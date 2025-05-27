TZOB Genel Başkanı Bayraktar: 65 ilde zirai don felaketi, tarihimizin en büyük afeti

Bayraktar, inceleme sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu zirai donun yurt genelinde 65 ilde yaşandığını söyledi. Pek çok üründe önemli oranda hasar meydana geldiğini anlatan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Nisan ayında sıfırın altında 15-20 dereceleri gördük. Son 30 yılda böyle bir afet yaşamadık. Bu afetin büyüklüğüne baktığımızda, şiddetiyle beraber 'tarihimizin en büyük afeti' diyebiliriz çünkü 65 ilimizde böyle bir afeti bugüne kadar görmedik."

Bayraktar, Bilecik'in zirai don incelemeleri için uğradığı 34'üncü il olduğunu dile getirdi.

Son yıllarda meydana gelen iklim değişikliklerine dikkati çeken Bayraktar, "Kışın sonbaharı yaşadık. İlkbaharda kışı yaşadık. Kar ve zirai don gördük. Bu zirai don afeti de maalesef ilkbaharda, hiç ummadığımız bir zamanda ve ciddi bir şekilde sahada zarara sebebiyet verdi." dedi.

İncelemede Bayraktar'a, Bilecik Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen, ilçe ziraat odası başkanları ile üreticiler eşlik etti.