YMMO Başkanı Yaşar Zengin: Tam tasdik hizmeti zorunlu hale gelmeli

Özlem SARSIN

İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası (İzmir YMMO) Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Zengin, Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin vergi sistemindeki etkinliğini artıracak yasal düzenlemelerin kaçınılmaz hale geldiğini belirterek, büyük ölçekli firmalar için tam tasdik hizmetinin zorunlu hale getirilmesini önerdi. Zengin ayrıca, bu hizmetten yararlanan mükelleflerin vergi müfettişleri tarafından tekrar incelenmemesi, denetim gücünün denetim dışı kalan işletmelere yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

“YMM’ler denetimde etkin rol almalı”

Türkiye’de yaklaşık 5 bin Yeminli Mali Müşavir bulunduğunu, bunların 2 bin 900’ünün aktif olarak görev yaptığını hatırlatan Zengin, “Meslektaşlarımız bilgi birikimi, deneyimi ve donanımı yüksek düzeydeki uzmanlardır. Buna rağmen Hazine ve Maliye Bakanlığı ve iş dünyası mesleğimizden yeterli ölçüde yararlanmıyor.

YMM’ler yalnızca özel sektörün değil, kamunun da vergi süreçlerinin en büyük güvencelerinden biridir. Vergi mevzuatımız her geçen gün daha da karmaşık hale geliyor. İndirimli kurumlar vergisi, bazı indirim ve istisnalar, küresel vergi işlemleri ve güncel bir konu olan enflasyon düzeltmesi gibi teknik işlemlerde yaşanan karmaşalar gösteriyor ki, YMM’lerin sürece daha fazla dahil olması gerekiyor” dedi.

Yaklaşık 45 bin şirketin YMM’lerden kendi istekleriyle tasdik hizmeti aldıklarını belirten Zengin, bu sayının artmasının hem kamu hem özel sektör açısından fayda sağlayacağını dile getirerek” YMM’ler kamuya hiçbir maliyet oluşturmadan denetim hizmeti sunuyor. Müfettiş kaynağını daha etkin kullanmak istiyorsak, YMM’lere daha fazla alan açılması gerekiyor. Yeminli mali müşavirlik hizmetinin büyük ölçekli işletmelere zorunlu olması için çalışmaya devam edeceğiz”

“İşletmelere avantaj sağlıyor”

YMM denetiminden geçen beyannamelerin daha doğru ve eksiksiz olduğuna dikkat çeken Zengin, “Beyannameler verilmeden önce tespit edilen hatalarla ilgili yapılan düzeltmeler, işletmeleri hem cezadan hem de itibar kaybından korur. Oysaki aynı işlemler beyannameler verildikten sonra vergi müfettişleri tarafından yapıldığında işletmeler cezai yaptırımlarla karşılaşmaktadırlar. Birçok büyük işletme bile bu avantajın farkında değil” uyarısında bulundu.

Zengin, OSB’lerde vergi memuru bulundurulması ile ilgili olarak “OSB’lerdeki mükellefler de elbette denetlenmeli, ancak bunlara sıra gelene kadar, kayıt dışı alan ve sektörlere dikkat edilmeli. Son zamanlarda Türkiye genelinde KDV iadelerinde görev yapan memurlar da denetimlere çıkarılıyor. Bu nedenle vergi iade işlemlerinde gecikmeler meydana geliyor. Finansmana erişimin zorlaştığı bu süreçte KDV iadelerinin daha fazla geciktirilmemesi gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

“Tam tasdik hizmeti kazan kazan modelidir, teşvik edilmeli”

Büyük işletmelerin YMM ile çalışmanın vergi güvenliği açısından ne kadar önemli olduğunu fark etmeye başladığını da dile getiren Zengin, “Tam tasdik hizmeti alan işletmeler, bu hizmeti almaktan vazgeçmiyor, hizmette süreklilik var.

Vergi mükellefi, vergi risklerinden korunurken ve vergi avantajlarından daha doğru şekilde yararlanırken, vergi idaresi ise hiçbir maliyete katlanmadan toplamakla yükümlü olduğu vergilerin doğruluğunu sağlıyor. Tam tasdik hizmetinin zorunlu olması yasal düzenleme gerektiriyor. Ancak yasal düzenleme yapmadan da bazı teşvik edici uygulamalar yapılabilir. Zaten YMM’ler tarafından incelenmiş bu işletmeler yerine, kayıt dışı ve denetim dışı kalmış işletmeler hedefe konulabilir” diye konuştu.

“Yapay zekâ mesleği dönüştürecek”

Dijital dönüşüme dikkat çeken Yaşar Zengin, “Yapay zekâ mesleğimizi elbette etkileyecek. Teknolojiye ayak uyduramayan meslektaşlarımız bu dönüşümde geride kalabilir. Ama bu süreci yönetenler daha güçlü olacak” dedi. Son olarak, Yeminli Mali Müşavirlerin hem iş dünyasının hem de kamu maliyesinin güvenilir partneri olduğunu vurgulayan Zengin, “İş dünyası ile devlet arasında bir köprü vazifesi görüyoruz. Bu bilinçle vergi sistemini daha sağlıklı hale getirmek için çalışmaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.