Yüzde 95 kâr: En yüksek getiri potansiyeli olan hisseler belli oldu!

Borsa İstanbul'da gelecek 12 ayda en yüksek getirisi olan hisseler belli oldu. En yüksek getiri potansiyeli sunan hisse 2 hedef fiyat tahmini yapılan Akfen Yenilenebilir Enerji olarak açıklandı.

Sıralama ForeksHaber'in tarafından, 30 Ekim-30 Ocak döneminde 38 aracı kurum ve bankanın yayınladıkları araştırma, şirket, strateji raporlarından derlenen gelecek 12 aya ilişkin hedef fiyatlara göre düzenlendi. En az iki hedef fiyat tahmini alan 83 hisse bu raporda değerlendirmeye alındı.

İkinci sırada Teknosa yer aldı

İki farklı aracı kurum ve bankanın hedef fiyat verdiği Akfen Yenilenebilir Enerji'nin 35,31 TL olan hedef fiyat ortalamasına göre getiri potansiyeli yüzde 94,76 oldu.

İkinci sırada yüzde 94,16 getiri potansiyeli ile Teknosa yer aldı. Üçüncü sırada ise yüzde 92,69 ile Aydem, dördüncü sırada yüzde 82,85 ile Anadolu Efes ve beşinci sırada yüzde 78,01 ile Mavi Giyim yer aldı.

(Kaynak: Foreks Haber)

10 ve üzerinde tahmin verilen hisseler

En az 10 aracı kurum ve bankanın hedef fiyat verdiği hisseler dikkate alındığında en yüksek getiri potansiyelini sunan hisse ise yüzde 78,01 ile Mavi Giyim oldu.

Onu, yüzde 68,85 ile Koç Holding, yüzde 59,2 ile Şok Marketler, yüzde 57,48 ile Arçelik ve yüzde 54,68 ile Tüpraş takip etti.

(Kaynak: Foreks Haber)