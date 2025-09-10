Zafer Yapı'nın yeni projesi 'Tane Koru' Kayaşehir'de hayata geçiriliyor

Zafer Yapı, “Her yerde, her zaman en iyi yapılar” vizyonuyla çalışmalarına devam ediyor.

En yeni projesi olan Tane Koru, Başakşehir’in gelişen yüzü Kayaşehir’de hayata geçiriliyor. Yatay mimari yaklaşımıyla tasarlanan proje, zemin artı 4 katlı 10 blok ve toplam 100 daireden oluşuyor.

Akıllı ev sistemleri öne çıkıyor

Projede yer alan 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri, geniş balkonları, ebeveyn banyoları ve akıllı ev sistemleriyle öne çıkıyor. Modern şehir yaşamının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanan daireler, hem konforlu hem de fonksiyonel bir yaşam vaat ediyor.



Çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, spor salonu, sauna ve buhar odasıyla sakinlerine hem sağlıklı hem de keyifli bir yaşam sunuyor.

Proje, Kayaşehir Millet Bahçesi’nin hemen yanında, metro istasyonuna ve alışveriş merkezlerine yürüme mesafesinde yer alıyor.

Projenin lansmanı 13 Eylül'de yapılacak

13 Eylül 2025 tarihinde lansmanı yapılacak olan Tane Koru, avantajlı ödeme seçenekleriyle yatırımcılarına da önemli fırsatlar sunuyor. Özellikle vade farksız ödeme imkânı, projeyi yalnızca oturum için değil, aynı zamanda kârlı bir yatırım aracı olarak da öne çıkarıyor.