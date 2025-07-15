TÜSİAD'dan 15 Temmuz mesajı: 'Cumhuriyet değerleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz'

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajda, 15 Temmuz’un yalnızca bir darbe girişiminin bastırılması değil; halk iradesi ve anayasal düzenin de kararlılıkla savunulduğu bir gün olduğu ifade edildi.

TÜSİAD'ın 15 Temmuz mesajı

TÜSİAD, tarafından yapılan açıklamada, Cumhuriyet değerleri doğrultusunda çalışmaya devam edileceğinin altı çizildi:

Dokuz yıl önce, ülkemizin demokratik hukuk düzenine karşı gerçekleştirilen hain darbe girişimi karşısında Cumhuriyetimize ve demokrasimize sahip çıkan, bu uğurda canlarını ortaya koyan tüm yurttaşlarımızı ve güvenlik görevlilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz.

15 Temmuz, yalnızca bir kalkışmanın bastırılması değil; halk iradesinin, anayasal düzenin ve ortak geleceğimizin kararlılıkla savunulmasıdır.

Cumhuriyetimizin temel değerleri olan laiklik, çoğulculuk ve özgürlükler, aynı zamanda ortak yaşamımızın teminatıdır.

TÜSİAD olarak Cumhuriyet değerleri doğrultusunda çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz."