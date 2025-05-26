TURAB Başkanı Fahri Kuş: Girişimcilik ekonomik ve toplumsal bir dönüşüm aracı
Türk-Arap ve Avrupa Birliği Ülkeleri İş İnsanları Derneği (TURAB) ile Genç TURAB iş birliğinde düzenlenen “İz Bırakan Girişimciler, Yol Açan Hikâyeler” konulu panel, genç girişimcilere ilham vermek amacıyla gerçekleştirildi.
Panele TURAB Genel Başkanı Fahri Kuş ve Genç TURAB Başkanı Merve Tepretmez başta olmak üzere Mersin iş dünyasından MEP Başkanı Servet Özkaya, TİSİAD Başkanı Mehmet Salih Çelik ve Genç MÜSİAD Mersin Başkanı İsmail Gökmen katıldı.
Panelde konuşan Başkan Fahri Kuş, “Bu paneli düzenlerken amacımız, özellikle gençlerimize yol gösterecek örnekler sunmak, girişimciliğin sadece ekonomik değil aynı zamanda toplumsal bir dönüşüm aracı olduğunu vurgulamaktı. Her başarı hikâyesi ardında bir emek, bir vizyon ve inanç taşır.
Bugün burada paylaşılacak her hikâyenin sizler için yeni kapılar aralayacağına yürekten inanıyorum. Katkılarıyla bizleri onurlandıran konuşmacılarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, panelimizin verimli ve ilham dolu geçmesini diliyorum” dedi.
"İyi fikir insanlığı kurtarır"
Panelin moderatörlüğünü Genç TURAB Başkanı Merve Tepretmez üstlendi. Konuşmacılar arasında yer alan Paket Taxi ve Siyah Papyon Kurucusu Raşit Emir Süer, girişimcilik üzerine önemli bilgiler paylaştı. Süer, “Girişimcilik sadece istemekle mümkün değildir. İnatçı olarak yapmak istenilen şeyden vazgeçmemek gerekiyor. Yılmadan yola devam etmek gerekiyor.
Girişimci, yaşadığı zorluklara rağmen tek başına ayağa kalkabilen kişidir. Fikir ne demektir? Bir girişimcilik fikriniz varsa ve bunu icra etmek için karar aldıysanız, bu kararı uygulamak için öncelikle kendinizi ikna etmelisiniz. Ayrıca girişim fikirlerini değerlendirecek, yorum yapacak birine anlatmak gerekiyor ki sahaya çıktığınız zaman hüsrana uğramayın. İyi bir fikir belki de dünyanın gelecekteki insanlığını kurtarabilir. Girişimcinin olmazsa olmazı inattır ve vazgeçmemesi gerekir” ifadesini kullandı.
TURAB Genel Sekreteri, Mersin İlaç Ecza Deposu İhracat Müdürü ve MTSO Meclis Üyesi Yasemin Taş da kendi girişimcilik hikayesini şu sözlerle anlattı: “Kendi işimizde ustam babamdı ve her hatanın bedelini ben öderdim. İş bünyemizde her pozisyonda çalıştım ve 3 yılın sonunda her konuda bilgi sahibi oldum. O da yetmedi, mesleki eğitimlerle kendimi her alanda ilerletmeyi hedef edindim.
Daha profesyonel olmak için çalıştık. Gençlerimize vereceğim mesajım ise: Girişimcilik için en önemli konulardan biri ticari istihbarat oluşturmaktır. Kentin iş dünyası ile tanışın, bir araya gelin. Bir fikir ya da konu oluşturmak için onun üzerinde çok fazla çalışma yapılmalıdır”
Panel, genç girişimcilere hem ilham hem de yol gösterici öneriler sunarak sona erdi.