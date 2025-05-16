TİM Bölgesel İhracat Buluşmaları'nın son durağı Gaziantep oldu

Güneş DOĞDU SOYLU

Orta vadede Türkiye’yi dünya­da ilk 10 ihracatçı ülkesi olması için çalıştıklarını bunun için her yıl yüzde 10 oranında büyümek gerektiğini söyleyen TİM Başka­nı Mustafa Gültepe, “İhracat ar­tışlarımız iyi ama yeterli değil bu artışları çift rakamlara çıkarma­lıyız” dedi.

Gültepe, “Son yıllarda yaşa­nan enflasyon problemlerinin getirdiği ekonomik ve para poli­tikaları ihracatı, üretimi artırıcı olmaması nedeniyle hızımızda düşüş var. Yani enflasyon artışı ile kur artışı arasındaki korelas­yon kopmuş durumda. Her yerde söylüyoruz; sonuçta Türkiye ola­rak rekabet etmek zorundayız. Dünyadaki diğer rakiplerimi­ze göre iyi olumlu sinyaller gel­mesi lazım. Çünkü biliyorsunuz ABD’de başkan değişmesi ile çok farklı uygulamalar, kurallar gel­di.

AB’de ortaya çıkan hafiften hafiften iyileşmeler var. Bu or­tamda rekabet gücümüzü artı­racak uygulamalar ihtiyaç var. Hükümetimiz tarafından uygu­lanan Orta Vadeli Program ve enflasyon hedefini tutturma po­litikası, enflasyonu yüzde 20’nin altına düşürme çabaları, özel­likle şu ortamda ihracatçıya za­rar veriyor. Kapasite kullanımı oranları, ihracatta her sektörde artışın olmaması, tabana yayıl­maması sorun olarak karşımıza çıkıyor” diye konuştu.

Kileci: Dünya ciddi bir süreçten geçiyor

Etkinliğin açılışında konuşan GAİB Koordinatör Başkanı Ah­met Fikret Kileci, dünyada yaşa­nan değişime dikkat çekti. Kileci, “Dünya çok ciddi bir süreçten ge­çiyor. Elbette bu süreç bizleri de etkiliyor. Bizim izlenimlerimize göre, biz bu süreçten diğer ülke­lere göre, diğer paydaşlara göre daha az etkileniyoruz. Tabi ki biz de etkileniyoruz ama etkilenme oranımız gelişmiş ülkeler kadar sert değil. Dünya ticaretinde çok ciddi bir eksen kayması var, cid­di bir dönüşüm var, değişim var. Bizler bu şartlarda bu noktalara gelebiliyorsak başarılıyız demek­tir. Onun için geleceğimiz daha güzel olacaktır” dedi.