Üç finalle Fenerbahçe Doğuş’un kasasına 4 milyon euro girdi

29 Mayıs 2018

İMAM GÜNEŞ

Fenerbahçe Doğuş... Şu anda Türk basketbolunun Avrupa’daki en başarılı takımlarından biri. Euroleague de Avrupa’nın kulüpler bazında en prestijli organizasyonu. 217 ülkede yayınlanan ve en az 1.2 milyar insanın izlediği bu organizasyonda Fenerbahçe Doğuş, son 3 yıldır finale adını yazdıran ekip. Kulüp, geçen yıl İstanbul’da yapılan organizasyonu kazanmayı başarmıştı. Avrupa’nın en yüksek bütçeli takımlarından biri olan temsilcimiz, son üç yıldaki başarısının karşılığı olarak Euroleague’den yaklaşık 4 milyon euroluk gelir elde etti.

Geçen yıl şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Doğuş, turnuva boyunca 1 milyon 930 bin euroluk kazanç sağlamıştı. 2016'da ise bu gelir 1 milyon euroya yakındı. Bu yıl yine kupa için Belgrad'da mücadele eden sarı lacivertli ekip şampiyon olamadı ama kasasına yaklaşık 1 milyon euro götürmeyi bildi.

Bütçede Avrupa ikincisi

Basketbol, Avrupa’da henüz futbol kadar endüstrileşmiş bir spor dalı değil. Futboldan sonra en çok ilgi duyulan basketbolda, bütçeler ve kazançlar futbolun gölgesinde kalıyor. 2017'deki ödül sistemine göre Euroleague’de kupayı kazanan kulübe 1 milyon euro veriliyor. Futbolda Şampiyonlar Ligi'nin kazananı ise 15 milyon euroyu kasasına götürüyor. Avrupa basketbolunda en yüksek bütçeli takım olarak CSKA Moskova ön plana çıkıyor. Euroleague’in her yıl en büyük favorilerinden biri olan Rus ekibin bütçesi 42 milyon euro. Euroleague’de kendi uçağına sahip tek takım olan CSKA, 2012’den beri Boeing 737 kullanıyor. Fenerbahçe Doğuş ise Euroleague’de başarı hedefi koyduğu dört sezon önce, bütçesini 20 milyon euro olarak belirlemişti. Takıma her yıl yatırım yapan sarı lacivertli kulüp, bugün 30 milyon euroluk bir bütçeye sahip.

Kur artışı maliyeti 10 milyon euro artırdı

Fenerbahçe’nin geçen yıl 25 milyon euro olan bütçesinin yarısı oyuncu maliyetine gidiyor. Başkan Aziz Yıldırım, kulübün şu anki bütçesinin 30 milyon euro olduğunu hatırlatarak, kur artışının mali yapıyı etkilediğine ve artış sürerse bütçenin 40 milyon euroya yaklaşacağına dikkak çekmişti. Sürecin yolunda devam edebilmesi için Fenerbahçe’nin şampiyon olunca 10-15 milyon euroluk ödül alması gerektiğini söyleyen Yıldırım, “Sağ olsun Ülker, sağ olsun Doğuş Grubu. Onlar olmasa burayı kapatmak lazım. Fenerbahçe bankalara 30 milyon euro borçlanırsa bu spor dalını yürütemez. Devletin bu konuya bir an evvel el atması lazım” demişti.

Seyirci ortalamasında Avrupa'da ilk 4 arasında

Fenerbahçe Doğuş, bu sezon evinde en fazla seyredilen dört takımdan biri oldu. Sahasında bu sezon yaptığı 17 maçın birçoğunu kapalı gişe oynayan ekip, 16 takımlı ligde ilk dörde girmeyi başardı.

EuroLeague’in açıkladığı verilere göre Fenerbahçe Doğuş, yaklaşık 13 bin kapasiteli Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda ortalama 10 bin 806 taraftarının önünde performans sergiledi. Ataşehir’deki salona EuroLeague boyunca gelen toplam izleyici sayısı ise 183 bin 702. Bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes ise en az seyirci ortalamasına sahip takım olarak sezonu kapattı.

Anadolu Efes’i, bu sezon iç sahada oynadığı 15 maçta ortalama sadece 3 bin 900 taraftar izledi.

Türkler Sırbıstan'a akın etti, Fenerbahçe adeta evindeydi

Fenerbahçe Doğuş, 18-20 Mayıs tarihlerinde Sırbistan’ın Belgrad kentindeki maçlarda seyirci avantajı yakaladı. Belgrad Turizm Organizasyonu Müdürü Milorad Popovic, turnuva öncesinde şunları söylemişti: “Avrupa’nın birçok ülkesinden sporseverin gelmesini bekliyoruz. En fazla Türkiye’den basketbol meraklısını ağırlayacağız. Toplamda 15 bin kişi bu organizasyonu takip etmek için Belgrad’a gelecek. Türkiye’den gelenlerin sayısında da 2017'ye göre gözle görülür artış var.” Her ne kadar deplasmanda olsa da Sırp basketbolseverler Fenerbahçe Doğuş’a karşı boş değil. Nedeni ise vatandaşları efsanevi antrenör Obradovic ve oyuncular Nikola Kalinic ile Marko Guduric'in takımda oynaması.