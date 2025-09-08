TÜİOSB, yeni ihtisas adıyla tüm sektörlere açılıyor
"Gıda İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi" olarak yoluna devam edecek olan TÜİOSB’de yeni dönemde tüm sektörlere hizmet verecek. TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, yeni dönemin yatırım maliyetlerinden avantajlar yaratacağını kaydetti.
TÜİOSB, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın onayıyla yepyeni bir döneme adım attı. Daha önce tarım ürünleri işleme ihtisas OSB’si olan TÜİOSB, artık “Gıda İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi” kimliğiyle yoluna devam edecek. Bu karar, sadece tarımsal üretimle sınırlı kalmayan, Avrupa Yeşil Mutabakatı kriterlerine uygun üretim yapacak tüm sektörlerin bölgede yer alabilmesinin önünü açacak.
TÜİOSB’de yatırımcılarla bir araya gelen Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, firmalara hem bu tarihi adım hem de bölgedeki son gelişmeler hakkında bilgi verdi. TÜİOSB Gıda İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi olarak, yeşil, dijital, ihracatçı ve Avrupa Yeşil Mutabakat kriterlerini karşılayan tüm sektörlere kapılarını açtıklarını ifade eden Akyürek Balta, “Altyapı inşaatlarında sona yaklaştık. Firmalarımıza, yatırım aşamalarında maliyetlerini düşürecek çok önemli avantajlar sağlıyoruz” dedi.
Yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, üçüz dönüşümü hedeflediklerini de anlatan Akyürek Balta, bu sayede ekonomik ve sosyal refahı etkileyen bir organize sanayi bölgesi olarak faaliyet göstereceklerini söyledi. Endüstri 4.0 felsefesiyle, AB Yeşil Mutabakatı’nın tüm kriterlerini karşılayan TÜİOSB, Türkiye’nin yeşil doğan ilk OSB’si olma özelliğini taşıyor.
Alt yapı ve lojistik hizmetlerde titiz seçim
TÜİOSB’nin yatırımcılara fabrika kuruluş çalışmalarına uygun altyapı ortamı ve destek verecek lojistik iklimi oluşturduklarını vurgulayan Akyürek Balta, şu bilgileri verdi: “Bu bağlamda yapılan çalışmalarda en iyi hizmeti alabilmek için tedarikçilerimizi büyük bir titizlikle belirliyoruz. Elektrik altyapımızın kalbi diyebileceğimiz enerji nakil hatlarıyla alacağımız elektriğin OSB içerisinde güvenli bir şekilde dağıtımını sağlayacak olan hücre sistemlerinin tedariği, Schneider Elektric tarafından sağlanacaktır. Elektriği parsellere ulaştıracak bütün elektrik altyapısının kontrolünü sağlayacak olan SCADA Sistemi de yine Schneider Elektric tarafından verilecektir.”
TÜİOSB’nin yatırımcılara sunacağı avantajları da özetleyen Akyürek Balta, “Yatırımcı firmalarımızın inşaat süreçlerinde maliyet ve zaman avantajına sahip olabilmeleri için TÜİOSB içinde bir bölüm, MEDCEM Beton Üretim ve Pazarlama A.Ş ‘ye kiralandı. Bu sayede, yatırımcılarımız, hem maliyetlerini düşürecekler hem de zamandan kazanacaklar.
Beton ikmali için en uzak mesafe, 10 dakikaya düşüyor” dedi. 2026 yılının ilk aylarında altyapı süreçlerini bitireceklerini, bununla birlikte pek çok firmanın faaliyete geçeceğini ifade eden Başkan Akyürek Balta, “Şu anda ruhsat süreçlerini tamamlayan pek çok firmamız bulunuyor. Hatta bir bölümü, inşaata başladı” diye konuştu. Toplantıda, bölgenin kuruluş felsefesi ve yeni hedefleri konusunda da bilgi veren Akyürek Balta, şunları söyledi: “Dünya, artık yeşil ve dijital dönüşümü öngören ikiz dönüşümün ardından sosyal politikaları da hedefliyor ve üçüz dönüşüme evriliyor. Biz bu bağlamda, üçüz dönüşümü öngören politikalar belirliyoruz.
İlk hedef kadınlar… Gençlere ve dezavantajlı gruplara yönelik çalışmalarımızı da hazırlıyoruz. Bu sayede TÜİOSB, bölgemizin ve ülkemizin ekonomik ve sosyal refahını doğrudan etkileyen bir OSB olarak faaliyet gösterecek.” Toplantının ardından Mersin Valisi Atilla Toros yatırımcılara hitaben bir konuşma yaptı ve TÜİOSB’nin bölge ve ülke ekonomisine vereceği katkının önemine dikkat çekti.