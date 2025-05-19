TISİAD’dan Erbil’de Irak ticareti için önemli zirve

Türkiye ile Irak arasın­da ekonomik, tica­ri, sosyal ve kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi noktasında köprü görevi gö­ren Türkiye-Irak Sanayicile­ri ve İş İnsanları Derneği’nin organize ettiği Türkiye-Irak İş Geliştirme Zirvesi gerçek­leşti. Zirvede; Erbil, Duhok, Zakho ve Kerkük ticaret ve sanayi odalarıyla TISİAD arasında iş birliği protokolle­ri de imzalandı.

“TISİAD, 3 yılda 12 ilde temsil gücü kazandı”

Zirvede konuşan TISİ­AD Yönetim Kurulu Başka­nı Mehmet Salih Çelik, Tür­kiye’den Erbil’e çokça selam getirdiğini vurgulayarak söz­lerine başladı. TISİAD’ın son yıllarda hayata geçirdiği ça­lışmalardan söz eden Başkan Çelik, “Türkiye-Irak Sanayi­cileri ve İş İnsanları Derne­ği, 2012 yılında Mersin’de ku­rulan ve iki ülke arasındaki ekonomik, ticari, kültürel ve sosyal ilişkileri güçlendirme­yi amaçlayan bir sivil toplum kuruluşudur.

Kıymetli üye­lerimizin destekleriyle 2022 yılında TISİAD’da başkan­lık bayrağını devraldım. Son 3 yılda TISİAD’ın temsil ağı Orta Doğu’dan Ege’ye uzan­dı. Süleymaniye’de, Erbil’de, Musul’da, Necep’te, Basra’da, Bağdat’ta, Duhok’ta, Antal­ya’da, Ankara’da, İzmir’de ve son olarak geçtiğimiz Ara­lık ayında Mardin’de temsil­ciliklerimizi açtık. Böylece merkezi Mersin dahil olmak üzere; TISİAD, 3 yılda Tür­kiye ve Irak’ta toplam 12 il­de temsil gücü kazandı” diye konuştu.

"Ekonomik ilişkilerde can suyu oluyoruz"

TISİAD olarak istihdama ve ekonomiye önemli kat­kılar sağladıklarını vurgu­layan Başkan Çelik, “Bugün yüzlerce saygın üyemizle iş gücüne binlerce istihdam, ekonomiye milyarlarca kat­kı sağlıyoruz. Bakliyattan gayrimenkule, inşaattan ma­kineye, petrol ve akaryakıt­tan yazılıma, medyadan lo­jistiğe, muhasebeden turiz­me, sigortadan madenciliğe, tekstilden sağlığa, nakliye­den peyzaja; 29 farklı sek­törde faaliyet gösteren üye­lerimizle iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerde can su­yu oluyoruz. Türkiye-Irak İş Geliştirme Zirvesi’nde ger­çekleştirilecek B2B görüş­meler ve kurulacak temas­larla birlikte iş ilişkilerinin geliştirilip daha ileri nokta­lara getirileceğine yürekten inanıyoruz” dedi.

"İlişkiler için gayret gösteriyoruz”

Son günlerde yaşanan ge­lişmeleri de değerlendiren Başkan Çelik, “Türkiye ve Irak, geçmişten bugüne güç­lü akrabalık bağları ve tica­ri ilişkiler içerisinde olan iki ülke. Bu anlamda Cumhur­başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Türkiye Cumhuriye­ti Devleti’nin Irak’a verdiği önem ve bu anlamda atılan adımlar aşikar olduğu kadar, son derece de kıymetli. Tür­kiye-Irak arasındaki iş iliş­kilerinin güçlendirilmesi noktasında tüm gayretimizi gösteriyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Türkiye ve Irak, tarihsel ve kültürel olarak birbirine yakındır”

İki ülke arasındaki ilişkilerin ve iş birliklerinin son derece önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Çelik, “Bugün burada, Erbil’de, Türkiye-Irak Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği olarak bir kez daha sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İki kardeş ülke olan Türkiye ve Irak arasında köklü tarihi bağlarımızı, güçlü ticari ve ekonomik ilişkilerle pekiştirme kararlılığımızı bir kez daha vurgulamak isterim.

Türkiye ve Irak, sadece coğrafi olarak değil, tarihsel ve kültürel olarak da birbirine yakındır. Bu yakınlık, ülkelerimiz arasındaki ticaretin gelişmesinde güçlü bir zemin oluşturmuştur. Ticaret hacmimizin her geçen yıl daha da büyüdüğünü ve yeni yatırım fırsatları ile çeşitlendiğini görmek, bizler için büyük bir gurur kaynağıdır” diye konuştu.