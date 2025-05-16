TÜİOSB’de hedef 1 milyar dolar yatırım, 500 milyon dolar ihracat
TÜİOSB’nin Türkiye’nin en kısa sürede kurulan OSB’lerden biri olduğuna dikkat çeken Gül Akyürek Balta, “Altyapı çalışmalarını bu yıl içinde tamamlamayı planladığımız bölgemizde, yıl sonunda üretime geçiyoruz. 1 milyar doların üzerindeki yatırımla, yıllık 500 milyon dolardan fazla ihracat geliri elde etmeyi hedefliyoruz” dedi.
Üretim için geri sayıma başlayan Tarım İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (TÜİOSB) alt yapı çalışmalarına hız verildi. Avrupa Yeşil Mutabakatının tüm kriterlerine uygun olarak kurulan OSB’nin, alt yapı çalışmaları ve gelinen son durum hakkında bilgi veren Gül Akyürek Balta “Geçtiğimiz ekim ayında başlayan alt yapı çalışmalarının bu yıl içinde bitirilerek üretime geçilecek TÜİOSB’de inşaat ruhsatı alan yatırımcılar fabrika inşaatlarına başladı. Üretim faaliyetine geçtiğinde en az 100 fabrika ile en az 10 bin kişiye istihdam sağlayarak, bölge ekonomisine olduğu kadar Türkiye sanayisi ve ihracatına da büyük katkı sunacağız” dedi.
TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, “Bu yıl içerisinde alt yapısı tamamlanacak olan bölgemizde 15 yatırımcımız inşaat ruhsatını aldı” dedi. Gelen yoğun ilgi üzerine üçüncü genişleme alanı çalışmalarının devam ettiği TÜİOSB’de fabrika inşaatlarına başlayan yatırımcıların yanı sıra bir yatırımcının fabrika inşaatını tamamladığını, yıl sonuna kadar birçok yatırımcının fabrikalarını devreye almasını beklediklerini söyleyen Başkan Balta, “Türkiye’de organize sanayi bölgelerinin kuruluşu ortalama 10 yılda tamamlanabiliyor.
Biz 7’nci yılın sonunda temel alt yapının büyük bir kısmını neticelendirerek, üstelik sanayi parsellerinde yatırımcının inşaata başlayabileceği şekilde hafriyat ve taş duvar çalışmalarını tamamladık. Ardından, 2. ve 3. genişleme alan çalışmalarımızı da 2025 yılına kadar gerçekleştirdik. Bu yönüyle TÜİOSB, Türkiye’de en kısa sürede kurulan OSB’lerden biridir” dedi.
Altyapı çalışmaları 2025 yılında tamamlanacak
Yatırımcılarına ihracatta rekabet avantajları sunacak olan TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, alt yapı çalışmalarına hız verildiğini kaydederek şunları söyledi; “Dünya Bankası Finansmanlı olarak kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz TÜİOSB, bu yıl içerisinde alt yapısı bitirilerek üretime geçecek. Şu an alt yapı çalışmalarımızda ciddi ilerlemeler kaydediyoruz. Parsellerimizin kazı, hafriyat ve duvar imalatları kapsamında yaklaşık 10 milyon metreküplük hafriyat işlemini gerçekleştirdik.” Başkan Balta, TÜİOSB’de yatırımcılar için sürdürülebilir bir ekosistem oluşturduklarını, bu ekosistemde gerçekleşen tüm çalışmaları ve gelişmeleri hazırlanan ilerleme raporlarıyla yatırımcılarına ve bölge insanına açtıklarını, sosyal medyada düzenli olarak yayınladıklarını bildirdi.
Sanayiciye anahtar teslim fabrika parseli
Başkan Balta, yatırımcılarına büyük bir fırsat sunduklarını ve TÜİOSB’de temel altyapı hizmetleri dışında parsel içi hafriyatları ve arazilerini düzeltmenin yanında parsellere ait bütün duvar imalatlarını da yaparak, parsel teslimatı yapıldığını ifade etti. Sahada temel alt yapı çalışmalarının yüzde 90’ının tamamlandığını söyleyen Başkan Balta sözlerine şöyle devam etti: ”Dünya Bankası Finansmanlı Temel Altyapı projesiyle, yatırımcılara optimize edilmiş sanayi parselleri sağlanıyor. Diğer bir deyişle yatırımcılara anahtar teslim parsel veriyoruz.”
Gelen yoğun talepler nedeniyle ek alan tahsis süreçlerinin tamamlandığını ve 3’üncü genişleme alanı çalışmalarının devam ettiğini belirten Akyürek Balta, “TÜİOSB’ye gelen yoğun talepler karşısında ek alan tahsis süreçlerini tamamladık ve ek alanımızı karma sektörlere açma kararı aldık. Bilindiği üzere TÜİOSB’nin temel alanında, ihracatçı, tarım ve gıda ürünleriyle ilgili sanayiciler yer alacak, genişleme alanındaysa; yüksek teknoloji kullanarak ve ihraç edecek, orta ve yüksek teknoloji üreten tüm karma sektörler yatırımcı olabilecekler” dedi.
TÜİOSB’ye dışarıdan yatırımcı ilgisi
TÜİOSB’nin temel alanını teşkil eden birinci alanlarında yatırımcıların yoğun bir ilgisiyle karşılaştıklarını söyleyen Balta, ağırlıklı olarak Mersin bölgesinden yatırımcı çektiklerini ama ülkenin farklı illerindeki yatırımcılarında ciddi bir ilgisi olduğunu ifade ederek şöyle devam etti: “TÜİOSB’ye ağırlıklı olarak Mersin bölgesinden yatırımcı alıyoruz. Toplam yatırımın yüzde 50’si Mersin bölgesinden diyebiliriz. Geri kalan yatırımlar İstanbul’dan Ankara’ya Bursa’dan Giresun’a geniş bir yelpazede yatırımcılarımız var. Hatta yurt dışından yatırımcılarımız var. Çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki, TÜİOSB, bölgemize bir kaynak transferine de neden olmaya başladı.”