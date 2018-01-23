VakıfBank Genel Müdürü: Mevduatın bir buçuk katını kredi olarak verdik

23 Ocak 2018

VakıfBank, 'Anadolu Zirveleri'nin dördüncüsünü Denizli'de düzenledi. Bankanın bölge yönetimi ve şube müdürleriyle de bir araya gelen VakıfBank heyeti, bölgede gerçekleştirdikleri çalışmaları detaylandıran ve yeni yatırımları planlayan toplantılar düzenledi.

Bölgede gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, "Denizli Sanayi Odamız ile çok önemli işbirlikleri içeren bir protokole imza attık. Çardak Özdemir Sabancı OSB'de Bankamız mülkiyetinde bulunan ve toplam büyüklüğü bir milyon metrekareyi bulan arsamızla ilgili 15 yıldır çözüm bekleyen sorunu nihayete erdirdik. Parsellerimizi maliyetinin oldukça altında bir fiyattan, Denizli Sanayi Odası aracılığıyla satışa sunuyoruz. Ayrıca bu protokolle birlikte Denizli Sanayi Odası üyelerimizin her türlü finansal ihtiyacını uygun maliyetlerle karşılayacağız" dedi.

Özcan konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Bugün Denizli'de 10 şube ve 137 personel, bölge genelinde ise 37 şube, 514 personel ve bölge müdürlüğümüz aracılığıyla hizmet veriyoruz. Geçen yılın ilk dokuz ayında Denizli'de 282 milyon lirası KGF kapsamında olmak üzere toplam 2.9 milyar lira nakdi kredi kullandırdık. Bölge genelinde ise 761 milyon lirası KGF kapsamında, toplam 5.75 milyar lira nakdi kredi kullandırdık.

Mevduat tarafına baktığımızda ise Denizli'de 1.16 milyar lira, bölge genelinde de 4 milyar liralık bir büyüklüğe ulaştığımızı görüyoruz. Yani mevduatın krediye dönüşüm oranı 1.42 olarak gerçekleşmiştir. Bir başka deyişle, bölgemiz genelinde mevduat olarak topladığımız kaynağın neredeyse bir buçuk katını kredi olarak kullandırmış durumdayız"