Vefa Grup Başkanı Güner: Çelik yapıyı Chavez’e anlattık Türkiye’ye anlatamadık

Nurdoğan A. ERGÜN

Büyük İstanbul depremi ‘olacak mı, olmayacak mı’ tartışmaları sürer­ken deprem kuşağındaki Tür­kiye’nin ana sorunu güvenilir yapılar olmaya devam ediyor. Başta İstanbul olmak üzere birçok ilde yapı stokunun hız­lı ve sağlam bir şekilde dönüş­türülmesi gerektiğini belir­tior. Sibirya, Yemen, Somali, Venezuella gibi dünyanın 122 ülkesine çelik yapı kuran Vefa Grup’un Yönetim Kurulu Baş­kanı Orhan Güner, Türkiye’nin acilen çelik yapıya dönmesi ge­rektiğini söyledi.

Bunun yolu­nun kamu otoritesinin de çelik yapının güvenilirliğine inan­masından geçtiğini ifade eden Güner, “Yeter ki şartnameler hazırlansın, planlamalar yapıl­sın Türkiye çelik yapı sektörü 3 yıl içinde 1 milyon konutun kentsel dönüşümünü tamam­lar. Biz bunu Bakanlığa da dek­lare ettik. Çok acil bir şekil­de ortak aklın yeniden kurgu­lanması lazım. Biz bunu Hugo Chavez’e anlattık, Türkiye'ye anlatamadık” dedi.

“5 yılda deprem diye bir sorunumuz kalmaz”

Dönem dönem çelik yapı­nın gündeme getirildiğini be­lirten Güner, “Malatya-Elazığ depremi sonrasında çelikten 100 bin köy evi projesi haya­ta geçirildi ve bunların 50-60 bini tamamlandı. Bu projeler yaygınlaştırılmalı. Çelik yapı çok katlı binalar için de uygun, İstanbul’da rahatlıkla kent­sel dönüşümde kullanılabilir. Türkiye, savunma sanayisine verdiği önemi bu işe verirse maksimum 5 yıl sonra deprem diye bir sorunumuz olmaz” di­ye konuştu.

“Çelik yapının m2'si 25 bin TL”

6 Şubat depreminde böl­gede yapılan araştırmaya gö­re yapı stokunun yüzde 5’inin çelik yapı olduğunu ve hiç bi­rinin hasar almadığını kayde­den Güner, “Van depremi son­rasında da orada ilk uygulama­ları yapmıştık, hepsi sağlam. Şu anda da devlet 100 m2 çelik konutlar yapıyor. Metrekare­sini altyapı dahil 25-26 bin li­ralara ihale ediyor. Betonarme olursa bu rakam şu anda 29-30 bin lira. Betonarme yapıların ömrü 50-60 yılken çelik yapı­larda böyle bir sınır yok.

Çelik yapıların sağlamlığın yanında yüzde 10 fiyat avantajı da var” dedi. Türkiye’de çelik yapıyı bilen hoca sayısının %5’i geç­mediğini aktaran Güner, “Tür­kiye’deki çelik yapı derslerinin toplam mühendislik, inşaat mühendisliğindeki oranı %2.5. Bitirme teziyle %10-12’yi bu­luyor. İşte o yüzden de toplam yapı stokunun %5’i çelik yapı. Onun da %3.5’i sanayi yapısı. Şu anda konuta yönelik çelik yapı oranı %1” dedi.

Liberya’dan Mayorka adasına 122 ülke

122 ülkede çelik yapı kur­duklarını anlatan Güner, şu bilgileri verdi: “Venezuela’da bin 600 tane yaptık. 15 günde bir blok 16 daire anahtar tesli­mi yapıyorduk. Dünyanın 122 farklı ülkesine 7 milyon met­rekarelik yapı kurduk. Vefa olarak işimizin yüzde 35-40’ı yurtdışına dönük. Şu anda Li­berya’da başkanlık konutunu, Mayorka adasında kasırgadan yıkılan 100 evi yapıyoruz.”

“Çalışmak için acilen 40 kişi arıyoruz”

Eurobord fabrikasında ikinci hattın devreye girmesiyle eleman açığının ortaya çıktığını söyleyen Orhan Güner, Bilecik’te işçi sorunu yaşadıklarını belirtti. Acilen fabrikada çalışacak 40 kişiye ihtiyaçları olduğunu açıklayan Güner, hattın 22 gün açık olması gerektiğini, ancak mavi yakalı çalışan sorunu nedeniyle bazı beyaz yakalıları bu alanda istihdam ettiklerini söyledi. Güner, yurtdışından nitelikli işçi getirilmesi yönünde düzenleme yapılamasını da istedi.

5 euroluk levhayı renklendirip katma değerli hale getirerek 25 euroya satacak

Vefa Group’un yapı malzemeleri alanında faaliyet gösteren markası Ekobord, 30 milyon dolarlık yatırımla Bilecik’teki fabrikasında ikinci hattı devreye aldı. Bu hatta hamurundan renkli fibercement levhalar üretmeye başlayan Ekobord, yenilikçi ürünü Colorex ile başta Avrupa olmak üzere ihracattaki pazar payını artırmayı hedefliyor.

Bugüne kadar 20’den fazla ülkeye malzeme veren marka, yeni ürünü ile özellikle Avrupa pazarını hedefe koydu. Türkiye’de ilk defa flow on teknolojisi ve pres sistemi ile 2013 yılında üretime başladıklarını aktaran Orhan Güner, “2022 yılından itibaren, mühendisliğini yaptığımız makinelerin üretimine yoğunlaşarak tüm inşai süreçler dahil 30 milyon doları bulan yatırım yaptık.

Çoğunluğu yerli ve milli olarak üretilen makinelerle yaptığımız bu yatırımla mevcut üretim kapasitemizi 2.5 kat artırarak 7.5 milyon metrekareye çıkardık. Türkiye’de ilk kez hamurundan renkli olarak fibercement levha üretmeye başladık” dedi. Bu ürünlerin yüzde 40’a kadar enerji tasarrufu sağladığını ve renkli yeni ürünlerle katma değer satacaklarını belirten Güner, metrekaresi 5-6 euro olan ürünlerin 25 euroya kadar çıkacağını kaydetti. Geri dönüşümlü hammadde kullanılan tesis, enerji ihtiyacının yüzde 50’sini de GES’ten sağlıyor.