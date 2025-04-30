TOBB Ticaret Merkezleri Genel Müdürü Palaz: 'Firmalara güvenli ve rekabetçi ihracat zemini sunuyoruz'

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından kurulan Şikago Ticaret Merkezi’nin, Türk firmalarının Amerika pazarındaki rekabet gücünü artırmak için sunduğu fırsatlar, Adana iş dünyasına tanıtıldı.

Adana Sanayi Odası (ADASO) ev sahipliğinde TOBB Şikago Ticaret Merkezi bilgilendirme toplantısı ADASO Sakıp Sabancı Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Etkinliğe ADASO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, TOBB Ticaret Merkezleri Genel Müdürü Volkan Palaz ve İş Geliştirme ve Kurumsal İletişim Müdürü Haydar Can Yavuz ve çok sayıda iş dünyası temsilcisi katıldı.

"Türk firmalarına ABD pazarında güçlü bir destek sağlayacak"

Açılış konuşmasını yapan ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, küresel ticaretteki yeni dengelere dikkat çekerek, ABD-Çin ticaret savaşları ve tedarik zincirlerindeki değişimlerin Türkiye için önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

Amerikan pazarının büyüklüğü ve rekabetçi yapısına vurgu yapan Kıvanç, bu pazarda kalıcı olabilmek için doğru bilgi, güvenilir iş ortakları ve güçlü bir altyapının kritik önem taşıdığını ifade etti.

TOBB Şikago Ticaret Merkezi'nin bu ihtiyaçları karşılamak üzere hayata geçirildiğini söyleyen Başkan Kıvanç, merkezin sadece fiziksel bir yapı olmanın ötesinde, bir vizyonun somutlaşmış hali olduğunu vurguladı. Kıvanç, Şikago O'Hare Havalimanı yakınında kurulan 10 bin metrekarelik merkezin, ofis ve showroom imkanlarının yanı sıra pazarlama ve lojistik gibi uçtan uca hizmetler sunarak Türk firmalarına ABD pazarında güçlü bir destek sağlayacağını dile getirdi.

"Türk firmalarına güvenli ve rekabetçi bir ihracat zemini sunuyoruz"

TOBB Ticaret Merkezleri Genel Müdürü Volkan Palaz ise sunumunda, merkezin TOBB'un ihracatı güçlendirme hedefi doğrultusunda kurulduğunu ve bugüne kadar 350'den fazla firmaya hizmet verdiğini aktardı.

Amerika'daki güvenilir danışmanlık eksikliğine dikkat çeken Palaz, Şikago Ticaret Merkezi'nin firmalara sadece yerel destek sunmakla kalmayıp, aynı zamanda bir ihracat kuluçka merkezi gibi çalıştığını ifade etti.

Palaz, “Amerika fırsatlar ülkesi, ancak doğru rehberlik ve strateji olmadan bu fırsatlar tehditlere dönüşebilir. TOBB Şikago Ticaret Merkezi ile Türk firmalarına sürdürülebilir, güvenli ve rekabetçi bir ihracat zemini sunuyoruz” dedi.

Merkezin, Türk firmalarının Amerika'daki iş yapış biçimlerini anlamalarına ve ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırmalarına yardımcı olacağını belirten Palaz, sağlanan ticari ilişkiler ve altyapı desteğiyle firmaların ABD pazarındaki varlıklarını güçlendireceklerini ve uzun vadede başarılı bir büyüme ivmesi yakalayacaklarını bildirdi.

Volkan Palaz, Şikago Ticaret Merkezi'nin Türk firmalarının ABD pazarına girişini kolaylaştıracak bir platform sunduğunun altını çizerek, "Amerika pazarında başarılı olmak için sadece kaliteli ürünler yeterli değildir. Pazarı doğru anlamak, rekabet koşullarını değerlendirmek ve yerel iş ortaklarıyla güçlü ilişkiler kurmak çok önemlidir. Şikago Ticaret Merkezi, bu ihtiyaçları karşılayacak altyapı ve iş desteğini firmalarımıza sunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Toplantı, katılımcıların sorularının yanıtlandığı interaktif bir oturumun ardından sona erdi.