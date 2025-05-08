TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Doğal afetler bizi zorluyor

Akçakoca Ziraat Odası Başkanı Kadir Mutioğlu ve beraberindeki heyetle ilçeye bağlı Kurukavak köyünde çiftçilerle bir araya gelen Bayraktar, zirai dondan etkilenen fındık bahçelerinde incelemede bulundu. Bayraktar, gazetecilere, nisan ayında yaşanan zirai dondan etkilenen Türkiye'nin birçok bölgesini gezerek incelemelerde bulunduklarını belirterek, bu kapsamda Batı Karadeniz Bölgesi'ndeki çiftçileri de ziyaret ettiklerini söyledi.

Bugün Sakarya'nın Karasu, Kocaali ile Düzce'nin Akçakoca ilçelerinde oda başkanları ve çiftçilerle bir araya geldiklerini ve fındık bahçelerini incelediklerini aktaran Bayraktar, şöyle devam etti:

"Özellikle rakımı yüksek olan yerlerde don zararını gördük. Şu anda incelediğimiz bahçe 500 rakımlı ve zarar yüzde 50 civarında. Rakım yükseldikçe zarar artıyor. Üzüntü duymamak mümkün değil. Bir taraftan zirai don diğer yandan kahverengi kokarcayla mücadele. Geçen sene de üreticilerimiz gerçekten kokarcadan çok etkilendi. Bu zararlı, üretimi çok olumsuz etkiledi. Bu yıl da ciddi mücadele yapılmasına rağmen halen tehdit ediyor. Tabii bu süreç, birkaç yıllık süreç. Bir yıl içerisinde kokarcayı tamamen imha etmek mümkün değil."

Bayraktar, son yıllarda üreticilerin farklı doğa olayları nedeniyle zarar yaşadığına işaret ederek, "Bir taraftan kuraklık var. Ülkemiz ocak ayından bu yana mevsim normallerinin altında yağış alıyor. Türkiye ciddi kuraklık tehdidiyle karşı karşıya. Zaman zaman dolu yağıyor ve zararı çok oluyor. Bu, üretime zarar veriyor. Bir yandan hortum felaketi oluyor.

Yani çok farklı doğal afetlerle çiftçi üretim yapamıyor. Çiftçilik açık fabrikadır. Çiftçiler doğaya, doğal afetlere açık üretim yapıyor. Bu afetler de üretimi olumsuz etkiliyor. Fındık, hem üretim hem de ihracat rakamlarına baktığımızda dünyada rakipsiz olduğumuz bir ürün fakat doğal afetler bizi zorluyor." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, incelemelerinin ardından Akçakoca Ziraat Odasını ziyaret etti.