Uyuşmazlıklara hızlı çözümler üretiliyor

14 Ocak 2019

BURSA (DÜNYA) - Tahkim ve arabuluculuk konularında Türkiye’ye örnek çalışmalara imza atan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), ticari uyuşmazlıkların çözümünde zorunlu hale getirilen arabuluculuk faaliyetleri ile ilgili usul ve esasların anlatıldığı toplantıya ev sahipliği yaptı. BTSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi Divan Başkanı ve BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Irmak Aslan, merkezin yürüttüğü çalışmalar sonucunda iş dünyasının yaşadığı uyuşmazlıklara daha hızlı çözümler üretildiğini söyledi.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi ve BTSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (BTSO TAM) Divan Başkanı Irmak Aslan’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen ve Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Abdulkadir Şahin ile Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay’ın da bulunduğu panele konuşmacı olarak Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı Kurul Üyesi Nihat Şimşek, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi Başkanı İlker Koçyiğit, Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı Ömer Gülmüş, Arabulucu Avukat Okan Dursun ve Arabulucu Avukat Volkan Aksu katıldı.

BTSO TAM Divan Başkanı Irmak Aslan, merkez sayesinde iş dünyasının yaşadığı uyuşmazlıklara daha hızlı çözümler ürettiklerini söyledi. BTSO’nun tahkim ve arabuluculuk konularında ilklere imza attığını belirten Aslan, “Odamız ve Uludağ Üniversitesi iş birliğinde hayata geçirilen ‘Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri Yüksek Lisans Programı’ sayesinde yeni akademik yılda kabul ettiğimiz öğrenciler ile tahkim ve arabuluculuğun akademik olarak gelişimine de katkı sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

Uluslararası tahkim hizmetleri sayesinde ihracat yapan firmaların yurtdışı pazarlarda güven içerisinde ticaretlerini yapabileceklerini de ifade eden Aslan, “Adalet Bakanlığımızın yönlendirmeleri ile birlikte arabuluculuk merkezlerimiz çok daha etkin bir şekilde faaliyetlerini sürdürebilir ve yeni kurulacak arabuluculuk merkezlerinin daha etkin ve sürdürülebilir olarak kurulması için KOSGEB, İŞKUR ile kalkınma ajanslarımızın desteklerini BTSO olarak talep ediyoruz. Bu sayede arabuluculuk görüşmeleri için dünya standartlarında, uygun, sağlıklı ortamların sağlanması ile tarafların anlaşma oranlarının yükseleceğine inanıyoruz” dedi.

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı Kurul Üyesi Nihat Şimşek, “BTSO bu alanda rol modelliği üstlendi. Gerçekleştirdiğimiz toplantılarda tüm Türkiye’ye örnek uygulama olarak BTSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’ni gösteriyoruz” değerlendirmesini yaptı. Ticari uyuşmazlıklardaki arabuluculuk süreciyle ilgili katılımcılara bilgiler veren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi Başkanı İlker Koçyiğit ise tahkim ve arabuluculuk alanındaki oluşan bilincin daha da artacağına inandığını kaydetti. Toplantıda ayrıca Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı Ömer Gülmüş, Arabulucu Avukat Okan Dursun ve Arabulucu Avukat Volkan Aksu da arabuluculuk ile ilgili katılımcılara bilgiler aktardı.