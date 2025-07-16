TÜRKSAT'ın net satışlarında artış: 16 milyar TL'yi geçti

TÜRKSAT A.Ş.'nin 2024 Yılı Faaliyet Raporu'ndan derlenen verilere göre, şirketin satış maliyeti 15 milyar lira, brüt kârı ise 1,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

Faiz, amortisman ve vergi öncesi kârını (FAVÖK-bir şirketin borçluluk düzeyini ve operasyonel kârlılığını değerlendirmek için kullanılan finansal gösterge) 3 milyar 722 milyon liraya çıkaran şirketin, FAVÖK marjı yüzde 22 oldu.

Geçen yıl toplam net satışları ise 16 milyar 649 milyon TL'ye yükseldi.

E-Devlet Kapısı kullanıcı sayısında artış

Bu dönemde, Kablo TV abone sayısında düşüş görülürken, kablonet aboneliğine ise talep arttı. 2023 yılında, yaklaşık 1 milyon 358 bin olan Kablo TV abone sayısı 2024'te 1 milyon 309 bine gerilerken, aynı dönemde 1 milyon 334 bin olan kablonet abone sayısı da 1 milyon 412 bine yükseldi.

E-Devlet hizmetlerine talep, 2024'te de artarak devam etti. Geçen yıl sonu itibarıyla, e-Devlet Kapısı'ndan 1079 kuruma ait 8 bin 312 adet elektronik hizmet, yaklaşık 66,6 milyon vatandaşın kullanımına sunuldu. Bu rakamlar 2023 yılı sonu istatistikleriyle karşılaştırıldığında, e-Devlet Kapısı kullanıcı sayısı yaklaşık yüzde 4, e-Devlet Kapısı'ndan sunulan hizmet sayısı yaklaşık yüzde 7 ve e-Devlet Kapısı'na entegre edilen kurum sayısı ise yaklaşık yüzde 5 arttı.

2023'te yaklaşık 10,1 milyar hizmet kullanımı olan e-Devlet'te, 2024'te 11,5 milyar hizmet kullanımı gerçekleştiği görüldü.

Söz konusu dönemde, Belgenet ürününü kullanan kurum sayısı 109'a, kullanıcı sayısı ise yaklaşık 1 milyon 37 bine ulaştı.

Öte yandan şirket, bilgi güvenliği ve iş sürekliliğini sağlamak amacıyla risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi, izlenmesi ve azaltılmasına yönelik süreçleri kapsayan Risk Yönetim Politikası'nı sürekli güncelliyor.