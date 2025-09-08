Google Haberler

TÜİOSB, yeni ihtisas adıyla tüm sektörlere açılıyor

"Gıda İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi" olarak yoluna devam edecek olan TÜİOSB’de yeni dönemde tüm sektörlere hizmet verecek. TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, yeni dönemin yatırım maliyetlerinden avantajlar yaratacağını kaydetti.

TÜİOSB, Sanayi ve Tek­noloji Bakanlığı’nın ona­yıyla yepyeni bir döneme adım attı. Daha önce tarım ürün­leri işleme ihtisas OSB’si olan TÜİOSB, artık “Gıda İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölge­si” kimliğiyle yoluna devam ede­cek. Bu karar, sadece tarımsal üretimle sınırlı kalmayan, Avru­pa Yeşil Mutabakatı kriterlerine uygun üretim yapacak tüm sek­törlerin bölgede yer alabilmesi­nin önünü açacak.

TÜİOSB’de yatırımcılarla bir araya gelen Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, fir­malara hem bu tarihi adım hem de bölgedeki son gelişmeler hak­kında bilgi verdi. TÜİOSB Gıda İhtisas ve Karma Organize Sa­nayi Bölgesi olarak, yeşil, dijital, ihracatçı ve Avrupa Yeşil Mu­tabakat kriterlerini karşılayan tüm sektörlere kapılarını açtık­larını ifade eden Akyürek Bal­ta, “Altyapı inşaatlarında sona yaklaştık. Firmalarımıza, yatı­rım aşamalarında maliyetlerini düşürecek çok önemli avantaj­lar sağlıyoruz” dedi.

Yatırımcıların yoğun ilgi gös­terdiği toplantıda, üçüz dönüşü­mü hedeflediklerini de anlatan Akyürek Balta, bu sayede eko­nomik ve sosyal refahı etkile­yen bir organize sanayi bölgesi olarak faaliyet göstereceklerini söyledi. Endüstri 4.0 felsefesiy­le, AB Yeşil Mutabakatı’nın tüm kriterlerini karşılayan TÜİOSB, Türkiye’nin yeşil doğan ilk OS­B’si olma özelliğini taşıyor.

Alt yapı ve lojistik hizmetlerde titiz seçim

TÜİOSB’nin yatırımcılara fabrika kuruluş çalışmalarına uygun altyapı ortamı ve destek verecek lojistik iklimi oluştur­duklarını vurgulayan Akyürek Balta, şu bilgileri verdi: “Bu bağ­lamda yapılan çalışmalarda en iyi hizmeti alabilmek için teda­rikçilerimizi büyük bir titizlikle belirliyoruz. Elektrik altyapımı­zın kalbi diyebileceğimiz ener­ji nakil hatlarıyla alacağımız elektriğin OSB içerisinde gü­venli bir şekilde dağıtımını sağ­layacak olan hücre sistemleri­nin tedariği, Schneider Elektric tarafından sağlanacaktır. Elekt­riği parsellere ulaştıracak bütün elektrik altyapısının kontrolünü sağlayacak olan SCADA Sistemi de yine Schneider Elektric tara­fından verilecektir.”

TÜİOSB’nin yatırımcılara su­nacağı avantajları da özetleyen Akyürek Balta, “Yatırımcı fir­malarımızın inşaat süreçlerin­de maliyet ve zaman avantajına sahip olabilmeleri için TÜİOSB içinde bir bölüm, MEDCEM Be­ton Üretim ve Pazarlama A.Ş ‘ye kiralandı. Bu sayede, yatı­rımcılarımız, hem maliyetleri­ni düşürecekler hem de zaman­dan kazanacaklar.

Beton ikmali için en uzak mesafe, 10 dakika­ya düşüyor” dedi. 2026 yılının ilk aylarında altyapı süreçleri­ni bitireceklerini, bununla bir­likte pek çok firmanın faaliye­te geçeceğini ifade eden Başkan Akyürek Balta, “Şu anda ruh­sat süreçlerini tamamlayan pek çok firmamız bulunuyor. Hatta bir bölümü, inşaata başladı” di­ye konuştu. Toplantıda, bölge­nin kuruluş felsefesi ve yeni he­defleri konusunda da bilgi veren Akyürek Balta, şunları söyledi: “Dünya, artık yeşil ve dijital dö­nüşümü öngören ikiz dönüşü­mün ardından sosyal politikala­rı da hedefliyor ve üçüz dönüşü­me evriliyor. Biz bu bağlamda, üçüz dönüşümü öngören politi­kalar belirliyoruz.

İlk hedef ka­dınlar… Gençlere ve dezavantaj­lı gruplara yönelik çalışmaları­mızı da hazırlıyoruz. Bu sayede TÜİOSB, bölgemizin ve ülkemi­zin ekonomik ve sosyal refahı­nı doğrudan etkileyen bir OSB olarak faaliyet gösterecek.” Top­lantının ardından Mersin Valisi Atilla Toros yatırımcılara hita­ben bir konuşma yaptı ve TÜİ­OSB’nin bölge ve ülke ekonomi­sine vereceği katkının önemine dikkat çekti.

