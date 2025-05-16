TİM Bölgesel İhracat Buluşmaları'nın son durağı Gaziantep oldu
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinasyonunda ve İhracatçı Birliklerinin iş birliğiyle düzenlenen TİM Bölgesel İhracat Buluşmalarının beşincisi, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) ev sahipliğinde Gaziantep’te gerçekleştirildi.
Güneş DOĞDU SOYLU
Orta vadede Türkiye’yi dünyada ilk 10 ihracatçı ülkesi olması için çalıştıklarını bunun için her yıl yüzde 10 oranında büyümek gerektiğini söyleyen TİM Başkanı Mustafa Gültepe, “İhracat artışlarımız iyi ama yeterli değil bu artışları çift rakamlara çıkarmalıyız” dedi.
Gültepe, “Son yıllarda yaşanan enflasyon problemlerinin getirdiği ekonomik ve para politikaları ihracatı, üretimi artırıcı olmaması nedeniyle hızımızda düşüş var. Yani enflasyon artışı ile kur artışı arasındaki korelasyon kopmuş durumda. Her yerde söylüyoruz; sonuçta Türkiye olarak rekabet etmek zorundayız. Dünyadaki diğer rakiplerimize göre iyi olumlu sinyaller gelmesi lazım. Çünkü biliyorsunuz ABD’de başkan değişmesi ile çok farklı uygulamalar, kurallar geldi.
AB’de ortaya çıkan hafiften hafiften iyileşmeler var. Bu ortamda rekabet gücümüzü artıracak uygulamalar ihtiyaç var. Hükümetimiz tarafından uygulanan Orta Vadeli Program ve enflasyon hedefini tutturma politikası, enflasyonu yüzde 20’nin altına düşürme çabaları, özellikle şu ortamda ihracatçıya zarar veriyor. Kapasite kullanımı oranları, ihracatta her sektörde artışın olmaması, tabana yayılmaması sorun olarak karşımıza çıkıyor” diye konuştu.
Kileci: Dünya ciddi bir süreçten geçiyor
Etkinliğin açılışında konuşan GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, dünyada yaşanan değişime dikkat çekti. Kileci, “Dünya çok ciddi bir süreçten geçiyor. Elbette bu süreç bizleri de etkiliyor. Bizim izlenimlerimize göre, biz bu süreçten diğer ülkelere göre, diğer paydaşlara göre daha az etkileniyoruz. Tabi ki biz de etkileniyoruz ama etkilenme oranımız gelişmiş ülkeler kadar sert değil. Dünya ticaretinde çok ciddi bir eksen kayması var, ciddi bir dönüşüm var, değişim var. Bizler bu şartlarda bu noktalara gelebiliyorsak başarılıyız demektir. Onun için geleceğimiz daha güzel olacaktır” dedi.