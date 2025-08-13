Yenişehir’de Gıda İhtisas OSB için çalışmalar başladı
Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi projesine yönelik çalışmaların resmen başladığını duyurdu. Başkan Özel, “Gıda İhtisas OSB için bakanlık nezdinde somut adımlar atılıyor. Komisyon kuruldu ve yer tespiti için incelemeler başladı” ifadesini kullandı.
Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Sanayi ve Teknoloji Bursa İl Müdürü Aydın Bakoğlu’nu Tarihi Belediye Binası’nda ağırladı. Ziyarete, Yenişehir Organize Sanayi Bölgesi (YOSAB) Müdürü Fatih Kaynar da katıldı. Görüşmede, Yenişehir’in sanayi yatırımları ve özellikle Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) projesi detaylı şekilde ele alındı.
Başkan Ercan Özel, Yenişehir’in güçlü tarım altyapısını sanayiyle destekleyecek projeler için çalıştıklarını vurgulayarak, “Göreve geldiğimiz günden bu yana istihdamı artıracak her adımı titizlikle planlıyoruz. Gıda İhtisas OSB ile birlikte ilçemizdeki 12 bin kişiye iş kapısı olmasını hedefliyoruz” dedi.
“Yeni yatırımların önündeki engeller kalkıyor”
Yenişehir Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili Başkan Ercan Özel’in talimatıyla yürütülen İmar Revizyon Çalışmaları da tamamlanma aşamasına geldi. Akademisyenler ve şehir plancılarından oluşan uzman bir ekip tarafından sürdürülen çalışmalar sayesinde, YOSAB yatırımcılara daha cazip hale geliyor. Başkan Ercan Özel, “Girişimlerimiz sonucu hazırlanan imar planlarımızın revizyon sürecinde sona yaklaştık. Bu sayede yeni yatırımların önündeki engeller kaldırılıyor, sanayi bölgemiz yatırımcılar için daha ulaşılabilir ve sürdürülebilir bir hale geliyor” diyerek, bu gelişmenin istihdam ve ekonomik büyüme açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.
“Tarımın gücü sanayi ile bütünleşiyor”
Yenişehir, Bursa’nın 17 ilçesi arasında önemli bir tarım havzası olarak öne çıkıyor. İlçenin ekonomisi büyük ölçüde tarım ve hayvancılığa dayanıyor. Türkiye genelinde tarımsal ürün ihracatında Bursa’nın ilk sırasında yer alan Yenişehir’de özellikle biber, bezelye ve taze fasulye gibi ürünler iç ve dış piyasada yüksek talep görüyor. 56 bin nüfusa sahip Yenişehir halkının yüzde 78,7’sinin geçimini tarımdan sağladığına dikkat çeken Başkan Ercan Özel, “328 bin dekar alanda yürütülen tarımsal üretim, ikinci ve üçüncü ürünlerle birlikte yaklaşık 500 bin dekara ulaşıyor. Boğazköy Barajı’nın devreye alınmasıyla birlikte sulanabilir arazi miktarı da 170 bin dekara çıktı. Verimli Yenişehir arazisinin her bir bölgesinde yılda 3, hatta bazı bölgelerde yılda 4 defa ürün alınabiliyor” diye konuştu.
Bursa, Türkiye’nin sebze ve meyve ambarı
Bursa genelinde sebze üretiminde Türkiye ortalamasının çok üzerinde paylara sahip ürünler arasında Brüksel lahanası yüzde 84,8, bezelye yüzde 31,2, salçalık domates yüzde 28,8, karnabahar, pırasa, kırmızı pancar, enginar ve fasulye yer alıyor. Meyvede ise ahududu yüzde 98, böğürtlen yüzde 78, armut yüzde 39, maviyemiş, nektarin, sofralık zeytin, şeftali, çilek ve erik Bursa’da yoğun olarak üretiliyor. Başkan Özel, konuşmasına şöyle devam etti: “Yenişehir’in tarım potansiyeli, özellikle donmuş gıda, konserve ve hazır gıda sanayisi için büyük bir hammadde kaynağı oluşturuyor. Bu nedenle kurulacak gıda üretim tesisleri sadece istihdam değil, aynı zamanda ürünlerin katma değerini artırarak üreticinin refahına da katkı sağlayacak.”
Yenişehir’in, lokasyon olarak da sanayi ve tarım yatırımları için ideal bir konumda yer aldığına vurgu yapan Başkan Ercan Özel, “Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin Yenişehir’e yapılması hem yatırımcı, hem de üretici açısından oldukça fayda sağlayacaktır” dedi.