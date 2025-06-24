TİM Başkanı Mustafa Gültepe: Önlem almazsak, üretimde küçülen ülkelerden olacağız

Nurdoğan A. ERGÜN

İhracatçı birliklerinde Nisan 2026’da yapılma­sı planlanan başkanlık seçimi yarışı erken başladı. Bu kapsamda Türk hazır gi­yim sektörünün amiral gemi­si olan İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nde (İHKİB), seçim­li genel kurul için geri sayım başladı.

İş insanı Mustafa Pa­şahan, 2026’da görev süre­si sona erecek olan Musta­fa Gültepe’den boşalacak İH­KİB başkanlığına adaylığını açıkladı. Daha önce sanayici Timur Bozdemir de aday ol­duğunu açıklamıştı. Halen İHKİB Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Mustafa Pa­şahan’ın adaylığı, aynı zaman­da Türkiye İhracatçılar Mec­lisi (TİM) Başkanlığını da yürüten Mustafa Gültepe ile 20’ye yakın sektör derneğinin temsilcisi ve sektörden isim­lerinin katılımıyla düzenle­nen toplantıda açıklandı.

“Maliyet baskımız devam ediyor”

Türkiye’de ilklere imza atan hazır giyim endüstrisinin, ge­lenekleri ve demokrasi kültü­rüyle de birçok sektöre örnek olduğunu söyleyen TİM Baş­kanı Mustafa Gültepe, “Yö­netim kurulumuzdaki arka­daşlarımızın her biri İHKİB Başkanlığı görevini başarıyla yürütecek yetkinliğe sahip. Bu konuda hiçbir şüphe duymu­yorum.

Elbette sektör de ken­di içinde istişare ediyor. İşte o istişarelerin sonucunda yeni dönem için yıllardır İHKİB’de birlikte görev yaptığımız Mus­tafa Paşahan’ın ismi öne çıktı. Mustafa Paşahan, sahayı çok iyi biliyor, çünkü firmaların nabzını birebir tutuyor” dedi. Paşahan’ın kurumsal olarak da büyük bir birikime sahip olduğunu ifade eden Gültepe, “Üç yılda 150 ülkeden yakla­şık 200 bin alıcıyı firmaları­mızla buluşturduğumuz, Av­rupa’nın en büyük hazır giyim fuarı IFCO’nun sektöre ka­zandırılmasında canla baş­la çalıştı. Her yeni organizas­yonda IFCO’nun marka de­ğerini artıracak işler yapıyor.

Hazır giyim endüstrisi bugün ikiz dönüşümün en hızlı ger­çekleştirildiği sektörlerin ba­şında geliyor. Yeni dönemde bu hızın kesilmemesi, aksine daha artması gerekiyor” diye konuştu. Avrupa pazarında ithalat artışına karşılık Türk hazır giyim sektörünün bu pa­zarda kayıp yaşadığı hatırla­tılması üzerine Gültepe, “Ma­liyet baskımız devam ediyor. Rakiplerimize göre çok paha­lı konumdayız. Bugünden ön­lem alınmazsa üretimde kü­çülen ülkelerden olacağız” yo­rumunu yaptı.

“Bu zor dönemde birlik olmak çok daha önemli”

Mustafa Paşahan da konuş­masında hazır giyim endüst­risinin rekabetçiliği için stra­tejik öneme sahip bir dönü­şüm sürecinin tam ortasında olduğunu söyledi.

Dönüşü­mü başarıyla tamamlayabil­mek için KOBİ’leri işin içine katmak gerektiğini vurgula­yan Paşahan, şunları söyledi: “KOBİ’lerin dönüşüm süreci için kamunun farklı finansal destek mekanizmalarını dev­reye alması gerekiyor. Ban­kalarla özel finansman mo­delleri geliştirmemiz büyük önem taşıyor. Biz, bütün bu konuları çalıştık, çalışıyoruz. Bugün fiyat odaklı rekabette sektör olarak zorlanıyoruz. Tasarımın, yüksek teknoloji­nin, inovasyonun ve marka­laşmanın imkânlarını maksi­mum düzeyde kullanarak ha­zır giyim ihracatında halen 20 dolar civarında olan kilogram birim değerini 40 dolara çı­karacağız. Son iki yıldır kon­jonktürel nedenlerden kay­naklanan zorlukları hepimiz biliyoruz.

Bu zor dönemde bir olmak, birlik olmak, dayanış­mak, bireysel hesapları bir kenara bırakıp sektör için tek yürek olmak her zamankin­den daha büyük önem taşıyor. Tek yürek, tek ses olduğumuz sürece çözemeyeceğimiz so­run, aşamayacağımız engel, ulaşamayacağımız hedef ol­madığına inanıyorum. Onur­lu, bir o kadar da ağır bir so­rumluluğa aday olduğumu bi­liyorum. Sektördeki 30 yıllık birikimime, kurumsal dene­yimime güveniyorum. Elbet­te bu bir takım oyunu. Yöne­tim kurulu üyelerimizin, bir­lik ve derneklerimizin desteği bu dönemde en büyük gücüm olacak.”

Hazır giyimde 20 dernek “adayımız Paşahan” dedi

TİM Başkanı Mustafa Gültepe ile birlikte Mustafa Paşahan’ın adaylığını destekleyen isimler şöyle; İHİB Başkanı Başkanı Ahmet Hayri Diler, İDMİB Başkanı Çetin Tecdelioğlu, İSO Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı, TİM Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Pektaş, BATİAD Başkanı Bekir Taner Ateş, BMD Başkanı Sinan Öncel, ÇSD Başkanı Ender Doğan, KYSD Başkanı Murat Özpehlivan, DIŞDER Başkanı Birol Sezer, GÜSİAD Başkanı Tarkan Akyüz, LASİAD Başkanı Gıyaseddin Eyyüpkoca, MASTÖB Başkanı Nazife Özdemir, MESİAD Başkanı Gürbüz Oruç, MİAD Başkanı Yunus Aktaş, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu Başkanı Hüseyin Öztürk, MTD Başkanı Belma Özdemir, OTİAD Başkanı Allam Çiftçi, ÖNSİAD Başkanı Ekrem Kap, ÖRSAD Başkanı Fikri Kurt, Pütürge Eğitim Vakfı Başkanı Hasan Hüseyin Şener, TGSD Başkanı Ümit Özüren, TİGSAD Başkanı Eşref Geyik, TİHCAD Başkanı Ergin Aydın, TRİSAD Başkanı Mustafa Balkuv, Türk–Amerikan İşadamları Derneği Başkanı Süleyman Ecevit Sanlı ve ZETSİAD Başkanı Uğur Çakar.

Dünya'ya teşekkür

Mustafa Gültepe, 16 Haziran 2025 tarihinde “Sanayici arsasını satışa çıkarsa da alıcı yok” başlığı ile yayımlanan haberin kamuoyunda büyük ses getirdiğini belirterek, “Hazır giyim sektörünün DÜNYA’ya bir teşekkür borcu var” dedi.