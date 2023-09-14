Türkiye-ABD ilişkilerindeki olumlu hava ticarette beklentileri artırdı

Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin pozitif ilerlediğine işaret eden sektör temsilcileri, olumlu sinyallerin ticaretin de hızlanacağına dair beklentileri pekiştirdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacmi için belirlenen 100 milyar dolar hedefini hatırlatarak, “Siyasi ilişkilerimizde yakaladığımız olumlu hava, önümüzdeki dönemde ticaretimize de pozitif yansıyacaktır, kimsenin şüphesi olmasın” ifadesini kullanmıştı. ABD ile ilişkilerdeki olumlu havanın ticari ilişkilere etkisine dair değerlendirmelerde bulunan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, söz konusu olumlu havanın ticaretin de hızlanacağına dair beklentileri pekiştirdiğini söyledi.

Yalçındağ, iş dünyası temsilcileri olarak yol haritası oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, “Sayın Trump ve Sayın Erdoğan ile başlayan ‘100 milyar dolar’ ticaret hacmi hedefimiz, hükümetlerin de benimsediği bir politikaya dönüştü. ABD’de Sayın Biden hükümetinin de değişime rağmen bu politikayı devam ettirmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Siyasi alanda hangi meseleler yaşanırsa yaşansın karşılıklı ticaretimizin bunlardan etkilenmeden istikrarlı bir şekilde yükselmeye devam ettiğini görüyoruz” dedi.

"100 milyar dolarlık hedef uzak değil"

Yalçındağ, son 3 yılda ticaret hacmindeki yüzde 54’lük artışın 100 milyar dolarlık hedefin uzak olmadığını gösterdiğini dile getirdi. Bu hedefe ulaşmak ve ikili ticari ilişkileri güçlendirmek için güçlü bir pazarı temsil eden ABD’ye yönelik eyalet bazlı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğine işaret eden Yalçındağ, şunları söyledi:

“Her eyalette sektörel etkinlikler düzenleyeceğiz “

Türkiye, yakın çevresinde 1,2 milyar insanın bulunduğu ve 28 trilyon dolarlık bir pazara erişim sağlayabileceği bir konumdayken, sadece ABD’de 330 milyon insanın olduğu ve 27 trilyon dolarlık bir pazarı temsil ettiği unutulmamalı. TAİK eyalet komiteleri yapılanması ile her eyalette sektörel odaklı etkinlikler düzenlemeyi planlıyoruz.

Örneğin, Kaliforniya’ya teknoloji ve startup odaklı heyetler gönderirken, Massachusetts eyaletinde medikal ekipmanlar sektörüne, Michigan’da ise otomotiv yan sanayi sektörüne yönelik etkinlikler gerçekleştireceğiz. Türkiye, ABD ile ticaretini 100 milyar dolara çıkardığında ABD’nin en büyük 25’inci ticaret partnerinden 13’üncü ticaret partneri konumuna gelecek ki bunun, kurun istikrarı için de önemli olduğunu düşünüyoruz.”

“Türkiye otomotiv parçası, ABD makine ihraç ediyor”

Türk-Amerikan İşadamları Derneği (TABA-AmCham) Genel Başkanı Süleyman Ecevit Sanlı da geçen yıl ülkeler arasındaki ticaret hacminin 32 milyar doların üzerine çıktığını ifade ederek, şöyle konuştu; “Bu, bir önceki yıla göre yüzde 20’lik bir artışa denk gelmektedir. Bu ivmenin temelinde, iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin olumlu seyrine paralel olarak artan ekonomik işbirliği yer alıyor.

Türkiye, jeostratejik konumu ve güçlü sanayi altyapısıyla ABD için önemli bir ticaret partneri haline geldi. ABD ise Türkiye’nin savunma sanayisi, enerji ve teknoloji gibi sektörlerinde önemli yatırımlar yapıyor. Ticari ilişkilerin büyümeye devam etmesi bekliyoruz. İki ülke arasındaki ticari ilişkiler, her iki ülke için de önemli ekonomik fırsatlar sunuyor. Türkiye'nin ABD'ye en fazla ihraç ettiği ürünler arasında otomotiv parçaları, beyaz eşya, tekstil ve konfeksiyon ürünleri yer alıyor.

ABD’nin Türkiye’ye en fazla ihraç ettiği ürünler arasında ise makineler kimyasal ürünler, petrol ürünleri ve tıbbi cihazlar geliyor. Türkiye ve ABD ticari ilişkilerinin gelişmesi, iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin de gelişmesine katkıda bulunuyor. İki ülke, özellikle savunma ve güvenlik alanında önemli işbirliği imkânlarına sahip.”

“Türkiye’de 3 bin ABD’li şirket var”

Sanlı, Türkiye’de faaliyet gösteren ABD'li şirket sayısının 3 bini aştığını belirterek, “ABD’nin Türkiye'ye yaptığı yatırımlar geçen yıl 10 milyar doların üzerine çıktı. Bu yatırımlar özellikle savunma sanayisi, enerji ve teknoloji sektörlerinde yoğunlaştı. Türkiye'nin ABD'ye yaptığı yatırımlar ise geçen yıl 5 milyar doların üzerine çıktı.

Bu yatırımlar ise özellikle gayrimenkul, turizm ve finans gibi sektörlerde yoğunlaştı” dedi. Sanlı, Türkiye’nin savunma sanayi, enerji, turizm ve teknoloji gibi alanlarda kaydettiği gelişmelerin ABD’nin Türkiye’ye olan ilgisini artırdığını ifade etti. Sanlı, “Serbest Ticaret Anlaşması veya Tavizli Vergi Anlaşması’na gidilmesi suretiyle 2,7 trilyon dolar ithalat yapan ABD ekonomisine Türkiye’mizin güvenilir tedarikçi olarak daha fazla ihracat yapması mümkün” diye konuştu.

ABD’ye geçen yıl 16,9 milyar dolarlık ihracat yapıldı

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, geçen yıl ABD’ye 16,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu ülkeden yapılan ithalatın tutarı ise 15,2 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Sektörel olarak bakıldığında, ABD’ye ihracatta kimyevi maddeler 1,5 milyar dolarla ilk sırada yer aldı. Bunu 1,4 milyar dolarla otomotiv ve 1,2 milyar dolarla çelik sektörü izledi.