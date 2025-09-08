TÜİOSB, yeni ihtisas adıyla tüm sektörlere açılıyor

TÜİOSB, Sanayi ve Tek­noloji Bakanlığı’nın ona­yıyla yepyeni bir döneme adım attı. Daha önce tarım ürün­leri işleme ihtisas OSB’si olan TÜİOSB, artık “Gıda İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölge­si” kimliğiyle yoluna devam ede­cek. Bu karar, sadece tarımsal üretimle sınırlı kalmayan, Avru­pa Yeşil Mutabakatı kriterlerine uygun üretim yapacak tüm sek­törlerin bölgede yer alabilmesi­nin önünü açacak.

TÜİOSB’de yatırımcılarla bir araya gelen Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, fir­malara hem bu tarihi adım hem de bölgedeki son gelişmeler hak­kında bilgi verdi. TÜİOSB Gıda İhtisas ve Karma Organize Sa­nayi Bölgesi olarak, yeşil, dijital, ihracatçı ve Avrupa Yeşil Mu­tabakat kriterlerini karşılayan tüm sektörlere kapılarını açtık­larını ifade eden Akyürek Bal­ta, “Altyapı inşaatlarında sona yaklaştık. Firmalarımıza, yatı­rım aşamalarında maliyetlerini düşürecek çok önemli avantaj­lar sağlıyoruz” dedi.

Yatırımcıların yoğun ilgi gös­terdiği toplantıda, üçüz dönüşü­mü hedeflediklerini de anlatan Akyürek Balta, bu sayede eko­nomik ve sosyal refahı etkile­yen bir organize sanayi bölgesi olarak faaliyet göstereceklerini söyledi. Endüstri 4.0 felsefesiy­le, AB Yeşil Mutabakatı’nın tüm kriterlerini karşılayan TÜİOSB, Türkiye’nin yeşil doğan ilk OS­B’si olma özelliğini taşıyor.

Alt yapı ve lojistik hizmetlerde titiz seçim

TÜİOSB’nin yatırımcılara fabrika kuruluş çalışmalarına uygun altyapı ortamı ve destek verecek lojistik iklimi oluştur­duklarını vurgulayan Akyürek Balta, şu bilgileri verdi: “Bu bağ­lamda yapılan çalışmalarda en iyi hizmeti alabilmek için teda­rikçilerimizi büyük bir titizlikle belirliyoruz. Elektrik altyapımı­zın kalbi diyebileceğimiz ener­ji nakil hatlarıyla alacağımız elektriğin OSB içerisinde gü­venli bir şekilde dağıtımını sağ­layacak olan hücre sistemleri­nin tedariği, Schneider Elektric tarafından sağlanacaktır. Elekt­riği parsellere ulaştıracak bütün elektrik altyapısının kontrolünü sağlayacak olan SCADA Sistemi de yine Schneider Elektric tara­fından verilecektir.”

TÜİOSB’nin yatırımcılara su­nacağı avantajları da özetleyen Akyürek Balta, “Yatırımcı fir­malarımızın inşaat süreçlerin­de maliyet ve zaman avantajına sahip olabilmeleri için TÜİOSB içinde bir bölüm, MEDCEM Be­ton Üretim ve Pazarlama A.Ş ‘ye kiralandı. Bu sayede, yatı­rımcılarımız, hem maliyetleri­ni düşürecekler hem de zaman­dan kazanacaklar.

Beton ikmali için en uzak mesafe, 10 dakika­ya düşüyor” dedi. 2026 yılının ilk aylarında altyapı süreçleri­ni bitireceklerini, bununla bir­likte pek çok firmanın faaliye­te geçeceğini ifade eden Başkan Akyürek Balta, “Şu anda ruh­sat süreçlerini tamamlayan pek çok firmamız bulunuyor. Hatta bir bölümü, inşaata başladı” di­ye konuştu. Toplantıda, bölge­nin kuruluş felsefesi ve yeni he­defleri konusunda da bilgi veren Akyürek Balta, şunları söyledi: “Dünya, artık yeşil ve dijital dö­nüşümü öngören ikiz dönüşü­mün ardından sosyal politikala­rı da hedefliyor ve üçüz dönüşü­me evriliyor. Biz bu bağlamda, üçüz dönüşümü öngören politi­kalar belirliyoruz.

İlk hedef ka­dınlar… Gençlere ve dezavantaj­lı gruplara yönelik çalışmaları­mızı da hazırlıyoruz. Bu sayede TÜİOSB, bölgemizin ve ülkemi­zin ekonomik ve sosyal refahı­nı doğrudan etkileyen bir OSB olarak faaliyet gösterecek.” Top­lantının ardından Mersin Valisi Atilla Toros yatırımcılara hita­ben bir konuşma yaptı ve TÜİ­OSB’nin bölge ve ülke ekonomi­sine vereceği katkının önemine dikkat çekti.