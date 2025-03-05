Türkiye’nin şubat ihracatı dondu!
Türkiye’nin şubat ayı ihracatı yüzde 1.5 düşüşle 20.8 milyar dolar oldu. Gerilemede hava şartlarının yanı sıra, şubat ayının 28 gün olması da etkili. Geçen ay ithalat yüzde 3.8 artarak 28.9 milyar dolara ulaştı. Ocak-şubat ihracatındaki artış ise yüzde 2.1 olarak kayıtlara geçti.
Nagihan KALSIN
Türkiye’nin ihracatı şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.5 azalarak yaklaşık 20 milyar 800 milyon dolar olarak gerçekleşti. İlk iki aylık ihracat 41.9 milyar dolara, 12 aylık ihracat ise 262.7 milyar dolara ulaştı. En çok ihracat yapan sektörler sıralamasında otomotiv, 3 milyar dolarla şubat ayında da liderliğini korudu. Otomotivi 2.5 milyar dolarla kimyevi maddeler, 1 milyar 360 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon izledi.
Dış ticaret açığı 8,2 milyar dolara çıktı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yaptığı açıklamada, “Şubat ayı ihracatı 20 milyar 800 milyon dolar oldu. İthalat, yüzde 3.8 artış ile 28.9 milyar dolara yükseldi. Şubat ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20.5 oranında artış ile 8.2 milyar dolar olarak gerçekleşti.
2024 yılının şubat ayında dış ticaret açığı 6.8 milyar dolar olmuştu. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.9 puanlık bir azalışla yüzde 71.8 olarak gerçekleşti” dedi. ABD yönetiminin Çin’e yönelik uyguladığı ilave gümrük vergisini yüzde 10’dan yüzde 20’ye çıkarma kararı aldıktan sonra dünya ticareti açısından ciddi bir belirsizlik ortamı oluştuğunu ve küresel ticaretin seyri konusunda gri bir dönemin başlangıcı olduğunu ifade eden Bolat, “Şubat ayı zor bir aydı.
Ciddi bir kar, don, buz ve karayolları kapanması söz konusu oldu ama önemli olan takvim etkisiydi. Geçen yıl şubat ayı 29 çekmişti. Bu yıl ise 28 gün. İhracatın geçen yılın şubat ayında 21 milyar 91 milyon dolar olduğunu düşündüğümüzde yaklaşık 316 milyon dolarlık bir kaybımız söz konusu oldu. Bu da yüzde 1.5’e tekabül ediyor” açıklamasında bulundu.
“Türkiye 4 buçuk yıldır büyüyor”
Özellikle aralık ayında sanayi üretimindeki artış ve ocak ayında devam etmesi yine yatırımlardaki artışların sevindirici olduğunu dile getiren Bolat, “Tabii ihracatımız, yatırımlar ve ana halkı nihai tüketimiyle beraber ekonomik büyümemizin motoru olmaya devam etmektedir.
Sonuçta Türkiye pandeminin başladığı 2020 yılının ikinci ve üçüncü çeyreğinden sonra tam 18 çeyrektir üst üste ekonomik büyümesini devam ettirmektedir. Yani 4 buçuk yıldır ekonomimiz büyümektedir ve 2002 yılında iktidara geldiğimizde 238 milyar dolarla başladığımız gayrisafi yurt içi hasıla rakamı 2023 yılında ilk defa 1 trilyon dolar değerini aşmıştır. 2023’ü 1 trilyon 130 milyar dolardan kaparken 2024 yılında da 1 trilyon 322 milyar dolara yükseldi” diye konuştu.
“Ekonomide yeniden hızlanma eğilimi”
Ekonomideki makro göstergelerle ilgili çok sayıda verinin TÜİK tarafından paylaşıldığını hatırlatan Bakan Bolat, kararlılıkla uygulanan ekonomik programın olumlu sonuçlarının alındığını belirterek, “Covid-19 döneminde de yüzde 1.9 ile dünyada en hızlı büyüyen 3 ülkeden biri olan Türkiye’miz, 2024 yılında da yüzde 3.2 oranında ekonomik büyüme gerçekleştirmeyi başarmıştır. Özellikle yılın son çeyreği, dördüncü çeyrekte yüzde 3 oranındaki büyüme ekonomimizde yeniden hızlanma eğilimini göstermektedir” dedi.
“Faizdeki düşüşle yatırımlar hızlanacak”
4 yılda Türkiye’nin milli gelirinin 505 milyar dolar arttığını belirten Bolat, “Biz dış ticaretten sorumlu bakanlık olarak ayrıca seviniyoruz ki yüzde 3.2’lik 2024 yılı büyüme oranını özellikle dış ticaretin net mal ve hizmet ihracatının katkısı 1.1 puan olmuştur. Yani 3.2’lik büyümenin 1.1 puanlık katkısı diş ticaret ailesinden gelmiştir. Burada özellikle yatırımlardan
büyük puanlık büyüme gelmesi ayrıca sevindirici ve yatırımların da artmakta olduğunu göstermektedir. Faiz oranlarındaki gerileme ile yatırımların yeniden daha da hızlanacağına inanıyoruz” değerlendirmesini yaptı.
“İşsizlik 2013’ten beri en düşük oranda”
Özellikle ikinci bir sevindirici haber de istihdam cephesinde geldiğini vurgulayan Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü: “2024 yılını yüzde 8.7’lik ortalama ile kapattıktan sonra 2025 yılı ocak ayında bizim işsizlik oranımız yüzde 8.4’e gerilemiştir.
Bu da üst 2013’ten bu yana en düşük oranı oluşturmaktadır. Son 21 aylık işsizlik oranı tek haneli rakamda kalmaya devam etmiştir. Son bir yılda 501 bin yeni istihdam artışı sağlanmıştır. Toplam istihdamda 32.5 milyona yükselmiştir. 2002’de toplam istihdam sadece 20.5 milyon kişiydi. 2002’den bu yana istihdam hanemize 12 milyon kişi katıldı. Bu yüzde 50’den fazla bir artıştı.
Halbuki aynı dönemde nüfusumuz 63 milyondan 85.8 milyona yükselmiştir. Yaklaşık üçte birlik bir artış olmuştur nüfus artışında. Yine dün sevindirici bir rakam daha geldi. Enflasyon rakamı. Burada da seviniyoruz ki gerçekten yüzde 40’ın altına enflasyonu tekrar getirdik. Son 20 ayın en düşük rakamı TÜFE’de yüzde 39.05 ile sağlandı.
Burada özellikle başta gıda ürünleri, alkolsüz içecekler sektörü olmak üzere yapılan yoğun denetimler ve yanlış uygulamalara karşı cezai uygulamalar neticesinde de son 3 yılın en düşük gıda enflasyon oranı gerçekleşmiştir. TÜFE yüzde 39.05’e gerilerken gıda da yüzde 35’e gerileyen bir enflasyon bulunmaktadır. Bunları inşallah daha da aşağı çekeceğiz.”
En çok ihracat Almanya, ABD ve Birleşik Krallık’a
Mustafa Gültepe, geçen ay en çok ihracat yapılan ülkelerin Almanya, ABD, Birleşik Krallık, İtalya ve Irak şeklinde sıralandığını bildirdi. 44 ülkede yüzde 50’nin, 77 ülkede yüzde 10’un üzerinde artış kaydettiklerini belirten Gültepe, “Genel tabloda ise 104 ülkeye ihracatımızı artırdık. Ürdün, Portekiz ve Malezya’ya ihracatta en yüksek aylık değerlere ulaştık” dedi.
"Pazar çeşitliliğini artırmak için çalışıyoruz"
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, 2025’te 280 milyar dolarlık hedefe ulaşabilmek için ihracatı en az yüzde 7 artırmaları gerektiğini belirtti. Gültepe, “İlk iki ayda hedefin gerisinde kalmakla birlikte asla karamsarlığa kapılmıyoruz.
Pazar çeşitliliğimizi artırmak ve katma değerli ihracatımızı güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. Gültepe, rekabetçilikte yaşanan sorunlar nedeniyle ihracatta dalgalı seyrin bu yıl da devam ettiğini söyledi. Ocak ayını yüzde 5,8 artıda kapattıklarını hatırlatan Gültepe, şubatta ise ibrenin eksiye döndüğünü dile getirdi.
Gültepe, şunları söyledi: “Büyümede sanayinin payı son dört yıldır azalıyor. 2023’te yüzde 19.3 olan bu pay, geçen yıl yüzde 18.8’e geriledi. Net ihracat geçen yıl büyümeye 1.1 puan pozitif katkı verdi. Biz en sağlıklı büyümenin üretim ve ihracatla olduğuna inanıyoruz. Ancak yılın son çeyreğinde net ihracatın büyümeye katkısı negatif oldu. Bu durum, küresel talep dalgalanmalarına ve rekabetçilikteki gerilemeye işaret ediyor.
Sanayicimizin yatırım iştahının yüksek olmasına rağmen, dış talepteki daralma ve rekabet gücündeki kayıplar ihracatımızı olumsuz etkiliyor. Bu tabloyu iyi okumamız gerekiyor. 2024, ihracatımızın rekabetçilikle sınandığı bir yıl oldu. Bu sorunu aşabilirsek ihracatı yeniden büyümenin dinamosu haline getireceğimize inanıyoruz.”
İki aylık parite kaybı 808 milyon $
En çok ihracat yapan 5 il İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara ve İzmir şeklinde sıralandı. Niğde ve Erzincan, tarihlerinin en yüksek ihracat değerlerine ulaştı. TİM Başkanı Gültepe, “Rekabetçiliğimizin zayıflamasına bağlı olarak ihracata ilgi ne yazık ki azalıyor. Bu durumu ihracatımızın geleceği açısından bir risk olarak değerlendiriyoruz. Birim ihracat değerimiz Şubat’ta 1,49 dolara yükseldi. Parite geçen ay ihracatımızı 323,9 milyon dolar negatif etkiledi. İki ayda parite kaynaklı kaybımız yaklaşık 808 milyon dolar" dedi.