 Türkiye-Suriye İş Birliği Zirvesi ekonomik bağları güçlendirdi

Müjde DEMİR

Kayan, “Bu zirvede, Türkiye ve Suriye arasındaki ticari ilişkile­rin güçlendirilmesi ve Suriye’nin yeniden inşa sürecinde Türki­ye’nin rolü üzerine fikir alışveri­şinde bulunduk.

Zirveye katılan Ticaret Bakanımız Prof. Dr. Ömer Bolat, iki ülke arasındaki tica­retin kapsamını değerlendire­rek, Kapsamlı Ekonomik Ortak­lık Anlaşması’nın yeniden haya­ta geçirilmesi için görüşmelerin başlatılacağını belirtti. Bu geliş­me, iş dünyamız için büyük fırsat­lar sunmakta ve Türkiye ile Suri­ye arasındaki iş birliğinin daha da pekişmesini sağlayacaktır” dedi.

Zirvede MÜSİAD’ın programı­na katılmak için Türkiye’ye gelen Humus Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Lyad Drak Sibi ve yönetimi ve Mersin Arap İşadam­ları Derneği Başkanı Mohamad Almushalban ekibi ile de MÜSİ­AD Mersin olarak işbirliği fırsatla­rını değerlendirdiklerini belirten Kayan konuşmasını şöyle sürdür­dü: “Mersin’de MÜSİAD üyeleriy­le yapılacak programların detayla­rını görüştük ve iki ülke arasındaki ticari bağları güçlendirecek somut adımlar üzerinde durduk.

MÜSİ­AD Mersin olarak, Türkiye-Suriye arasındaki ticari ilişkilerin her iki ülkenin kalkınmasında önemli bir araç olacağına inanıyoruz. Bu yeni dönemde, iş dünyası adına güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz. Ticaretin, sadece bölgesel ticare­tin gelişmesine değil, aynı zaman­da uluslararası düzeyde sürdürü­lebilir kalkınma hedeflerinin ger­çekleşmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz.”