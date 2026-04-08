TSB’nin 22. Başkanı Ahmet Yaşar oldu

Türkiye sigorta sektörünün çatı kuruluşu Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı tamamlandı. Yeni başkan ve yönetim kadrolarının belirlendiği Genel Kurul’da, sektörün geleceğine yönelik güçlü mesajlar verilirken, kamu ve sektör iş birliğinin önemi bir kez daha vurgulandı.

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) Olağan Seçimli Genel Kurulu, 8 Nisan 2026 Çarşamba günü İstanbul Ataşehir’de bulunan Sheraton Otel’de geniş katılımla gerçekleştirildi. Genel Kurul; Başkanlık görev süresi sona eren Uğur Gülen’in yanı sıra, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Davut Menteş ve Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik’in açılış konuşmalarıyla başladı.

Sigorta sektörünü temsil eden 68 üye şirketin katılımıyla gerçekleşen Genel Kurul’da yapılan oylama sonucunda Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar 30 oy alarak Türkiye Sigorta Birliği’nin 22’nci Başkanı seçildi. Yeni başkan, iki yıl süreyle görev yapacak.

Genel Kurul kapsamında ayrıca, Hayat Dışı Yönetim Komitesi ile Hayat Emeklilik Yönetim Komitesi üyelerinin seçimleri de tamamlandı.