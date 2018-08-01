TÜSİAD: İş dünyası için en büyük sorun enflasyon

01 Ağustos 2018

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, AA Finans Masası canlı yayın konuğu oldu.

Ekonomiye ve gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Bilecik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

- Ekonominin daha dengeli büyümesine ihtiyacımız var.

- Vergisel düzenlemelerimiz bir miktar karışık. Kökten bir vergi reformu çalışması gerekiyor. Daha sade ve basit olmalı.

- (Döviz kuru ve faiz seviyesi) İş dünyası için en büyük sorun, bu ikisinden bir hayli önde olan enflasyondur.

- Faizlerin yüksek olması yatırım iştahını geride bıraktırıyor.

- (Bakan Albayrak ile toplantı) Sayın Bakan son derece önemli mesajlar verdi, samimi mesajlarından büyük memnuniyet duyduk.

- Biz bu yıl büyümenin yüzde 4'lerin kati suretle altında olmayacağını düşünüyoruz.

- (Brunson davası) ABD'nin Türkiye'ye verdiği mesajlar kati surette kabul edilebilir değil.

- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin en önemli özelliğinin hız olacağını düşünüyorum.

- (PKK'nın tuzaklı saldırısı) Bizleri derinden üzmüştür. Tüm iş dünyası olarak saldırıyı kınıyoruz.

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