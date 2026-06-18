Trump Apple'ın ABD'de çip üretimi için Intel ile anlaştığını açıkladı

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Trump, perşembe günü Truth Social platformunda yaptığı açıklamada Apple şirketinin çip üretimi için Intel firmasıyla anlaştığını bildirdi. ABD merkezli yarı iletken üretimini destekleyen adım, küresel teknoloji pazarında yeni bir dönem başlatıyor.

Wall Street Journal gazetesi mayıs ayında yayımladığı raporda iki dev şirketin bir yılı aşkın süredir görüştüğünü yazmıştı. İlgili rapor, iki şirketin bazı çiplerin üretilmesine yönelik bir ön anlaşma sağladığını ortaya koydu.

Küresel çip pazarında dengeler değişiyor

Reuters haber ajansının olağan mesai saatleri dışında gönderdiği yorum talebine her iki kurumdan da henüz bir yanıt gelmedi. Apple ile yapılacak nihai anlaşma, yarı iletken sektörünün gelecekteki üretim haritasını doğrudan etkileme potansiyeli taşıyor.

Apple firması çip üretim kapasitesini genişletmek amacıyla tedarik zincirini çeşitlendirmek istiyor. Şirket şu anda gelişmiş çip üretimi konusunda büyük oranda Tayvan merkezli TSMC firmasına bağımlı bir ortaklık yapısı sergiliyor.

Tayvan bağımlılığını azaltma stratejisi

Nvidia ve AMD gibi yapay zeka alanında öncü çip üreticileri TSMC şirketinin gelişmiş üretim kapasitesini yoğun şekilde kullanıyor. Sektördeki diğer devlerin yarattığı hat yoğunluğu, Apple yönetimini Intel gibi alternatif yerli üreticilere yönlendiriyor.

Yeni ortaklık modeli sayesinde Amerikan teknoloji sektörü üretim kapasitesini ülke sınırları içine taşımayı planlıyor. Intel tesislerinde gerçekleşecek üretim, tedarik güvenliğini artırırken lojistik maliyetleri de rasyonel seviyelere geriletecek.