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Kiraz yediler, peş peşe yaşamlarını yitirdiler

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kiraz yedikten sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan çiftten, Ahmet Derin'in ardından eşi Rahime Derin de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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Kiraz yediler, peş peşe yaşamlarını yitirdiler

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kiraz yedikten sonra rahatsızlanarak yaşamını yitiren kişinin eşi de hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Rahime Derin, 11 gündür tedavi gördüğü Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Karabey köyünde 1 Temmuz'da kiraz yedikten sonra 63 yaşındaki Ahmet ve eşi Rahime Derin, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan çiftten Ahmet Derin, 3 Temmuz'da yaşamını yitirmişti. Derin çiftinin kiraz yedikleri ağacın bulunduğu bölgeye yaklaşık 15 gün önce tarım ilacı atıldığı, bu nedenle rahatsızlanmış olabilecekleri ihtimali üzerinde duruluyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA