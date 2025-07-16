Türkiye’nin en güvenilir markaları belli oldu

Türkiye İtibar Akademisi, kamuoyunun en çok güvendiği marka ve kurumları listelediği 'BrandTrust Insight Türkiye'nin 2025 sonuçlarını ilan etti. Bu yıl açıklanan listede, 50’den fazla sektörde faaliyet gösteren yüzlerce marka ve kurum yer aldı. Listeye girmeyi başaran kurum ve markalar, aynı zamanda 'Türkiye’nin Güvenilen Markası' unvanının Türkiye İtibar Akademisi tarafından sertifikalanmasına da hak kazandı.

Türkiye İtibar Akademisi tarafından her yıl düzenlenen Türkiye İtibar Endeksi (TİE) araştırmasında, en az üç yıl üst üste radara girme başarısı gösteren marka ve kurumlar, “Türkiye’nin Güvenilen Markası” olarak kayıt altına alınıyor. Türkiye İtibar Akademisi tarafından bu unvan, kamuoyu ve paydaşlarında istikrarlı güven algısı yaratmayı başarmış kurum ve markalara veriliyor.

"Güven, markaların en değerli varlığı"

Türkiye İtibar Akademisi Başkanı Ertan Acar, "Kamuoyu her gün çok sayıda ve farklı kanaldan gelen mesajlarla karşı karşıya. Kurum ve markalar için hedef kitle ve paydaşlarını ikna etmek, tesis ettikleri güçlü algıyı muhafaza etmek artık eskiye oranla daha zor. Güvenilir olmak ise bu noktada en temel başarı faktörü.

‘Türkiye’nin Güvenilen Markası’ unvanının Türkiye İtibar Akademisi tarafından kayıt altına alınması, kurum ve markaların paydaşlarıyla kurdukları duygusal bağın gücünü, algılanan değerlerinin yüksekliğini, kamuoyuna verdikleri sözleri tutma konusundaki tutarlılıklarının ve sektördeki liderlik rollerini ortaya koyan bir referans olma ve kefalet sürecidir” dedi.

Tescil için belirlenen kriterler

Listede yer almanın kriterlerini Acar, "Marka ve kurumların ‘BrandTrust Insight Türkiye Listesi’de yer alabilmesi ve 'Türkiye’nin Güvenilen Markası' unvanlarını Türkiye İtibar Akademisince tescil edilebilmesi için sektöründe en az 5 yıldır faaliyet göstermesi ve Türkiye İtibar Endeksi’nde üst üste 3 yıl boyunca araştırmanın radara girerek derecelendirilmiş olması gerekmekte" diyerek açıkladı.

Yaklaşık 15 yıldır devam eden Türkiye İtibar Endeksi, Bilgisayar Destekli Telefonla Arama (CATİ) yöntemi ile her yıl yaklaşık 16 bin kişi aranarak ve yardımsız açık uçlu sorularla gerçekleştirilen saha araştırmalarına dayanıyor.

‘BrandTrust Insight Türkiye Listesi’ araştırmada deneklerin, sektörler özelinde marka ve kurumların güvenilirliğinin sorguladığı sorulara verdikleri yanıtlardan yola çıkarak hazırlanıyor.

‘BrandTrust Insight Türkiye Listesi’nde yer alan kurum ve markalar, Türkiye İtibar Akademisi’ne başvurarak “Türkiye’nin Güvenilen Markası” sertifikalarını temin edebilecekler. Ertan Acar, “Başarı gösteren ve Türkiye İtibar Akademisi’ne ‘Türkiye’nin Güvenilen Markası’ unvanını tescil ettiren markalar, tüm iletişim, tanıtım, pazarlama ve paydaşlarla ilişki yönetimi çalışmalarında bu unvanı kullanma hakkına sahip olacaklar” diye konuştu.