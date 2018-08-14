TÜRKONFED'den KOBİ'ler için çağrı

14 Ağustos 2018

KOBİ'lerin ve 40 bin şirketin çatı örgütü konumundaki Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Orta Vadeli Program'ın (OVP) açıklanmasından önce, KOBİ eksenli politika önerilerini paylaşmak ve Türkiye ekonomisinin sorunlarını ortak akılla aşabilmek için hükümete ve iş dünyasına çağrıda bulundu.

TÜRKONFED'den yapılan açıklamada, hükümetin yaşanan süreçle ilgili serbest piyasa ekonomisi koşulları içinde kalarak, ekonomik ve yapısal reformları devam ettirmek yönündeki karar ve inancına desteklerinin tam olduğu belirtildi.

Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyüme, yüksek teknolojiye dayalı katma değerli üretim ve ihracat odaklı yeni bir kalkınma evresi yaratmasının önemli olduğu ifade edilen açıklamada, ekonominin gücünü etkin kullanabilmesinin ise "sipariş-ödeme-teslimat-tahsilat" döngüsünün devamlılığıyla gerçekleşeceği vurgulandı.

Açıklamada, "Orta Vadeli Program'ın açıklanmasından önce, KOBİ eksenli politika önerilerimizi paylaşmak ve tartışmak adına istişare kanallarının açık tutulması, 'ortak akıl'la Türk ekonomisinin mevcut sorunlarını aşabilmesinin şartlarının yaratılması için hükümetimiz ve tüm iş dünyasıyla işbirliği içinde çalışmaya hazırız" denildi.