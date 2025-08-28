TİM ve İSTKA'dan ikiz dönüşüme 40 milyon lira destek

İSTKA’dan sağlanan destekleri değerlendiren TİM Başkanı Mustafa Gültepe, üretim ve ihracatın Türkiye ekonomisinin lokomotifi olduğunun altını çizdi. Mustafa Gültepe, bu bilinçten hareketle Türkiye’yi en çok ihracat yapan ülkeler liginde ilk 10 arasına çıkarma vizyonu ve hedefiyle çalıştıklarını vurguladı.

“AB’deki pazar payımızı kormamız gerekiyor”

Gültepe, şunları söyledi: “Hedefe ulaşabilmemizin yolu yüksek teknolojiden, Ar-Ge’den, inovasyondan, markalaşmadan geçiyor. Bütün bunlara ilave olarak ikiz dönüşüm olarak adlandırdığımız dijitalleşmeyi ve yeşil dönüşümü de tüm sektörlerimiz için fırsata dönüştürmek durumundayız. Özellikle toplam ihracatımızın yüzde 42’sini gerçekleştirdiğimiz Avrupa Birliği (AB) pazarında mevcut payımızı korumak ve daha avantajlı konuma geçebilmemiz için ikiz dönüşümde çok hızlı yol almamız gerekiyor.

TİM olarak 4 yıl önce sürdürülebilirlik eylem planımızı açıkladık. Ayrıca ECOTİM programımız ve GREENTİM platformumuz başta olmak üzere ikiz dönüşüm konusunda özellikle KOBİ ölçeğindeki firmalarımıza destek oluyoruz. Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentörlük Programında TÜBİTAK’ın çözüm ortağıyız. Bütün bu çalışmalara ilave olarak ilk defa İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) projesi yapacak olmanın da heyecanını yaşıyoruz.”

Yapay zekayı da kullanacaklar

“İSTKA’nın 2025 yılı Mali Destek Programları (MDP) kapsamında ortaklarımızla birlikte üç proje için yaklaşık 40 milyon lira destek almaya hak kazandık” diyen Mustafa Gültepe, “Liderliğini yaptığımız ve İstanbul Hazır giyim İhracatçıları Birliği (İHKİB) ile yürüteceğimiz Yapay Zekâ ile Tedarik Zinciri Optimizasyonu projesi için 12.2 milyon liralık destek alacağız.

İHKİB’in liderliğindeki Hazır Giyim Tedarik Zincirinde İkiz Dönüşüm projemiz için de İSTKA 13.1 milyon liralık destek sağlayacak. İkiz Dönüşüm Yoluyla Endüstriyel Dekarbonizasyon (IDec-TT) projesini ise Yeditepe Üniversitesi ile yürüteceğiz. İSTKA’dan 11.9 milyon lira destek alacağımız proje ile demir, çelik ve çimento sektörlerinde yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerini hızlandıracağız” dedi.