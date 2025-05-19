TISİAD’dan Erbil’de Irak ticareti için önemli zirve
Türkiye-Irak Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, Irak’ın Erbil kentinde ‘Türkiye- Irak İş Geliştirme Zirvesi’ni gerçekleştirdi. İki ülkeden 456 iş insanının firmalarıyla katılım sağladığı zirvede konuşan TISİAD Başkanı Mehmet Salih Çelik, “29 farklı sektörde faaliyet gösteren üyelerimizle iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerde can suyu oluyoruz” dedi.
Türkiye ile Irak arasında ekonomik, ticari, sosyal ve kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi noktasında köprü görevi gören Türkiye-Irak Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin organize ettiği Türkiye-Irak İş Geliştirme Zirvesi gerçekleşti. Zirvede; Erbil, Duhok, Zakho ve Kerkük ticaret ve sanayi odalarıyla TISİAD arasında iş birliği protokolleri de imzalandı.
“TISİAD, 3 yılda 12 ilde temsil gücü kazandı”
Zirvede konuşan TISİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Salih Çelik, Türkiye’den Erbil’e çokça selam getirdiğini vurgulayarak sözlerine başladı. TISİAD’ın son yıllarda hayata geçirdiği çalışmalardan söz eden Başkan Çelik, “Türkiye-Irak Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, 2012 yılında Mersin’de kurulan ve iki ülke arasındaki ekonomik, ticari, kültürel ve sosyal ilişkileri güçlendirmeyi amaçlayan bir sivil toplum kuruluşudur.
Kıymetli üyelerimizin destekleriyle 2022 yılında TISİAD’da başkanlık bayrağını devraldım. Son 3 yılda TISİAD’ın temsil ağı Orta Doğu’dan Ege’ye uzandı. Süleymaniye’de, Erbil’de, Musul’da, Necep’te, Basra’da, Bağdat’ta, Duhok’ta, Antalya’da, Ankara’da, İzmir’de ve son olarak geçtiğimiz Aralık ayında Mardin’de temsilciliklerimizi açtık. Böylece merkezi Mersin dahil olmak üzere; TISİAD, 3 yılda Türkiye ve Irak’ta toplam 12 ilde temsil gücü kazandı” diye konuştu.
"Ekonomik ilişkilerde can suyu oluyoruz"
TISİAD olarak istihdama ve ekonomiye önemli katkılar sağladıklarını vurgulayan Başkan Çelik, “Bugün yüzlerce saygın üyemizle iş gücüne binlerce istihdam, ekonomiye milyarlarca katkı sağlıyoruz. Bakliyattan gayrimenkule, inşaattan makineye, petrol ve akaryakıttan yazılıma, medyadan lojistiğe, muhasebeden turizme, sigortadan madenciliğe, tekstilden sağlığa, nakliyeden peyzaja; 29 farklı sektörde faaliyet gösteren üyelerimizle iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerde can suyu oluyoruz. Türkiye-Irak İş Geliştirme Zirvesi’nde gerçekleştirilecek B2B görüşmeler ve kurulacak temaslarla birlikte iş ilişkilerinin geliştirilip daha ileri noktalara getirileceğine yürekten inanıyoruz” dedi.
"İlişkiler için gayret gösteriyoruz”
Son günlerde yaşanan gelişmeleri de değerlendiren Başkan Çelik, “Türkiye ve Irak, geçmişten bugüne güçlü akrabalık bağları ve ticari ilişkiler içerisinde olan iki ülke. Bu anlamda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Irak’a verdiği önem ve bu anlamda atılan adımlar aşikar olduğu kadar, son derece de kıymetli. Türkiye-Irak arasındaki iş ilişkilerinin güçlendirilmesi noktasında tüm gayretimizi gösteriyoruz” ifadelerine yer verdi.
“Türkiye ve Irak, tarihsel ve kültürel olarak birbirine yakındır”
İki ülke arasındaki ilişkilerin ve iş birliklerinin son derece önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Çelik, “Bugün burada, Erbil’de, Türkiye-Irak Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği olarak bir kez daha sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İki kardeş ülke olan Türkiye ve Irak arasında köklü tarihi bağlarımızı, güçlü ticari ve ekonomik ilişkilerle pekiştirme kararlılığımızı bir kez daha vurgulamak isterim.
Türkiye ve Irak, sadece coğrafi olarak değil, tarihsel ve kültürel olarak da birbirine yakındır. Bu yakınlık, ülkelerimiz arasındaki ticaretin gelişmesinde güçlü bir zemin oluşturmuştur. Ticaret hacmimizin her geçen yıl daha da büyüdüğünü ve yeni yatırım fırsatları ile çeşitlendiğini görmek, bizler için büyük bir gurur kaynağıdır” diye konuştu.