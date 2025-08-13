Yenişehir’de Gıda İhtisas OSB için çalışmalar başladı

Yenişehir Belediye Başka­nı Ercan Özel, Sanayi ve Teknoloji Bursa İl Müdü­rü Aydın Bakoğlu’nu Tarihi Bele­diye Binası’nda ağırladı. Ziyarete, Yenişehir Organize Sanayi Bölge­si (YOSAB) Müdürü Fatih Kay­nar da katıldı. Görüşmede, Yeni­şehir’in sanayi yatırımları ve özel­likle Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) projesi detaylı şe­kilde ele alındı.

Başkan Ercan Özel, Yenişehir’in güçlü tarım alt­yapısını sanayiyle destekleyecek projeler için çalıştıklarını vurgu­layarak, “Göreve geldiğimiz gün­den bu yana istihdamı artıracak her adımı titizlikle planlıyoruz. Gıda İhtisas OSB ile birlikte ilçe­mizdeki 12 bin kişiye iş kapısı ol­masını hedefliyoruz” dedi.

“Yeni yatırımların önündeki engeller kalkıyor”

Yenişehir Organize Sanayi Böl­gesi ile ilgili Başkan Ercan Özel’in talimatıyla yürütülen İmar Reviz­yon Çalışmaları da tamamlanma aşamasına geldi. Akademisyenler ve şehir plancılarından oluşan uz­man bir ekip tarafından sürdürü­len çalışmalar sayesinde, YOSAB yatırımcılara daha cazip hale geli­yor. Başkan Ercan Özel, “Girişim­lerimiz sonucu hazırlanan imar planlarımızın revizyon sürecinde sona yaklaştık. Bu sayede yeni yatırımların önündeki engeller kaldırılıyor, sanayi bölgemiz yatırımcılar için daha ulaşılabilir ve sürdürülebilir bir hale geliyor” diyerek, bu gelişmenin istihdam ve ekonomik büyüme açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.

“Tarımın gücü sanayi ile bütünleşiyor”

Yenişehir, Bursa’nın 17 ilçesi arasında önemli bir tarım havza­sı olarak öne çıkıyor. İlçenin eko­nomisi büyük ölçüde tarım ve hayvancılığa dayanıyor. Türkiye genelinde tarımsal ürün ihraca­tında Bursa’nın ilk sırasında yer alan Yenişehir’de özellikle biber, bezelye ve taze fasulye gibi ürün­ler iç ve dış piyasada yüksek ta­lep görüyor. 56 bin nüfusa sahip Yenişehir halkının yüzde 78,7’si­nin geçimini tarımdan sağladı­ğına dikkat çeken Başkan Ercan Özel, “328 bin dekar alanda yürü­tülen tarımsal üretim, ikinci ve üçüncü ürünlerle birlikte yakla­şık 500 bin dekara ulaşıyor. Bo­ğazköy Barajı’nın devreye alın­masıyla birlikte sulanabilir arazi miktarı da 170 bin dekara çıktı. Verimli Yenişehir arazisinin her bir bölgesinde yılda 3, hatta bazı bölgelerde yılda 4 defa ürün alı­nabiliyor” diye konuştu.

Bursa, Türkiye’nin sebze ve meyve ambarı

Bursa genelinde sebze üretiminde Türkiye ortalamasının çok üzerinde paylara sahip ürünler arasında Brüksel lahanası yüzde 84,8, bezelye yüzde 31,2, salçalık domates yüzde 28,8, karnabahar, pırasa, kırmızı pancar, enginar ve fasulye yer alıyor. Meyvede ise ahududu yüzde 98, böğürtlen yüzde 78, armut yüzde 39, maviyemiş, nektarin, sofralık zeytin, şeftali, çilek ve erik Bursa’da yoğun olarak üretiliyor. Başkan Özel, konuşmasına şöyle devam etti: “Yenişehir’in tarım potansiyeli, özellikle donmuş gıda, konserve ve hazır gıda sanayisi için büyük bir hammadde kaynağı oluşturuyor. Bu nedenle kurulacak gıda üretim tesisleri sadece istihdam değil, aynı zamanda ürünlerin katma değerini artırarak üreticinin refahına da katkı sağlayacak.”

Yenişehir’in, lokasyon olarak da sanayi ve tarım yatırımları için ideal bir konumda yer aldığına vurgu yapan Başkan Ercan Özel, “Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin Yenişehir’e yapılması hem yatırımcı, hem de üretici açısından oldukça fayda sağlayacaktır” dedi.