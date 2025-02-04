Türkiye limanlarında geçen yıl 531,7 milyon ton yük elleçlendi

2024 yılı denizcilik ista­tistiklerini değerlendi­ren Ulaştırma ve Altya­pı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin deniz ticaretinden daha fazla pay alması için çalış­malarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Limanlarda elleçlenen yük miktarının bir önceki yıla göre yüzde 2 artarak 531 mil­yon 737 bin 358 tona ulaştığın belirten Uraloğlu, “Elleçlenen konteyner miktarı ise bir ön­ceki yıla göre yüzde 7,8 artarak 13 milyon 529 bin 729 TEU’ya yükseldi” dedi.

Yurt dışı yük taşımaları 399 milyon tonu geçti

2024 yılında yurt dışı liman­larına giden yük miktarının bir önceki yıla göre yüzde 5 artış­la 142 milyon 278 bin 137 ton olarak gerçekleştiğini belirten Uraloğlu, açıklamasında şu ifa­delere yer verdi: “Yurt dışı li­manlardan limanlarımıza gelen yük miktarı ise bir önceki yıla göre yüzde 0,4 artarak 257 mil­yon 136 bin 420 ton olarak ger­çekleşti. 2024 yılında deniz yo­lu ile yapılan yurt dışı yük ta­şımaları bir önceki yıla göre yüzde 2,0 artarak 399 milyon 414 bin 557 ton oldu" diye ko­nuştu.

Bölge liman başkanlıkla­rı bazında ise 2024 yılında en fazla yük elleçlemesinin 86 mil­yon 295 bin 565 ton yük ile Alia­ğa Bölge Liman Başkanlığı ida­ri sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde gerçekleşti­ğini belirten Uraloğlu, “Aliağa Bölge Liman Başkanlığını 83 milyon 787 bin 739 ton ile Ko­caeli Bölge Liman Başkanlığı ve 68 milyon 563 bin 930 ton ile İs­kenderun Bölge Liman Başkan­lığı takip etti” değerlendirme­sinde bulundu. Uraloğlu, 2024 yılında limanlarda deniz yoluy­la yapılan transit yük taşımala­rının 69 milyon 64 bin 361 ton, kabotajda taşınan yük miktarı­nın ise 63 milyon 258 bin 440 ton olarak gerçekleştiğini ifa­de etti.

En fazla artış 40’lık konteynerlerde

Bakanı Uraloğlu, 2024 yılın­da taşınan yük cinsleri bazında bir önceki yıla göre en fazla ar­tış gösteren yük cinslerinin sı­rasıyla; 7,1 milyon tonluk artışla 40’lık konteynerler, 2,9 milyon ton artışla konteyner taşıması yapan treylerler ve 2,3 milyon tonluk artışla 20’lik konteyner­ler olduğunu belirtti. Geçen yıl konteynerde ve araçlarda taşı­nan yükler hariç tutulduğunda, portland çimentonun 9 milyon 779 bin 766 ton ile limanlardan yurt dışına gitmek üzere gemi­lerle en fazla taşınan yük cinsi olduğunu ifade eden Uraloğlu, “Portland çimentoyu motorin ile klinker yük cinsleri takip et­ti. Ham petrol, yurt dışından li­manlarımıza gelen gemilerde en fazla taşınan yükler arasında ilk sırada yer aldı" dedi.

En fazla yük Rusya’dan

2024 yılında limanlardan yurt dışına gitmek üzere yapılan yüklemelerde en fazla yük taşımasının İtalya’ya yapılan taşımalarda gerçekleştirildiğini belirten Bakan Uraloğlu, bunu ABD’ye ve İspanya’ya yapılan taşımaların takip ettiğini kaydetti. Deniz yolu ile limanlara gelen en fazla yükün sırasıyla Rusya’dan, ABD’den ve Mısır’dan yapılan taşımalar olduğunu belirten Uraloğlu, “2024 limanlarımızda elleçlenen 399 milyon 414 bin 557 ton yurt dışı yükünün yüzde 7,5’i Türk bayraklı gemilerle taşındı. Türk bayraklı gemiler ile yapılan yurt dışı taşımaları 30 milyon 59 bin 943 ton, yabancı bayraklı gemiler ile yapılan yurt dışı taşımaları da 369 milyon 354 bin 614 tonw olarak gerekleşti” ifadelerini kullandı.