TÜİOSB’de hedef 1 milyar dolar yatırım, 500 milyon dolar ihracat

Üretim için geri sayıma başlayan Tarım İhtisas Organize Sanayi Böl­gesi’nde (TÜİOSB) alt yapı ça­lışmalarına hız verildi. Avrupa Yeşil Mutabakatının tüm kri­terlerine uygun olarak kurulan OSB’nin, alt yapı çalışmaları ve gelinen son durum hakkında bil­gi veren Gül Akyürek Balta “Geç­tiğimiz ekim ayında başlayan alt yapı çalışmalarının bu yıl için­de bitirilerek üretime geçilecek TÜİOSB’de inşaat ruhsatı alan yatırımcılar fabrika inşaatlarına başladı. Üretim faaliyetine geç­tiğinde en az 100 fabrika ile en az 10 bin kişiye istihdam sağla­yarak, bölge ekonomisine oldu­ğu kadar Türkiye sanayisi ve ih­racatına da büyük katkı sunaca­ğız” dedi.

TÜİOSB Yönetim Kurulu Baş­kanı Gül Akyürek Balta, “Bu yıl içerisinde alt yapısı tamamlana­cak olan bölgemizde 15 yatırım­cımız inşaat ruhsatını aldı” dedi. Gelen yoğun ilgi üzerine üçüncü genişleme alanı çalışmalarının devam ettiği TÜİOSB’de fabrika inşaatlarına başlayan yatırımcı­ların yanı sıra bir yatırımcının fabrika inşaatını tamamladığı­nı, yıl sonuna kadar birçok ya­tırımcının fabrikalarını devre­ye almasını beklediklerini söy­leyen Başkan Balta, “Türkiye’de organize sanayi bölgelerinin kuruluşu ortalama 10 yılda ta­mamlanabiliyor.

Biz 7’nci yılın sonunda temel alt yapının bü­yük bir kısmını neticelendire­rek, üstelik sanayi parsellerin­de yatırımcının inşaata başlaya­bileceği şekilde hafriyat ve taş duvar çalışmalarını tamamla­dık. Ardından, 2. ve 3. genişle­me alan çalışmalarımızı da 2025 yılına kadar gerçekleştirdik. Bu yönüyle TÜİOSB, Türkiye’de en kısa sürede kurulan OSB’lerden biridir” dedi.

Altyapı çalışmaları 2025 yılında tamamlanacak

Yatırımcılarına ihracatta re­kabet avantajları sunacak olan TÜİOSB Yönetim Kurulu Başka­nı Gül Akyürek Balta, alt yapı ça­lışmalarına hız verildiğini kay­dederek şunları söyledi; “Dün­ya Bankası Finansmanlı olarak kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz TÜİOSB, bu yıl içerisinde alt ya­pısı bitirilerek üretime geçecek. Şu an alt yapı çalışmalarımızda ciddi ilerlemeler kaydediyoruz. Parsellerimizin kazı, hafriyat ve duvar imalatları kapsamında yaklaşık 10 milyon metreküplük hafriyat işlemini gerçekleştir­dik.” Başkan Balta, TÜİOSB’de yatırımcılar için sürdürülebilir bir ekosistem oluşturduklarını, bu ekosistemde gerçekleşen tüm çalışmaları ve gelişmeleri hazır­lanan ilerleme raporlarıyla ya­tırımcılarına ve bölge insanına açtıklarını, sosyal medyada dü­zenli olarak yayınladıklarını bil­dirdi.

Sanayiciye anahtar teslim fabrika parseli

Başkan Balta, yatırımcıları­na büyük bir fırsat sunduklarını ve TÜİOSB’de temel altyapı hiz­metleri dışında parsel içi hafri­yatları ve arazilerini düzeltme­nin yanında parsellere ait bütün duvar imalatlarını da yaparak, parsel teslimatı yapıldığını ifade etti. Sahada temel alt yapı çalış­malarının yüzde 90’ının tamam­landığını söyleyen Başkan Balta sözlerine şöyle devam etti: ”Dün­ya Bankası Finansmanlı Temel Altyapı projesiyle, yatırımcılara optimize edilmiş sanayi parsel­leri sağlanıyor. Diğer bir deyiş­le yatırımcılara anahtar teslim parsel veriyoruz.”

Gelen yoğun talepler nedeniy­le ek alan tahsis süreçlerinin ta­mamlandığını ve 3’üncü geniş­leme alanı çalışmalarının devam ettiğini belirten Akyürek Balta, “TÜİOSB’ye gelen yoğun talep­ler karşısında ek alan tahsis sü­reçlerini tamamladık ve ek ala­nımızı karma sektörlere açma kararı aldık. Bilindiği üzere TÜİ­OSB’nin temel alanında, ihracat­çı, tarım ve gıda ürünleriyle ilgili sanayiciler yer alacak, genişle­me alanındaysa; yüksek tekno­loji kullanarak ve ihraç edecek, orta ve yüksek teknoloji üreten tüm karma sektörler yatırımcı olabilecekler” dedi.

TÜİOSB’ye dışarıdan yatırımcı ilgisi

TÜİOSB’nin temel alanını teşkil eden birinci alanlarında yatırımcıların yoğun bir ilgisiyle karşılaştıklarını söyleyen Balta, ağırlıklı olarak Mersin bölgesinden yatırımcı çektiklerini ama ülkenin farklı illerindeki yatırımcılarında ciddi bir ilgisi olduğunu ifade ederek şöyle devam etti: “TÜİOSB’ye ağırlıklı olarak Mersin bölgesinden yatırımcı alıyoruz. Toplam yatırımın yüzde 50’si Mersin bölgesinden diyebiliriz. Geri kalan yatırımlar İstanbul’dan Ankara’ya Bursa’dan Giresun’a geniş bir yelpazede yatırımcılarımız var. Hatta yurt dışından yatırımcılarımız var. Çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki, TÜİOSB, bölgemize bir kaynak transferine de neden olmaya başladı.”