Ukrayna ile ticareti artırdılar, depremde Türkiye’ye destek oldular
6 Şubat’ta büyük felaketlerinden birini yaşayan Türkiye’ye yardıma koşan ülkelerden biri de Ukrayna oldu.
Kerim ÜLKER
Arama-Kurtarma çalışmalarına katılan Ukraynalı ekipler, deprem bölgesine geldi, yerel yönetimler peş peşe yardım TIR’ları gönderdi. Rus işgalinde Ukrayna’nın yanında olan ve desteğini kesmeyen Türkiye’ye yapılan bu yardımın özel bir yeri vardı.
İşte bu süreci yönetenlerden biri de Türkiye-Ukrayna İş İnsanları Derneği (TUİD) oldu. Hem savaştaki Ukrayna’ya hem de depremdeki Türkiye’ye yardımda bulunan TUİD üyeleri, geçtiğimiz hafta İstanbul’da buluştu.
Colins, Polo, Politek, Agrodrive, Vitas, Eksim, LND Energy, Vi-Za gibi sektörü öncü markalarının temsilcilerini ve yöneticilerini buluşturan iftar yemeği toplantısında konuşan TUİD Başkanı Burak Pehlivan, “Pandemi sürecinin ardından işgale uğrayan Ukrayna ile Türkiye arasında hem insani hem de ticari köprüyü oluşturan sizlere müteşekkirim.
Türkiye, savaştaki Ukrayna’ya bu süreçte elinden gelen desteği verdi ve vermeye devam etti. Deprem sürecinde de yardıma ilk koşan ülkelerden biri Ukrayna oldu. Savaşa ve yaşadığı yıkıma, acıya rağmen Ukrayna, yardım uçakları ve TIR’larnı gönderdi. Her iki ülkede de insani koridorun oluşmasına büyükelçilerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve sizlerin payı büyük” dedi.