TESK: Vergide yeni sistem 3 yıl ertelensin

Basit usulde vergilen­dirmenin ekonomik ve toplum­sal istikrarın teminatı olduğunu belirten Palandöken, “Büyük­şehirlerde uygulanacak geçişin en az 3 yıl ertelenmesini, dijital­leşme sürecinde esnafımıza ge­rekli desteklerin sağlanmasını ve altyapı hazırlandıktan son­ra bu adımların atılmasını ta­lep ediyoruz” ifadesini kullandı.

Palandöken, gerçek usulde ver­gilendirmeyle e-fatura, e-defter gibi uygulamaların zorunlu ha­le geleceğine işaret ederek,”Es­nafımızın büyük kısmı henüz bu altyapıya erişemedi. Özellikle yaşı ilerlemiş veya dijital okur­yazarlığı olmayan esnafımız açı­sından bu süreç büyük bir uyum sorunu yaratacak.” değerlendir­mesinde bulundu.