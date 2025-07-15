TÜSİAD'dan 15 Temmuz mesajı: 'Cumhuriyet değerleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz'
TÜSİAD, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, hayatını kaybedenleri saygıyla andı. Mesajda, halk iradesi ve anayasal düzenin savunulduğu vurgulanarak, “TÜSİAD olarak Cumhuriyet değerleri doğrultusunda çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz” ifadesine yer verildi.
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Mesajda, 15 Temmuz’un yalnızca bir darbe girişiminin bastırılması değil; halk iradesi ve anayasal düzenin de kararlılıkla savunulduğu bir gün olduğu ifade edildi.
TÜSİAD'ın 15 Temmuz mesajı
TÜSİAD, tarafından yapılan açıklamada, Cumhuriyet değerleri doğrultusunda çalışmaya devam edileceğinin altı çizildi:
Dokuz yıl önce, ülkemizin demokratik hukuk düzenine karşı gerçekleştirilen hain darbe girişimi karşısında Cumhuriyetimize ve demokrasimize sahip çıkan, bu uğurda canlarını ortaya koyan tüm yurttaşlarımızı ve güvenlik görevlilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz.
15 Temmuz, yalnızca bir kalkışmanın bastırılması değil; halk iradesinin, anayasal düzenin ve ortak geleceğimizin kararlılıkla savunulmasıdır.
Cumhuriyetimizin temel değerleri olan laiklik, çoğulculuk ve özgürlükler, aynı zamanda ortak yaşamımızın teminatıdır.
TÜSİAD olarak Cumhuriyet değerleri doğrultusunda çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz."
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Açıklaması— TÜSİAD (@TUSIAD) July 15, 2025
Dokuz yıl önce, ülkemizin demokratik hukuk düzenine karşı gerçekleştirilen hain darbe girişimi karşısında Cumhuriyetimize ve demokrasimize sahip çıkan, bu uğurda canlarını ortaya koyan tüm yurttaşlarımızı ve güvenlik… pic.twitter.com/j953290VoB