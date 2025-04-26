TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: 'Kentsel dönüşümle birlikte yüzlerce esnaf mağdur oluyor'

Türkiye son günlerde meydana gelen depremlerle sarsılıyor. İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6,2'lik depremin ardından artçılar devam ederken; dün bir deprem haberi de Kütahya'dan geldi. Kentte sabah saatlerinde meydana gelen 4,5 ve 3,9 büyüklüğündeki depremin ardından, 4,6 büyüklüğündeki bir depremle daha sarsıldı. Dün, Karadeniz'de de 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peş peşe meydana gelen depremlerin ardından kentsel dönüşüm konusu tekrar gündemdeki yerini aldı.

"Esnaf mahallenin ruhudur"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kentsel dönüşüm projelerinde esnafın unutulmaması gerektiğinin altını çizdi.

Esnafın mahallenin ruhu olduğunu kaydeden Palandöken, şu açıklamalarda bulundu:

"Kentsel dönüşüm, aynı zamanda toplu konut projeleriyle birlikte ülkemizde gerçekten hızla ilerliyor. Ancak kentsel dönüşümlerde esnaf ihmal edilmemeli. Esnaf, o caddenin, o sokağın, o mahallenin ruhudur. Dolayısıyla esnafsız bir yer sadece betonlaşma olur. Esnafa ait dükkanların, ekonomideki arz-talep dengesine uygun şekilde, yine seçenek olarak sunulması gerekir"

"Projelerde kültürel mirasa dokunulmamalı"

Palandöken, şehir plancılarının proje yapılırken, kültürel mirasa dokunmadan çalışma yürütmesi gerektiğini de kaydetti:

Yeni yapılan kentsel dönüşüm projelerinde vatandaşın en basit ihtiyacını karşılamak için bile kilometrelerce yol gitmesi gerektiğini hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken,

"Mahalle ve sokak kültürünün yaşaması çok önemli. Esnaf, oranın sigortasıdır. İnsanlar, taneyle ya da gramla alışveriş yapabileceği, ihtiyacı kadar ürün alabileceği yerleri arar.

Bu yüzden, kentsel dönüşüm projeleri bin, iki bin daireye ulaşıyor. Bu yüzden bu projeler, daha çok kent ve cadde mağazacılığına değil, büyük kurumsal ticarethanelere hitap ediyor.

Çünkü yeni yapılan toplu konut bölgelerinde, özellikle kentsel dönüşüm alanlarında, o mahalle ruhunu yaşatacak; arkadaşlığı pekiştirecek, insanların alışveriş yapacağı, sabah ‘günaydın’ diyeceği bir esnaf kitlesi bulunamıyor. Bu durum ihmal edilmemeli. Projeler yapılırken, şehir plancıları o semtin, o coğrafyanın, o kültürel mirasına dokunmadan çalışmalarını yürütmeli. Yoksa sadece blok blok binalar yapılır ve bu yapılar, hava sirkülasyonunu bile etkileyecek ölçekte olabilir."

"Kentsel dönüşümle birlikte yüzlerce esnaf mağdur oluyor"

Kentsel dönüşümle birlikte yüzlerce esnafın mağdur olduğunu kaydeden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf dükkanlarının hem ekonomik açıdan hem de rekabet ortamının oluşması açısından çok önemli ifade etti:

"Hem modern hem oturulabilir hem komşuluk ilişkilerinin yaşanabileceği hem de rekabet edecek esnafı bir arada görmek istiyoruz. Kentsel dönüşümle birlikte onlarca, yüzlerce esnaf mağdur oluyor.

Yeni yapılan sitelerin altında dükkan olmamasından kaynaklı olarak insanlar, tüm ihtiyaçlarını karşılayacak esnafı aramak zorunda kalıyor. Bu da mahalle kültürünü zedeliyor. Kentsel dönüşüm projeleri planlanırken bu durumlar göz önünde bulundurulmalı. Bu dönüşümler inşa edilirken esnaf göz ardı edilmemeli. Aksi halde ileride, anahtarınızı emanet edeceğiniz birini ya da selam vereceğiniz esnafı bulamazsınız. Esnaf dükkanları hem ekonomik açıdan hem de rekabet ortamının oluşması açısından çok önemli"