UTİYAP ve İMSİAD’dan güç birliği

Uluslararası Ticaret İş İnsanları ve Yatırımcılar Platformu (UTİYAP) yönetim kurulu İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (İMSİAD) yönetim kurulunu dernek merkezinde ziyaret etti.

Ziyarette UTİYAP’ın faaliyetleri hakkında bilgi veren UTİYAP Yönetim Kurulu Başkanı Halil Coşkun: “UTİYAP olarak üyelerimizin ihracat pazarlarına açılmalarında kapı açmak ve süreçlerde destek olmak ana faaliyet alanımız. İhracat yaparken gerekli olan know-how konusunda da eğitimler ve net work toplantıları aracılığıyla destek vermeye devam ediyoruz. Farklı perspektifler geliştirebilmek için Doç. Dr. Filiz Eryılmaz hocamızdan destek alıyoruz. Ayrıca hazırladığımız experience talk programlarıyla Türkiye ve Bursa çapında iş dünyasının önde gelen insanlarının ufuk açan ilham veren sunumlarını üyelerimize sunuyoruz” dedi.

"Ortak adımlar atabiliriz"

İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Demir de İMSİAD’ın kuruluşundan bugüne yaptığı faaliyetler hakkında bilgi verdi. Gelinen noktada İMSİAD’ın 250’yi aşkın üyesiyle güçlü bir Sivil Toplum Kuruluşu haline gelmesinin gururunu yaşadıklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"Sektörümüzün başta gelen sorunları olan itibar ve bürokratik engeller gibi konularda fikir alışverişinde bulunmalarımızın neticesinde İMSİAD hayata geçti. Bugün sektörde lider konumlarda bulunan 250’yi aşkın üyemizle birlikte Bursa ve Türkiye’ye hizmet etmenin yollarını arıyoruz. Bizler bu oluşumla ülkemize olan hizmet borcumuzun da yerine getirilmesi gibi bir amacı güdüyoruz. UTİYAP’ın faaliyet alanlarını göz önünde bulundurduğumuzda karşılıklı iş birliğine giderek üyelerimize ve Türkiye’ye katkı koyabileceğimizi görüyorum."

Farklı pazarlara açılmanın önemine işaret eden UTİYAP Başkanı Coşkun: "UTİYAP Ticaret Seferleri kapsamında daha önce temaslarda bulunduğumuz Özbekistan, Sırbistan gibi ülkelerde ciddi yatırım fırsatları var. Buralarda İMSİAD’la birlikte ortak adımlar atabiliriz. Buna ek olarak rejimin devrilmesi ardından Suriye’de ülkemizin diplomatik kazançlarını ticari artılara çevirmeye yönelik hükümetimizin Dışişleri Bakanlığı nezdinde planları mevcut ve Ukrayna-Rusya çatışması sonrası da savaşla harabeye dönen alanlarda Türk müteahhitleri olarak çok önemli fırsatları yakalayabiliriz. UTİYAP ve İMSİAD olarak devlet kademeleriyle iletişim halinde olarak devletimizin çıkarları çerçevesinde çalışabiliriz” diye konuştu.

İMSİAD’ın önem verdiği konuların başında yurt dışı yatırımlarının da bulunduğuna vurgu yapan Başkan Şeref Demir şunları söyledi: "İMSİAD’ın üzerine aldığı misyonlar göz önüne alınarak çeşitli komiteleri hayata geçirdik. Bunlardan bir tanesi de dış ilişkiler komisyonu. Yurt dışında iş yapma konusundaki bakış açımız sizlerle benzerlik gösteriyor. İMSİAD üyelerinin yurt dışında projeler yapmasını istiyoruz. UTİYAP ile karşılıklı iş birliğinin ayrıntılarını detaylandırmak için karşılıklı istişare kurullarının kurulması ilk adımımız olacaktır."

İMSİAD-UTİYAP yönetim kurullarının toplantısından karşılıklı istişare ve iş birliği komitesinin kurulması kararı çıktı.