TÜSİAD: Patinaj yapıyoruz istikrarı, önceliklendirmek şart

“Ekonomide dengelerin değişebileceğine yönelik en ufak bir sinyal geldiğinde hem dış hem iç piyasadaki oyuncular anında pozisyon değiştiriyorlar. Böylece faizler ve kurlar her siyasi gelişmede hareketleniyor. Dünyanın tüm ekonomileri için geçerli bir gerçeği anımsatmak isterim; kural temelli, öngörülebilir politikalara dayanmayan günübirlik tedbir ve paketler, bir ülkenin ekonomisinin sürdürülebilirliğini sorgulanır hale getirir. Nitekim; kurda gördüğümüz hızlı yükseliş, Türkiye ekonomisi için bu sorgulamanın başladığını gösteriyor. Bir an önce ekonomimize duyulan güveni yeniden tesis etmemiz gerekiyor. Aksi takdirde; ekonomimiz sert bir düzeltme ile karşı karşıya kalacaktır. Artık içinde bulunduğumuz gerçeği kabul etmemiz ve bu gerçeğe uygun politikalar üretmemiz gerekiyor. Çünkü ekonomide mucizeler yoktur, gerçekler vardır. Ve hakikati istediğiniz gibi eğip bükemezsiniz.” Bilecik ekonomi yönetiminin bıçak kemiğe dayanmadan önlem almasının öneminin de altını çizdi.

Bu seçimlerde, ittifaklar yoluyla hemen her görüşün Meclis’e girebilme imkânı bulacak olmasından memnun olduklarını belirten Bilecik, “Değişimden, diyalogdan, bizim gibi düşünmeyenden korkmaktan vazgeçelim. Her şeyi konuşabilen insanlar, her şeyin üstesinden gelebilirler” dedi.

"Yeni sistemi ancak uygulamada göreceğiz"

Bilecik, seçimlere sayılı günler kaldığını belirterek, “Ancak halen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkında yeterince bilgi sahibi değiliz. Sistemin nasıl çalışacağını; ancak uygulamada göreceğiz" dedi.

Seçimleri beklemeden yeni program

TÜSİAD YİK Başkanı Tuncay Özilhan ise Merkez Bankası’nın enflasyon ile mücadele için gerekli tüm adımları bağımsız bir şekilde atabilmesi gerektiğini belirterek, “TL’nin değerinde son

dönemde görülen ve tüm vatandaşları büyük bir endişeye sevk eden baş aşağı gidiş karşısında Merkez Bankası tarafından dün yapılan müdahale, herkesi rahatlatmıştır. Tercihimiz bu tür müdahalelerin zamanında ve gerekli ölçekte yapılması, Merkez Bankası kredibilitesinin güçlü olmasıdır. Şimdi sıra bu müdahalenin yapısal reformlar ve mali disiplin ile pekiştirilmesindedir” dedi. Özilhan ekonominin cari açık-bütçe açığı kapanına doğru sürüklendiği düşüncesinin TL’nin değeri üzerinde baskı yarattığını belirterek, enflasyonu yüzde 5 eşiğinin altına çekecek ve TL’ye istikrar kazandıracak, bütçe disiplinini sağlayacak ve piyasalara güven verecek bir programın, yerel seçimler beklenmeden hemen uygulanmaya başlanması gerektiğini vurguladı. Özilhan, seçim sonrası yeni sistemde güçler dengesinin tesisi ve her kesimin temsil edileceği bir yapının önemine işaret etti.

"Asıl ihtiyaç, güçlü bir vergi reformu"

Bilecik, “Kurdaki artışların enflasyona etkisini azaltmak için akaryakıt ÖTV’sinde indirim; konut satışlarını artırmak için KDV’de indirim yapıyoruz. Oysa asıl ihtiyacımız, güçlü bir vergi reformudur” şeklinde konuştu.

