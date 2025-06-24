TİM Başkanı Mustafa Gültepe: Önlem almazsak, üretimde küçülen ülkelerden olacağız
Mustafa Paşahan’ın İHKİB başkanlığına adaylığının açıklandığı toplantıda konuşan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, hazır giyim sektöründeki maliyet baskısına dikkat çekti. İlk 5 ayda Avrupa pazarında yaşanan kaybın hatırlatılması üzerine Gültepe, “Rakiplerimize karşı çok pahalıyız. Önlem almazsak üretimde küçülen ülkelerden olacağız” dedi.
Nurdoğan A. ERGÜN
İhracatçı birliklerinde Nisan 2026’da yapılması planlanan başkanlık seçimi yarışı erken başladı. Bu kapsamda Türk hazır giyim sektörünün amiral gemisi olan İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nde (İHKİB), seçimli genel kurul için geri sayım başladı.
İş insanı Mustafa Paşahan, 2026’da görev süresi sona erecek olan Mustafa Gültepe’den boşalacak İHKİB başkanlığına adaylığını açıkladı. Daha önce sanayici Timur Bozdemir de aday olduğunu açıklamıştı. Halen İHKİB Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Mustafa Paşahan’ın adaylığı, aynı zamanda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanlığını da yürüten Mustafa Gültepe ile 20’ye yakın sektör derneğinin temsilcisi ve sektörden isimlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda açıklandı.
“Maliyet baskımız devam ediyor”
Türkiye’de ilklere imza atan hazır giyim endüstrisinin, gelenekleri ve demokrasi kültürüyle de birçok sektöre örnek olduğunu söyleyen TİM Başkanı Mustafa Gültepe, “Yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımızın her biri İHKİB Başkanlığı görevini başarıyla yürütecek yetkinliğe sahip. Bu konuda hiçbir şüphe duymuyorum.
Elbette sektör de kendi içinde istişare ediyor. İşte o istişarelerin sonucunda yeni dönem için yıllardır İHKİB’de birlikte görev yaptığımız Mustafa Paşahan’ın ismi öne çıktı. Mustafa Paşahan, sahayı çok iyi biliyor, çünkü firmaların nabzını birebir tutuyor” dedi. Paşahan’ın kurumsal olarak da büyük bir birikime sahip olduğunu ifade eden Gültepe, “Üç yılda 150 ülkeden yaklaşık 200 bin alıcıyı firmalarımızla buluşturduğumuz, Avrupa’nın en büyük hazır giyim fuarı IFCO’nun sektöre kazandırılmasında canla başla çalıştı. Her yeni organizasyonda IFCO’nun marka değerini artıracak işler yapıyor.
Hazır giyim endüstrisi bugün ikiz dönüşümün en hızlı gerçekleştirildiği sektörlerin başında geliyor. Yeni dönemde bu hızın kesilmemesi, aksine daha artması gerekiyor” diye konuştu. Avrupa pazarında ithalat artışına karşılık Türk hazır giyim sektörünün bu pazarda kayıp yaşadığı hatırlatılması üzerine Gültepe, “Maliyet baskımız devam ediyor. Rakiplerimize göre çok pahalı konumdayız. Bugünden önlem alınmazsa üretimde küçülen ülkelerden olacağız” yorumunu yaptı.
“Bu zor dönemde birlik olmak çok daha önemli”
Mustafa Paşahan da konuşmasında hazır giyim endüstrisinin rekabetçiliği için stratejik öneme sahip bir dönüşüm sürecinin tam ortasında olduğunu söyledi.
Dönüşümü başarıyla tamamlayabilmek için KOBİ’leri işin içine katmak gerektiğini vurgulayan Paşahan, şunları söyledi: “KOBİ’lerin dönüşüm süreci için kamunun farklı finansal destek mekanizmalarını devreye alması gerekiyor. Bankalarla özel finansman modelleri geliştirmemiz büyük önem taşıyor. Biz, bütün bu konuları çalıştık, çalışıyoruz. Bugün fiyat odaklı rekabette sektör olarak zorlanıyoruz. Tasarımın, yüksek teknolojinin, inovasyonun ve markalaşmanın imkânlarını maksimum düzeyde kullanarak hazır giyim ihracatında halen 20 dolar civarında olan kilogram birim değerini 40 dolara çıkaracağız. Son iki yıldır konjonktürel nedenlerden kaynaklanan zorlukları hepimiz biliyoruz.
Bu zor dönemde bir olmak, birlik olmak, dayanışmak, bireysel hesapları bir kenara bırakıp sektör için tek yürek olmak her zamankinden daha büyük önem taşıyor. Tek yürek, tek ses olduğumuz sürece çözemeyeceğimiz sorun, aşamayacağımız engel, ulaşamayacağımız hedef olmadığına inanıyorum. Onurlu, bir o kadar da ağır bir sorumluluğa aday olduğumu biliyorum. Sektördeki 30 yıllık birikimime, kurumsal deneyimime güveniyorum. Elbette bu bir takım oyunu. Yönetim kurulu üyelerimizin, birlik ve derneklerimizin desteği bu dönemde en büyük gücüm olacak.”
Hazır giyimde 20 dernek “adayımız Paşahan” dedi
TİM Başkanı Mustafa Gültepe ile birlikte Mustafa Paşahan’ın adaylığını destekleyen isimler şöyle; İHİB Başkanı Başkanı Ahmet Hayri Diler, İDMİB Başkanı Çetin Tecdelioğlu, İSO Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı, TİM Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Pektaş, BATİAD Başkanı Bekir Taner Ateş, BMD Başkanı Sinan Öncel, ÇSD Başkanı Ender Doğan, KYSD Başkanı Murat Özpehlivan, DIŞDER Başkanı Birol Sezer, GÜSİAD Başkanı Tarkan Akyüz, LASİAD Başkanı Gıyaseddin Eyyüpkoca, MASTÖB Başkanı Nazife Özdemir, MESİAD Başkanı Gürbüz Oruç, MİAD Başkanı Yunus Aktaş, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu Başkanı Hüseyin Öztürk, MTD Başkanı Belma Özdemir, OTİAD Başkanı Allam Çiftçi, ÖNSİAD Başkanı Ekrem Kap, ÖRSAD Başkanı Fikri Kurt, Pütürge Eğitim Vakfı Başkanı Hasan Hüseyin Şener, TGSD Başkanı Ümit Özüren, TİGSAD Başkanı Eşref Geyik, TİHCAD Başkanı Ergin Aydın, TRİSAD Başkanı Mustafa Balkuv, Türk–Amerikan İşadamları Derneği Başkanı Süleyman Ecevit Sanlı ve ZETSİAD Başkanı Uğur Çakar.
Dünya'ya teşekkür
Mustafa Gültepe, 16 Haziran 2025 tarihinde “Sanayici arsasını satışa çıkarsa da alıcı yok” başlığı ile yayımlanan haberin kamuoyunda büyük ses getirdiğini belirterek, “Hazır giyim sektörünün DÜNYA’ya bir teşekkür borcu var” dedi.