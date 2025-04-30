Vepara’nın WaaS ürünü, Fintech’te kadınların yükselişine ışık tutuyor

Kadınların iş dünyasında daha fazla yer bulması amacıyla ilki düzenlenen W-Spark Başarısıyla Parıldayan Kadınlar Ödülleri, bu yıl fintech sektörünün öncü isimlerine sahne oldu. Törende, Vepara’nın İş Geliştirme ve Proje Yöneticisi Buse Dökmen Kara da “Teknoloji Parıldayanı” kategorisinde Bronz Ödül’e layık görüldü.

W-Spark Başarıyla Parıldayan Kadınlar Ödülleri, kadınların iş gücündeki katkılarını kutlayan ve daha fazla kadının sektörde görünür olmasını sağlayan prestijli bir ödül programı olarak öne çıkıyor. Program, kadınların iş dünyasındaki başarılarını takdir ederken, fintech sektöründeki kadın liderlerin ilham veren hikayelerinin duyulmasına da alan açıyor.

Vepara WaaS: Kadınların iziyle teknolojik dönüşüm

Vepara WaaS, e-para lisansı olmayan kuruluşlara yönelik geliştirilmiş bir dijital finansal hizmetler platformu olarak sektörde büyük bir fark yaratıyor. Vepara WaaS, kullanıcıların hızlı ve maliyet etkin finansal çözümlerle buluşmasını sağlıyor. Bugün itibarıyla 7 müşteri, 50.000’den fazla ön ödemeli kart ve günlük 7 milyon TL’nin üzerinde işlem hacmiyle başarıyla hizmet veriyor. Vepara WaaS’ın gücünü, kadınların liderliğindeki güçlü bir ekipten alması, finansal teknoloji dünyasında kadınların rolünün önemini pekiştiriyor.

Buse Dökmen Kara'nın açıklaması

Buse Dökmen Kara, ödülün ardından yaptığı açıklamada, kazandığı ödülü sadece kendi başarısı olarak görmediğini, bunun aynı zamanda kadınların finansal teknoloji dünyasında daha fazla söz sahibi olabilmesi için atılan önemli bir adım olduğuna dikkat çekti: “Bu ödül, finansal teknoloji dünyasında kadınların üretkenliğini ve görünürlüğünü artırmaya yönelik bir adım. Bugün burada olmamı sağlayan tüm kadınların ilham verici gücünü temsil ettiğimi düşünüyorum.”

Volkan Üstün: 'Proje kadınların emeğiyle hayata geçirildi'

Vepara CEO’su Volkan Üstün de ödülün ardından yaptığı açıklamada, kadınların fintech sektöründeki başarısını vurguladı: “WaaS projemiz tamamen kadınların emeğiyle hayata geçirildi. Bu ödül, sadece bir ürünün başarısı değil, aynı zamanda kadınların finansal teknoloji dünyasında kazandığı güç ve görünürlük adına büyük bir adım. Bu ödülün, Vepara ve kadın ekibimizin sektördeki katkılarının bir kutlaması olduğuna inanıyorum.”