Hayati ARIGAN

Bakü’de Türk ve yabancı gazetecilerin yer aldığı Küresel Gazeteciler Konseyi heyetiyle bir araya gelen Hacıyev, Karabağ’ın kurulması ve inşasında her zaman Türk şirketleri önce geldiğini belirtti. Hacıyev, Karabağ’ın özgürlüğüne kavuşmasının ardından imarı için Türk şirketlerinin 10 milyar doların üzerinde iş yaptığını ifade etti.

Karabağ’da Türk ve Azerbaycan şirketlerinin ortak çalışması ile 50 km’den fazla tünel yapıldığını anlatan Hacıyev, “Sadece Gence’den Kelbecer’e kadar dağların altından geçen 13 km uzunluğunda bir tünel olacak. Ve şimdi Fuzuli’den Şuşa’ya kadar olan tünelimiz, o viyadükler dahil ortak çalışma sürüyor. Bundan sonra da çalışmalarımız devam edecek. Ama bu sadece Türkiye-Azerbaycan ekonomik ve ticari iş birliğinin bir parçası” dedi.

Türkiye’ye 20 milyar dolarlık yatırım

Türkiye-Azerbaycan arasında 4 milyar doların üzerinde ticaret hacminin bulunduğunu söyleyen Hacıyev, “Türkiye’ye 20 milyarın üzerinde yatırım yapıyoruz. Çünkü neye yatırım yapıyorsunuz, her şeyden önce kardeş bir ülkeye. Sonuç olarak Azerbaycan ve Türkiye arasındaki işbirliğinde Türkiye, Akdeniz’de önemli bir enerji aktörüne dönüştü. Şimdiye kadar en güçlü rafineri sadece Fransa ve diğer Avrupa ülkelerindeydi. Bugün Star Rafineri Türkiye’nin Akdeniz’deki en büyük rafinerisi. Petrol kaynağımız kendimizde, sermayemiz kendimizde ve bilgi Türkiye’de. Bilgi açısından çok güzel bir proje yaptık” diye konuştu.

“Türkiye-Azerbaycan modeli üzerinde çalışıyoruz”

Sadece ham petrolle değil, petrol ürünlerini pazara çıkılması gerektiğini ifade eden Hacıyev, şunları aktardı: “Bu coğrafyayı genişleterek Türk dünyası, Orta Asya, Azerbaycan, Türkiye modeli üzerinde çalışıyoruz. Avrasya kıtasının haritasına baktığımızda Türk dünyası yeni bir jeopolitik yer olsun. Yani Avrasya’nın kalbi de coğrafyamızdan geçecek. Coğrafyamızda Orta Asya’daki Türk ülkelerinin tüm doğal kaynakları, demografik potansiyeli Azerbaycan’dan geçiyor ve tüm stratejik yollar da burada. Buna göre Azerbaycan-Türkiye Ekonomik Ticaret İşbirliği’nin geleceği daha da farklı.”