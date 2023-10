Ülker’de hedef 2050’ye kadar net sıfır olmak

Takip Et

Faaliyetlerinin her aşamasında kaynakları israf etmeden sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusunda ilerlediğini açıklayan Ülker, ekonomik, sosyal ve çevresel faaliyetlerinin yer aldığı Sürdürülebilirlik Raporu’nu 8’inci kez yayımladı.

Ülker, 2014 yılından bu yana karbon salım artışı olmadan büyüyor ve 2022 yılı itibarıyla küresel gündemler, risk ve fırsatlar doğrultusunda yeni bir sürdürülebilirlik vizyonu oluşturdu. Bu kapsamda hedeflerini ve çalışmalarını Dünyamız, Değer Zinciri, Çalışanlar ve Toplum olmak üzere dört başlık altında topladı.

Yenilenebilir enerjiyle 40 bin ton karbonun önüne geçti

Uzun vadeli hedeflerle başladıkları sürdürülebilirlik yolculuğunda başarılı bir dönemi daha geride bıraktıklarının altını çizen Ülker CEO’su Mete Buyurgan, “2022 yılıyla birlikte, 2050 Net Sıfır yolculuğumuzda orta ve uzun vadeli hedeflerimizi yeniledik ve 4 başlık altında topladık.

Ayrıca bu yıl raporumuzda, İklimle Bağlantılı Finansal Beyan’a (The Task Force on Climate-related Financial Disclosures-TCFD) yönelik bilgi paylaşımına ilk kez yer verdik. Şeffaflık ilkesiyle hareket ederek, iklim değişikliğiyle bağlantılı risk ve fırsatları, yönetim yaklaşımımızı, stratejimizi, risk yönetimimizi, belirlediğimiz hedefleri ve performans göstergelerini raporumuzda paylaşıyoruz. 2022’de 30.669 ton karbon salımının önüne geçtik" dedi.

Önemli projelere destek veriliyor

Sürdürülebilir ham madde tedarikine yönelik projelere önem verildiğine dikkat çeken Buyurgan, Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü ve SKD Türkiye ortaklığında gerçekleştirdikleri ve ana sponsoru oldukları Su Riskleri Projesi’nin birinci fazında buğday üretiminde damla sulama yöntemi kullanılarak ortalama yüzde 30 su tasarrufu ve ürün veriminde ise yüzde 20 oranında artış sağlandığını bildirdi.

Buyurgan, “Projenin ikinci faz çalışmaları başlatıldı. Türkiye’ye kazandırdığımız Aliağa Bisküvilik Buğday’ı ilk kez Ekim 2022 itibariyle ürünlerimizde kullanıyoruz. Ayrıca Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü’yle yeni bisküvilik buğday çeşitleri elde etmek amacıyla Bisküvilik Buğday Geliştirme Programı’nın çalışmaları devam ediyor” diye konuştu.

Sürdürülebilirlik çalışmaları takdir görüyor

Sürdürülebilirlik çalışmalarının bağımsız ulusal ve uluslararası platformlarda da takdir gördüğünü söyleyen Buyurgan, sözlerine şöyle devam etti: “S&P Global tarafından hazırlanan ESG 2022 Endeksi’nde değerlendirmeye giren tek Türk gıda şirketi olduk.

S&P Global ESG 2022 Endeksi’nde yer alan, dünya genelinde değerlendirilen 396 gıda şirket arasında yüzde 3’lük dilime girmeyi başardık. Çeşitliliği ve kapsayıcılığı destekleyen, mutlu ve verimli bir çalışma kültürüyle 2030 yılına kadar sektöründe en çok çalışılmak istenen şirket olmayı hedefliyoruz. Yeni işe alımlar için belirlenen yüzde 50 kadın istihdamı hedefini aşarak yüzde 52’ye ulaştırdık” şeklinde konuştu.

Rakamlarla Ülker’in 2022 yılı Sürdürülebilirlik Çalışmaları

Elektrik tüketiminin %43’ü yenilenebilir kaynaklardan sağlandı. Türkiye’de hızlı tüketim sektöründe demiryolu taşımasını kullanan ilk şirket oldu. Bu sayede 1560 ton CO2 salımını önledi. Enerji verimliliği projeleriyle toplam 8.800 MWh azaltım gerçekleştirildi ve yaklaşık 20 milyon TL tasarruf sağlandı. Birim üretim başına su kullanımı 2014 yılına göre %39,5 azaltıldı. Ambalajlarda plastik kullanımı 170 ton, kağıt kullanımını 790 ton azaltıldı.

Atıkların %97’si geri dönüştürüldü. Ülker’in ana sponsoru olduğu SKD Su Riskleri projesiyle buğdayda ilk defa kullanılan damla sulamayla ortalama %30 su tasarrufu sağlandı. Ürün verimi %20 oranında arttı. Sürdürülebilir ham madde tedariki için buğday, fındık ve kakao özelinde projeler genişleyerek devam ediyor. Yeni işe alımlar için belirlenen %50 kadın istihdamı hedefini aşıldı ve %52’ye ulaştırıldı. Sürdürülebilirlik raporundaki Su, Atık yönetimi, İş Güvenliği ve Karbon emisyonları verilerine yönelik bağımsız güvence denetimi alarak doğrulama süreci tamamlandı.