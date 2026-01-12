Türkiye'de yüzlerce mağazası olan Alman devi 2025 cirosunu açıkladı

Rossmann, 2025’te Almanya’daki 2 bin 342 mağazasında 10,5 milyar euro satışa ulaştı. Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 6,1’lik artışa işaret etti. Şirket, Almanya dışındaki Avrupa operasyonlarında ise daha güçlü bir ivme yakaladı.

Türkiye dahil Avrupa’da çift haneli büyüme

Polonya, Macaristan, Çekya, Türkiye, Arnavutluk, Kosova, İspanya ve İsviçre’deki toplam 5 bin 209 mağazadan elde edilen ciro, online satışların da katkısıyla yüzde 13 artarak 6,1 milyar Euro'ya yükseldi. Danimarka’daki e-ticaret operasyonları da bu büyümeye dahil oldu.

2026 için 613 milyon Euro'luk yatırım planı

Rossmann, 2026 mali yılı için toplam 613 milyon Euro'luk yatırım planı açıkladı. Bu tutar, 2025’e kıyasla 73 milyon Euro daha yüksek... Şirket, Avrupa genelinde 342 yeni mağaza açmayı planlıyor; bunların 63’ü Almanya’da olacak.

Aylık 10 milyonun üzerinde aktif kullanıcı

Şirket, 2025’in başında yaptığı açıklamada Rossmann mobil uygulamasının 2024 sonu itibarıyla aylık 10 milyonun üzerinde aktif kullanıcıya ulaşarak yeni bir rekora imza attığını da duyurmuştu.