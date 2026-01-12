Yatırımcı baskısına dayanamayan dev şirketin CEO’su koltuğunu bırakıyor

Van den Brink, Heineken’in başına Haziran 2020’de, COVID-19 pandemisinin ortasında geçmişti. Aynı zamanda şirketin icra kuruluna da başkanlık eden Van den Brink’in görev süresi; önce pandemi, ardından hızla yükselen maliyetler ve düşen satışlarla şekillendi.

Enflasyon ve düşen satışlar kârlılığı vurdu

Son yıllarda artan girdi maliyetleri ve küresel ölçekte zayıflayan bira talebi, Heineken’in kâr marjlarını, hisse performansını ve yatırımcı getirilerini baskıladı. Şirket, bu süreçte beklentilerin altında kalan sonuçlar nedeniyle yatırımcılar tarafından eleştirildi.

8 ay boyunca danışman olarak destek verecek

Heineken yönetim kurulu, Van den Brink’in ayrılışının ardından şirketi geleceğe taşıyacak yeni CEO’yu belirlemek için arama sürecini başlatacak. Van den Brink’in, Haziran ayından itibaren sekiz ay boyunca danışman olarak şirkete destek vermesi planlanıyor. Heineken; Heineken lager’in yanı sıra Tiger ve Amstel gibi markaları da bünyesinde barındırıyor.

Hisseler yüzde 3 değer kaybetti

Açıklamanın ardından Heineken hisseleri erken işlemlerde yaklaşık yüzde 3 değer kaybetti. Piyasalar, şirketin yeni liderlik döneminde stratejik dönüşümü ne ölçüde hayata geçireceğini yakından izliyor.

Sektör daralıyor, yeni riskler kapıda

Sektör ayrıca; yeni rakiplerin yükselişi, kilo verme ilaçlarının yiyecek-içecek tüketimini azaltabileceği endişesi ve özellikle gençler arasında değişen alkol tüketim alışkanlıkları gibi risklerle karşı karşıya. Heineken, Nijerya ve Vietnam gibi büyüme pazarlarında yaşanan aksaklıklardan da olumsuz etkilendi.