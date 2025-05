TURAB Başkanı Fahri Kuş: Girişimcilik ekonomik ve toplumsal bir dönüşüm aracı

Pane­le TURAB Genel Başkanı Fah­ri Kuş ve Genç TURAB Başkanı Merve Tepretmez başta olmak üzere Mersin iş dünyasından MEP Başkanı Servet Özkaya, TİSİAD Başkanı Mehmet Salih Çelik ve Genç MÜSİAD Mer­sin Başkanı İsmail Gökmen katıldı.

Panelde konuşan Baş­kan Fahri Kuş, “Bu paneli dü­zenlerken amacımız, özellikle gençlerimize yol gösterecek ör­nekler sunmak, girişimciliğin sadece ekonomik değil aynı za­manda toplumsal bir dönüşüm aracı olduğunu vurgulamaktı. Her başarı hikâyesi ardında bir emek, bir vizyon ve inanç taşır.

Bugün burada paylaşılacak her hikâyenin sizler için yeni kapı­lar aralayacağına yürekten ina­nıyorum. Katkılarıyla bizleri onurlandıran konuşmacıları­mıza ve emeği geçen herkese te­şekkür ediyor, panelimizin ve­rimli ve ilham dolu geçmesini diliyorum” dedi.

"İyi fikir insanlığı kurtarır"

Panelin moderatörlüğünü Genç TURAB Başkanı Mer­ve Tepretmez üstlendi. Konuş­macılar arasında yer alan Paket Taxi ve Siyah Papyon Kurucu­su Raşit Emir Süer, girişimcilik üzerine önemli bilgiler paylaştı. Süer, “Girişimcilik sadece iste­mekle mümkün değildir. İnatçı olarak yapmak istenilen şeyden vazgeçmemek gerekiyor. Yıl­madan yola devam etmek gere­kiyor.

Girişimci, yaşadığı zor­luklara rağmen tek başına ayağa kalkabilen kişidir. Fikir ne de­mektir? Bir girişimcilik fikriniz varsa ve bunu icra etmek için ka­rar aldıysanız, bu kararı uygu­lamak için öncelikle kendinizi ikna etmelisiniz. Ayrıca girişim fikirlerini değerlendirecek, yo­rum yapacak birine anlatmak gerekiyor ki sahaya çıktığınız zaman hüsrana uğramayın. İyi bir fikir belki de dünyanın gele­cekteki insanlığını kurtarabilir. Girişimcinin olmazsa olmazı inattır ve vazgeçmemesi gere­kir” ifadesini kullandı.

TURAB Genel Sekreteri, Mersin İlaç Ecza Deposu İhra­cat Müdürü ve MTSO Meclis Üyesi Yasemin Taş da kendi gi­rişimcilik hikayesini şu sözlerle anlattı: “Kendi işimizde ustam babamdı ve her hatanın bedelini ben öderdim. İş bünyemizde her pozisyonda çalıştım ve 3 yılın sonunda her konuda bilgi sahi­bi oldum. O da yetmedi, mesleki eğitimlerle kendimi her alanda ilerletmeyi hedef edindim.

Da­ha profesyonel olmak için ça­lıştık. Gençlerimize vereceğim mesajım ise: Girişimcilik için en önemli konulardan biri ticari is­tihbarat oluşturmaktır. Kentin iş dünyası ile tanışın, bir araya gelin. Bir fikir ya da konu oluş­turmak için onun üzerinde çok fazla çalışma yapılmalıdır”

Panel, genç girişimcilere hem ilham hem de yol gösterici öne­riler sunarak sona erdi.