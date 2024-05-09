İngiliz KOBİ’lere Türk sanal posu

Hamide HANGÜL

Türkiye’de çıktığı iki yatırım turunda 2 milyon dolar yatırım alan sanal pos uygulaması Bakiyem.com, İngiltere pazarına açılıyor. Firmalara kesintisiz tahsilat, ertesi gün ödeme, taksitli satış imkanı sağlayan start-upın, işbirliği yaptığı banka sayısı 27’ye ulaştı. Sektördeki gelişmeleri ve hedeflerini konuştuğumuz Bakiyem CEO’su Umut Yalçın, KOBİ’lerin yaşadığı tahsilat sıkıntısından yola çıkarak kurduğu Bakiyem. com’un, hızlı ve düşük maliyetlerle ödeme almak isteyen farklı büyüklüklerdeki firmalar için online ödeme çözümleri sunduğunu söyledi.

Startup olarak 2017 yılında kurulduklarını ve 2020 yılının eylül ayına kadar hiçbir yatırım almadan büyüdüklerinin altını çizen Yalçın, ilk yatırım turuna 2020 yılında çıktıklarını ve 1 milyon dolar yatırım aldıklarını belirterek, “Üç ay sonra ikinci yatırım turunda 2 milyon dolar değerlemeye çıktık. Toplamda 2 milyon dolar yatırım aldık” dedi.

İşlem hacmi 6,5 milyar TL

İlk kuruldukları yıl ulaştıkları 1 milyon TL işlem hacminin, 2023 yılında 6,5 milyar TL’ye yükseldiğine işaret eden Umut Yalçın, “Bugün günlük yaklaşık 20 milyon TL’lik bir işlem hacmine sahibiz” diye konuştu. Bakiyem.com sanal posunu kullanan işletme sayısının da hızla yükseldiğine işaret eden Yalçım, “İlk başladığımız yıl toplam 117 müşterimiz vardı, bugün 5 binin üzerinde müşteriye hizmet veriyoruz.

2023 yılı bizim açımızdan çok iyi geçti ve büyüme yılı oldu. Sahada Bakiyem ürünümüzle, büyük ölçekli firmalar herhangi bir yatırım maliyetine girmeden, bütün saha ekibini ve bayilerini dijitale taşıyabildi. İşletmeler sadece online ödeme değil, sipariş verme, fatura takibi cari entegrasyonu gibi özelliklerle işlerini kolaylaştırdı” ifadelerini kullandı.

Haziran’da şirket kuracağız

2024 beklentilerine de değinen Umut Yalçın, hedeflerinin yurt dışına açılmak olduğunu açıklayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bakiyem Ödeme Çözümleri olarak, 2024 yılında hedefimiz Avrupa’ya açılmak. Avrupalı KOBİ’ler de cep telefonlarını pos cihazı olarak kullanırken, bütün banka hareketlerini tek bir ekrandan yönetebilecekler. Aslına bakarsanız Türkiye’deki bütünleşik hizmet yapımızı Avrupalı Kobilere uyarlayacağız.

İlk etapta İngiltere operasyonunu başlatacağız. Oradaki KOBİ ve büyük ölçekli işletmelere hizmet sunacağız. İngiltere’de şirket kuracağız. Haziran ayında planlıyoruz. Oradaki esnaf, kuaför, restaurant gibi birçok KOBİ’ye bu hizmeti götüreceğiz. Pazarı yaklaşık 2 ay önce analize çıktım. Bu süreçte ön sipariş bile aldığımız oldu. Şu anda resmi süreçleri tamamlamak için çalışıyoruz. Orada hedefimiz ilk yıl bin işletmeye ulaşmak. Bin müşteriden de yıllık 50 milyon poundluk işlem hacmine ulaşmayı hedefliyoruz.”

Hedef 13 milyar TL

Bu yılın sonundaki işlem hacmini ve karlılıklarını artıracaklarını dile getiren Yalçın, “Aslına bakarsanız, bu yılın ilk ayındaki veriler 13 milyar TL’nin üzerinde bir işlem hacmiyle 2024’ü kapatacağımızı gösteriyor. Yeni ürün ve hizmetlerle 2023 yılına göre karlılığımızı da 7 kat arttırmayı hedefliyoruz” bilgilerini verdi.

Bakiyem’le KOBİ’lerin, kendi web sitelerinde, kod bilgisine sahip olmadan online ödeme sayfası oluşturabildiğini ve cep telefonlarını bir pos cihazı gibi kullanabildiğine işaret eden Yalçın, sipariş alma, açık faturaların ödenmesi, yeni oluşan faturaların ödenmesi, havale-eft gibi süreçleri yönetebildiğini söyledi.

Güney Amerika sırada

Yurt dışı açılımlarının Avrupa’nın ardından devam edeceğini açıklayan Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Öncelikli hedefimiz 2024 yılında İngiltere’de operasyonlarımızınaktif olması. 2025 yılında ise en az 5 Avrupa ülkesinde daha operasyon kurma hedefimiz var. 2025 yılı sonrasında da Güney Amerika ülkeleri olacak.” Start up’lara önerilerde de bulunan Yalçın, şöyle devam etti: “Bir startup kurmak ve büyütmek parayla değil, size ve girişiminize inanmış ve bu inançlakendisini girişime adamış bir ekiple mümkün olur. En önemli önerim yeni girişimcilere adanmış bir ekip kurmalarıdır.”

Başka bir yazılıma ihtiyaç yok

Bakiyem’in en etkin rolünün, başka hiç bir uygulamaya veya yazılıma ihtiyaç duymadan, bütün online ödeme araçlarını tek bir platformdan yönetilmesi olduğunun altını çizen Yalçın, “Avrupa’da dijital dönüşümde firmaların öngördükleri 1,5 - 2 yıllık proje sürelerinin 45-50 günde bittiğini görecekler. Bu da firmaların maliyetlerini10 kat azaltacak” dedi.