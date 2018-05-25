TÜSİAD: Patinaj yapıyoruz istikrarı, önceliklendirmek şart

25 Mayıs 2018

İş dünyası, bir yandan 300 baz puanlık faiz artışını tartışıyor, bir yandan da ekonomide atılması gereken adımları sıralıyor. Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Merkez Bankası tarafından önceki akşam atılan adımın son iki haftadır yaşanan süreçte bir nebze olsun rahatlık sağladığını belirterek, akılcı politikalara ihtiyaç olduğunu söyledi ve “Bundan sonraki süreçte istikrarı önceliklendiren politika ve söylemlerin devam ederek, ekonomi yönetimimizin uyum ve ahenk içerisinde politika yapım sürecini devam ettirdiğini görebilmeyi arzuluyoruz” dedi. Ekonomide yaşanan sorunların nedenini “reformların sürekli ertelenmesine” bağlayan Bilecik şu değerlendirmelerde bulundu:

“Yüksek büyümeyi reform ve verimlilik artışlarıyla sağlayamadığımızda, bol ve ucuz parayla büyüdüğümüzde, hep aynı sorunlarla karşılaşıyoruz. Yüksek büyümeyle ekonomimizin tekerlekleri hızlı dönüyor ama aynı anda yüksek cari açık ve yüksek enflasyon nedeniyle ekonomimiz patinaj yapıyor, ilerleyemiyoruz.” Sert bir düzeltme ihtimali... Hem yurtiçinde hem yurtdışında, bugün Türkiye ekonomisi politikalarının büyük bir ilgiyle takip edildiğine dikkati çeken Bilecik, şunları kaydetti: “Ekonomide dengelerin değişebileceğine yönelik en ufak bir sinyal geldiğinde hem dış hem iç piyasadaki oyuncular anında pozisyon değiştiriyorlar. Böylece faizler ve kurlar her siyasi gelişmede hareketleniyor. Dünyanın tüm ekonomileri için geçerli bir gerçeği anımsatmak isterim; kural temelli, öngörülebilir politikalara dayanmayan günübirlik tedbir ve paketler, bir ülkenin ekonomisinin sürdürülebilirliğini sorgulanır hale getirir. Nitekim; kurda gördüğümüz hızlı yükseliş, Türkiye ekonomisi için bu sorgulamanın başladığını gösteriyor. Bir an önce ekonomimize duyulan güveni yeniden tesis etmemiz gerekiyor. Aksi takdirde; ekonomimiz sert bir düzeltme ile karşı karşıya kalacaktır. Artık içinde bulunduğumuz gerçeği kabul etmemiz ve bu gerçeğe uygun politikalar üretmemiz gerekiyor. Çünkü ekonomide mucizeler yoktur, gerçekler vardır. Ve hakikati istediğiniz gibi eğip bükemezsiniz.” Bilecik ekonomi yönetiminin bıçak kemiğe dayanmadan önlem almasının öneminin de altını çizdi.

Bu seçimlerde, ittifaklar yoluyla hemen her görüşün Meclis’e girebilme imkânı bulacak olmasından memnun olduklarını belirten Bilecik, “Değişimden, diyalogdan, bizim gibi düşünmeyenden korkmaktan vazgeçelim. Her şeyi konuşabilen insanlar, her şeyin üstesinden gelebilirler” dedi. "Yeni sistemi ancak uygulamada göreceğiz"

Bilecik, seçimlere sayılı günler kaldığını belirterek, “Ancak halen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkında yeterince bilgi sahibi değiliz. Sistemin nasıl çalışacağını; ancak uygulamada göreceğiz" dedi. Seçimleri beklemeden yeni program TÜSİAD YİK Başkanı Tuncay Özilhan ise Merkez Bankası’nın enflasyon ile mücadele için gerekli tüm adımları bağımsız bir şekilde atabilmesi gerektiğini belirterek, “TL’nin değerinde son dönemde görülen ve tüm vatandaşları büyük bir endişeye sevk eden baş aşağı gidiş karşısında Merkez Bankası tarafından dün yapılan müdahale, herkesi rahatlatmıştır. Tercihimiz bu tür müdahalelerin zamanında ve gerekli ölçekte yapılması, Merkez Bankası kredibilitesinin güçlü olmasıdır. Şimdi sıra bu müdahalenin yapısal reformlar ve mali disiplin ile pekiştirilmesindedir” dedi. Özilhan ekonominin cari açık-bütçe açığı kapanına doğru sürüklendiği düşüncesinin TL’nin değeri üzerinde baskı yarattığını belirterek, enflasyonu yüzde 5 eşiğinin altına çekecek ve TL’ye istikrar kazandıracak, bütçe disiplinini sağlayacak ve piyasalara güven verecek bir programın, yerel seçimler beklenmeden hemen uygulanmaya başlanması gerektiğini vurguladı. Özilhan, seçim sonrası yeni sistemde güçler dengesinin tesisi ve her kesimin temsil edileceği bir yapının önemine işaret etti. "Asıl ihtiyaç, güçlü bir vergi reformu"

Bilecik, “Kurdaki artışların enflasyona etkisini azaltmak için akaryakıt ÖTV’sinde indirim; konut satışlarını artırmak için KDV’de indirim yapıyoruz. Oysa asıl ihtiyacımız, güçlü bir vergi reformudur” şeklinde konuştu. Özlem ERMİŞ BEYHAN

Son yılların en yoğun katılımlı YİK’i dün gerçekleşti. Erkenden gelip salonda son hazırlıkları yapan TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik “Gazeteler dün akşam değişti, siz konuşma metnini değiştirdiniz mi” sorumuzu gülerek “Ufak tefek değişiklikler yaptık tabii” diyerek yanıtlıyor.

İş insanları Sabancı Center’ın fuayesinde toplantı öncesi konuşurken gözleri cep telefonlarında sürekli doları takip ediyor. Toplantıyı beklerken bir iş insanı masaya telefonunu atıp ”Yeniden 4.70, bu şekilde nasıl olacak’ diye isyan ediyor.

Bir başka iş adamı ‘Eski günlere döndük, biz bunları aştık derken yine fiyat veremediğimiz kurlarla baş başayız. Her birimiz ya ihracat yapıyor ya da ithalat. Biz bunu hak etmiyoruz” diyor.

Diğer bir iş insanı nasıl önceki gün koridorun başında fiyat verip koridorun sonuna geldiğinde kurdaki artışın ona zarar ettirdiğini anlatıyor. Bir diğeri ise önceki gün mecbur kalıp 4.84 seviyesinden mal çektiğini belirtip “İçim acıdı, bu ne kadar sürecek” diye soruyor.

Merkez‘in önceki akşamki müdahalesinin bekledikleri etkiyi yapmamış olması iş dünyasında tedirginliği artırmışa benziyor. Müdahalenin geç kalmış olduğu da üzerinde birleşilen eleştirilerden...

İş dünyası dolara kilitlenmiş durumda, bu belirsizlikten bir an önce kurtulmayı diliyor.

"Endüstri 4.0 olmazsa dolar 4.0 olur demiştik"

Erol Bilecik konuşmasında, “Hatırlarsanız; Sanayi 4.0 olmazsa dolar 4.0 olur demiştik. Maalesef dolar 4,5 lirayı bile geride bırakalı çok oldu. Şimdi bize yeni bir slogan gerekecek” dedi ve salonda yoğun alkış aldı.





