TİM'den 260 milyar dolarlık ihracat atağı

TİM Başkanı Mustafa Gülte­pe, etkinliğe ev sahipliği yap­maktan duyduğu memnuni­yeti ifade ederek, TİM’in ku­rulduğu 1993’te Türkiye’nin ihracatının sadece 15,3 milyar dolar olduğunu aktardı.

Bu yılı 260 milyar doların üzerinde bir ihracatla kapa­tacaklarını, hizmet ihraca­tında ise 115 milyar doları gö­receklerini bildiren Gültepe, şunları kaydetti: “İhracat ta­rihimize altın harflerle ya­zılan bu başarıların altında, değerli başkanlarımızın ve ekiplerinin imzası var. Bu iş ticari bir faaliyet olmanın yanında aynı zamanda bir gönül işi.

İhracat, yollarda geçen günler, uykusuz geceler, yeri geldiğinde risk alıp sorumluluk üstlenmek demek. Ülkemizin ihracatını artırmak, bayrağımızı daha da yukarılara taşımak için hiçbir fedakârlıktan kaçın­madık. Çünkü biliyoruz ki hizmet eden iz bırakır. Kuru­luştan bu yana görev alan tüm başkanlarımıza, yönetim ku­rulu, denetim kurulu ve sek­törler konseyi üyelerimize, genel sekreterlerimize min­nettarız."

Hedef en çok ihracat yapan ilk 10 ülke arasına girmek

TİM Başkanı Mustafa Gül­tepe, geleceği geçmişten al­dıkları güç ve eski başkan­larının aşıladığı öz güvenle şekillendirdiklerine işaret ederek, “Nasıl ki Cumhuriye­timizin 100. yılında 255 mil­yar dolar ihracata ulaştıy­sak, ikinci 100 yıla çok daha büyük hedeflerle başladık. Bu yüzyılda Türkiye’mizi en çok ihracat yapan ilk 10 ülke arasına çıkarmayı hedefliyo­ruz.

İhracatımızı daha katma değerli, daha yenilikçi, daha sürdürülebilir bir yapıya ka­vuşturmak için birlikte çalış­maya devam edeceğiz” dedi. Mustafa Gültepe, etkinlikte, gecenin anısına TİM’in eski başkanları Okan Oğuz, Oğuz Satıcı, Mehmet Büyükekşi ve İsmail Gülle ile yönetim ve denetim kurullarıyla sek­törler konseyinde görev alan isimlerle genel sekreterlere plaket verdi.