Ülker ve Koç Miami’de buluştu: Sürpriz kahvaltıda neler konuşuldu?

Murat Ülker, ailesi ve arkadaşlarıyla gerçekleştirdiği Orta Amerika gezisinin ardından Miami’ye geçtiklerini ve burada Rahmi Koç’un davetlisi olarak bir araya geldiklerini sosyal medya hesabından duyurdu. Kahvaltının ardından gerçekleşen sohbetin, sanattan klasik otomobillere uzanan zengin bir içeriğe sahip olduğu belirtildi.

Buluşmada, Yıldız Holding tarafından Ramazan ayında düzenlenen, kadın hattatlara ait eserlerin yer aldığı sergi de gündeme geldi. Murat Ülker, Rahmi Koç’un bu sergiyi ziyaret etmek istediğini ancak programı nedeniyle 5 Mayıs’ta gelebileceğini ifade etti. Bu doğrultuda serginin süresi bir ay uzatıldı.

Koç, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol ile birlikte bugün Çamlıca Kampüsü’nde ağırlanarak söz konusu sergileri ziyaret etti. Ziyarete Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker de katıldı. "Kadim Köklerin İzinde" başlıklı sergi kapsamında Emre Toğlukdemir’in eserleri de yakından incelendi.

Sohbetin ilerleyen bölümünde, klasik otomobiller üzerine paylaşımlar yapıldı. Murat Ülker, yıllar önce Amerika’dan getirerek Rahmi Koç Müzesi’ne bağışladığı 1930 model yarış arabası ve 1922 model Ford’dan söz etti. Ülker, bu ortak ilginin, sanayi tarihine duyulan saygı ve koleksiyonculuk ruhunu pekiştirdiğini ifade etti.

Murat Ülker, Rahmi Koç’un sanata, tarihe ve üretime olan ilgisinin kendileri için ilham verici olduğunu vurgulayarak, bu özel davet için teşekkürlerini iletti.