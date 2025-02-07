Türkiye-Suriye İş Birliği Zirvesi ekonomik bağları güçlendirdi
Gaziantep’te düzenlenen Türkiye-Suriye İktisadi İş Birliği Zirvesi’ne katılım sağlayan MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan zirvenin, Türkiye-Suriye iş dünyasının güçlü bir şekilde birleşmesine ve iki ülke arasındaki ekonomik bağların daha da güçlenmesine zemin hazırladığını belirtti.
Müjde DEMİR
Kayan, “Bu zirvede, Türkiye ve Suriye arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve Suriye’nin yeniden inşa sürecinde Türkiye’nin rolü üzerine fikir alışverişinde bulunduk.
Zirveye katılan Ticaret Bakanımız Prof. Dr. Ömer Bolat, iki ülke arasındaki ticaretin kapsamını değerlendirerek, Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması’nın yeniden hayata geçirilmesi için görüşmelerin başlatılacağını belirtti. Bu gelişme, iş dünyamız için büyük fırsatlar sunmakta ve Türkiye ile Suriye arasındaki iş birliğinin daha da pekişmesini sağlayacaktır” dedi.
Zirvede MÜSİAD’ın programına katılmak için Türkiye’ye gelen Humus Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Lyad Drak Sibi ve yönetimi ve Mersin Arap İşadamları Derneği Başkanı Mohamad Almushalban ekibi ile de MÜSİAD Mersin olarak işbirliği fırsatlarını değerlendirdiklerini belirten Kayan konuşmasını şöyle sürdürdü: “Mersin’de MÜSİAD üyeleriyle yapılacak programların detaylarını görüştük ve iki ülke arasındaki ticari bağları güçlendirecek somut adımlar üzerinde durduk.
MÜSİAD Mersin olarak, Türkiye-Suriye arasındaki ticari ilişkilerin her iki ülkenin kalkınmasında önemli bir araç olacağına inanıyoruz. Bu yeni dönemde, iş dünyası adına güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz. Ticaretin, sadece bölgesel ticaretin gelişmesine değil, aynı zamanda uluslararası düzeyde sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleşmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz.”