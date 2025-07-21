TİAD sektörün durumunu ortaya koyan raporu açıkladı: Takım tezgâhları sanayiinde yatırımlar alarm veriyor
Türkiye’de sanayinin kalbi konumundaki takım tezgahları sektöründe 2024 yılında başlayan küçülme bu yıl da devam ediyor. Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) sektördeki son durumu bir raporla ortaya koydu.
Buna göre 2020’den beri büyüme trendinde olan sektör, 2024 yılında yüzde 14.2’lik küçülme yaşadı. Üretim ve ihracatta düşüş 2025 yılında da devam etti. Yılın ilk 5 ayında takım tezgahlarında yurtiçi satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 azaldı. TİAD raporu aynı dönemde, üretimdeki düşüşün yüzde 14.7 olduğunu ortaya koydu. 2025’in ilk 5 ayında sektörün ihracatı yüzde 6.1, ithalatı yüzde 4.8 azaldı.
TİAD Başkanı Murat Akyüz, raporla ilgili yaptığı açıklamada, imalat sanayisinin vazgeçilmez üretim araçları olan takım tezgahlarının; takımlar, bağlama sistemleri, metroloji ve kalite kontrol ekipmanları, üretim teknolojileri yazılımları, robotlar, otomasyon sistemleri, eklemeli imalat teknolojileri gibi birçok tamamlayıcı unsurla birlikte, ülkemizin katma değerli üretim ve ihracat gücünü belirleyen temel etmenlerden biri olduğunu vurguladı.
Akyüz, sektörde gelinen noktada üreticiler için ortak sorunun yerli tedarik yetersizliği olduğunu söyledi. Belirlenen nitelikli üretim hedefinde sadece ithalatı zorlaştırmanın yerli üretimi destek noktasından uzaklaşabildiğini vurgulayan Akyüz, “Nitelikli ürün ithalatı ile sektör güçlendirilirken, yerli katma değerli üretim ve ihracat için gerekli altyapı oluşturulması halinde, takım tezgahları üretiminde de savunma sanayiimiz gibi yerli üreticiler ortaya çıkacaktır” dedi.
28 milyar dolarlık ihracat katkısı
TİAD Başkanı Akyüz şu ifadeleri kullandı: “Sektörümüz yalnızca üretimi desteklemekle kalmamakta, aynı zamanda Türkiye üretim ekonomisine güçlü bir çarpan etkisiyle katkı sunmaktadır. Takım tezgahlarının yoğun olarak kullanıldığı otomotiv, savunma, havacılık, medikal, beyaz eşya, gemi inşa, demiryolu, makine-teçhizat, kalıpçılık ve metal eşya gibi stratejik sektörlerin toplam ihracat değeri 2024 yılında 85 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Bu sektörlerde doğrudan takım tezgahlarının katkısıyla yaratılan ihracat değeri ise 28 milyar ABD Doları oldu.
Başka bir ifadeyle, 2024 yılında sanayimize kazandırılan her bir takım tezgahı, yıllık bazda ortalama kendi değerinin 15.6 katı kadar ihracat potansiyeli yarattı. Bu çarpan etkisi, takım tezgahları sektörünün ülkemiz açısından stratejik önemini açıkça ortaya koymaktadır. Yerli üretim kabiliyetlerimizin geliştirilmesi, teknoloji transferiyle yüksek katma değerli üretim yapısının güçlendirilmesi ve uluslararası pazarlarda rekabet gücümüzün artırılması için sektörümüzün desteklenmesi hayati önem taşımaktadır.”
Takım tezgahları üretim değeri 1 milyar doların altına geriledi
Rapora göre, takım tezgahları sektörü 2024 yılında, yatırımcılara ek maliyet yaratan İlave Gümrük Vergisi, yatırım teşvikli yatırımlarda bazı makina türlerinin Gümrük Vergisi desteğinden mahrum kalması, ABD-Çin ticaret savaşları nedeniyle yaşanan zorluklar, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle uygulanan yaptırımlar, döviz kurlarının ihracatçı firmaları küresel rekabet ortamında zorlaması, yatırım ve işletme amaçlı kredi maliyetlerinin yüksekliği, enflasyonist ortam gibi birçok zorlayıcı etkiye rağmen imalat sanayinin itici gücü olmaya devam etti.
Ancak geçen yıl sektör son 4 yıldır yakaladığı kesintisiz büyüme trendini kaybetti. 2024’te takım tezgahlarında değer bazında üretim önceki yıla göre yüzde 23.2 düşüşle 849 milyon dolar oldu. Rapora göre sektörde ihracat yüzde 17.5 düşüşle 710,6 milyon dolar, ithalat yüzde 10.4 düşüşle 1,66 milyar dolar ve yurt içi satış (kullanım) yüzde 14.2 düşüşle 1,79 milyar dolar oldu.