan, bulut bilişim gibi modern finansal teknoloji alanlarını kapsayacak. Programa katılan öğrenciler Finansal Okuryazarlık, Yapay Zeka ile Dönüşecek Para Ekonomisi, Nesnelerin İnterneti, Endüstri 4.0, Büyük Veri, Bulut Bilişim, Web 2.0, Web 3.0, Siber Güvenlik, NFT, Blockchain, Dijital Cüzdan, Dijital Ürünleşme ve Sanat ve Kripto Para başlıklarında eğitim alacaklar.

Binance Teknolojide Kadın Akademisi tanıtımı için düzenlenen toplantıda, iş birliği hakkındaki detaylar, eğitim programının içeriği ve katılımcılardan beklenenler aktarılırken, gastronomi ve teknolojinin kesişim noktasına odaklanarak, ‘Yılın En İyi Kadın Şefi’ İnanç Çelengil ve İçecek İnovasyonları Danışmanı Gözdem Gürbüzatik'in deneyimleri paylaşıldı. Binance Teknolojide Kadın Akademisi toplantısında konuşan Binance Türkiye Pazarlama Direktörü Harika Eldoğan, Teknolojide Kadın Derneği ile gerçekleştirilen iş birliği hakkında şunları söyledi:

Hedef 5 yılda 5 bin kadın

"Binance olarak, kullanıcı odaklı bir vizyonla başladığımız 'paranın özgürlüğü' yaklaşımını her geçen gün adım adım ileriye taşıyoruz. Biz sadece bir 'kripto varlık borsası' değiliz. Biz, bir teknoloji şirketi olarak, blockchain ekosistemini büyütmek için çalışıyor ve pek çok proje üretiyoruz.

Binance Teknolojide Kadın Akademisi de ekosistemi büyütmek üzere hayata geçirdiğimiz projelerimizden biri. İlk olarak Kasım ayında İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz Binance Blockchain Week’te duyurduğumuz Binance Teknolojide Kadın Akademisi’ne gösterilen yoğun ilgi nedeniyle ilk etapta 25 olarak belirlediğimiz kontenjanımızı 50 kişiye çıkardık. Sene içinde bu projeyi Türkiye’nin dört bir yanındaki kadınları da kapsayacak şekilde devam ettireceğiz” dedi. Harika Eldoğan, gelecek beş yıl içinde 5.000 kadına ulaşmayı hedefleyerek, bu alandaki cinsiyet eşitsizliğine karşı önemli bir adım atmayı amaçladıklarını ifade etti.

Kadın Akademisi'ne ilgi yüksek

Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney ise “Binance Teknolojide Kadın Akademisi’ne olan ilgi en başından beri oldukça yüksekti. Pilot eğitimimizi ilk başta 25 kişilik bir grup olarak düşünmüştük. Fakat 122’ye yakın başvuru aldık ve yetenekli birçok gencimizi geride bırakmamak adına öğrenci sayımızı 50’ye çıkarmaya karar verdik. Binance Teknolojide Kadın Akademisi ile 5 yılda 5.000 kadına eğitim vermeyi hedefliyoruz” diye ekledi.