Vefa Grup Başkanı Güner: Çelik yapıyı Chavez’e anlattık Türkiye’ye anlatamadık
Vefa Grup Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Güner, kentsel dönüşümüde çelik yapılara öncelik verilmesi gerektiğini belirterek, “Hem hızlı, hem sağlam, hem de ekonomik. Venezuela’da bin 600 tane yaptık. Biz bu işin önemini Hugo Chavez’a anlatabildik ama Türkiye'ye anlatamadık” dedi.
Nurdoğan A. ERGÜN
Büyük İstanbul depremi ‘olacak mı, olmayacak mı’ tartışmaları sürerken deprem kuşağındaki Türkiye’nin ana sorunu güvenilir yapılar olmaya devam ediyor. Başta İstanbul olmak üzere birçok ilde yapı stokunun hızlı ve sağlam bir şekilde dönüştürülmesi gerektiğini belirtior. Sibirya, Yemen, Somali, Venezuella gibi dünyanın 122 ülkesine çelik yapı kuran Vefa Grup’un Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Güner, Türkiye’nin acilen çelik yapıya dönmesi gerektiğini söyledi.
Bunun yolunun kamu otoritesinin de çelik yapının güvenilirliğine inanmasından geçtiğini ifade eden Güner, “Yeter ki şartnameler hazırlansın, planlamalar yapılsın Türkiye çelik yapı sektörü 3 yıl içinde 1 milyon konutun kentsel dönüşümünü tamamlar. Biz bunu Bakanlığa da deklare ettik. Çok acil bir şekilde ortak aklın yeniden kurgulanması lazım. Biz bunu Hugo Chavez’e anlattık, Türkiye'ye anlatamadık” dedi.
“5 yılda deprem diye bir sorunumuz kalmaz”
Dönem dönem çelik yapının gündeme getirildiğini belirten Güner, “Malatya-Elazığ depremi sonrasında çelikten 100 bin köy evi projesi hayata geçirildi ve bunların 50-60 bini tamamlandı. Bu projeler yaygınlaştırılmalı. Çelik yapı çok katlı binalar için de uygun, İstanbul’da rahatlıkla kentsel dönüşümde kullanılabilir. Türkiye, savunma sanayisine verdiği önemi bu işe verirse maksimum 5 yıl sonra deprem diye bir sorunumuz olmaz” diye konuştu.
“Çelik yapının m2'si 25 bin TL”
6 Şubat depreminde bölgede yapılan araştırmaya göre yapı stokunun yüzde 5’inin çelik yapı olduğunu ve hiç birinin hasar almadığını kaydeden Güner, “Van depremi sonrasında da orada ilk uygulamaları yapmıştık, hepsi sağlam. Şu anda da devlet 100 m2 çelik konutlar yapıyor. Metrekaresini altyapı dahil 25-26 bin liralara ihale ediyor. Betonarme olursa bu rakam şu anda 29-30 bin lira. Betonarme yapıların ömrü 50-60 yılken çelik yapılarda böyle bir sınır yok.
Çelik yapıların sağlamlığın yanında yüzde 10 fiyat avantajı da var” dedi. Türkiye’de çelik yapıyı bilen hoca sayısının %5’i geçmediğini aktaran Güner, “Türkiye’deki çelik yapı derslerinin toplam mühendislik, inşaat mühendisliğindeki oranı %2.5. Bitirme teziyle %10-12’yi buluyor. İşte o yüzden de toplam yapı stokunun %5’i çelik yapı. Onun da %3.5’i sanayi yapısı. Şu anda konuta yönelik çelik yapı oranı %1” dedi.
Liberya’dan Mayorka adasına 122 ülke
122 ülkede çelik yapı kurduklarını anlatan Güner, şu bilgileri verdi: “Venezuela’da bin 600 tane yaptık. 15 günde bir blok 16 daire anahtar teslimi yapıyorduk. Dünyanın 122 farklı ülkesine 7 milyon metrekarelik yapı kurduk. Vefa olarak işimizin yüzde 35-40’ı yurtdışına dönük. Şu anda Liberya’da başkanlık konutunu, Mayorka adasında kasırgadan yıkılan 100 evi yapıyoruz.”
“Çalışmak için acilen 40 kişi arıyoruz”
Eurobord fabrikasında ikinci hattın devreye girmesiyle eleman açığının ortaya çıktığını söyleyen Orhan Güner, Bilecik’te işçi sorunu yaşadıklarını belirtti. Acilen fabrikada çalışacak 40 kişiye ihtiyaçları olduğunu açıklayan Güner, hattın 22 gün açık olması gerektiğini, ancak mavi yakalı çalışan sorunu nedeniyle bazı beyaz yakalıları bu alanda istihdam ettiklerini söyledi. Güner, yurtdışından nitelikli işçi getirilmesi yönünde düzenleme yapılamasını da istedi.
5 euroluk levhayı renklendirip katma değerli hale getirerek 25 euroya satacak
Vefa Group’un yapı malzemeleri alanında faaliyet gösteren markası Ekobord, 30 milyon dolarlık yatırımla Bilecik’teki fabrikasında ikinci hattı devreye aldı. Bu hatta hamurundan renkli fibercement levhalar üretmeye başlayan Ekobord, yenilikçi ürünü Colorex ile başta Avrupa olmak üzere ihracattaki pazar payını artırmayı hedefliyor.
Bugüne kadar 20’den fazla ülkeye malzeme veren marka, yeni ürünü ile özellikle Avrupa pazarını hedefe koydu. Türkiye’de ilk defa flow on teknolojisi ve pres sistemi ile 2013 yılında üretime başladıklarını aktaran Orhan Güner, “2022 yılından itibaren, mühendisliğini yaptığımız makinelerin üretimine yoğunlaşarak tüm inşai süreçler dahil 30 milyon doları bulan yatırım yaptık.
Çoğunluğu yerli ve milli olarak üretilen makinelerle yaptığımız bu yatırımla mevcut üretim kapasitemizi 2.5 kat artırarak 7.5 milyon metrekareye çıkardık. Türkiye’de ilk kez hamurundan renkli olarak fibercement levha üretmeye başladık” dedi. Bu ürünlerin yüzde 40’a kadar enerji tasarrufu sağladığını ve renkli yeni ürünlerle katma değer satacaklarını belirten Güner, metrekaresi 5-6 euro olan ürünlerin 25 euroya kadar çıkacağını kaydetti. Geri dönüşümlü hammadde kullanılan tesis, enerji ihtiyacının yüzde 50’sini de GES’ten sağlıyor.