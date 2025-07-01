TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Kuraklıkla ilgili gerekli tedbirleri almamız lazım

Bayraktar, ilk olarak merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi'ndeki bir narenciye bahçesini gezerek, çiftçilerin taleplerini dinledi.

Bayraktar, burada yaptığı açıklamada, Adana'dan önce ziyaret ettiği şehirlerde tarım ürünlerinin don olayından zarara uğradığını gördüğünü belirtti.

Bayraktar, don olayının ardından havaların ısınmasıyla yaşanan kuraklığın da tehdit oluşturduğuna işaret ederek, "Bu manada kuraklıkla ilgili gerekli tedbirleri mutlak surette almamız lazım. Bütün bu afetler hem tarımsal üretimimize hem de çiftçilerimize büyük zarar verdi." dedi.

Çiftçilerin üretime devam edebilmesi için moral ve motivasyona ihtiyacı olduğunu anlatan Bayraktar, üreticilerin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Mersin ziyareti

Bayraktar, daha sonra Mersin'in Tarsus ilçesinde Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı ve kentteki diğer oda başkanlarıyla bir araya geldi.

"Elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Gezmeye, dolaşmaya, alandan seslenmeye devam edeceğiz." diyen Bayraktar, zirai dondan ve kuraklıktan zarar gören çiftçiler için birtakım kazanımlar elde etmek istediklerini dile getirdi.

Bayraktar, daha sonra Camiliman Mahallesi'ndeki bir narenciye bahçesinde incelemelerde bulunarak, çiftçilerin sorun ve taleplerini dinledi.