KOBİ’ler için dijitalleşme şart

Nurdoğan A. ERGÜN

KOBİ’lerin dijitalleşme süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla 2018 yılında hayata geçirilen ve ilk beş yılında 43 bin KOBİ’ye erişerek dijital dönüşüme yönelik farkındalıkların artmasına katkı sunan projenin yeni dönemindeki hedefi ise ‘Nitelikli Dijital Dönüşüm’. TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, “Projemizin yeni döneminde de yine dijitalleşmeye ilk kez adım atacak KOBİ’leri destekleyeceğiz.

Ancak Akbank ve Siemens’in katılımıyla projemizi bir adım daha ileriye taşıyıp, dijital dönüşüm ile tanışmış KOBİ’lerimize nitelikli dijital dönüşümü anlatacak, bu sayede teknolojiyi, işletmelerinin özel ihtiyaç ve hedeflerine uygun olarak adapte edebilmelerine katkı sağlayacağız” dedi.

"Dijitalleşme milli politika olmalı"

Sönmez, “Avrupa’dan Çin’e kadar uzanan güzergahta Türkiye için büyük fırsat var. Dijitalleşme ile e-ihracat da artacak. KOBİ’leri dijitalleştirmek ekonomimiz için hem yerli hem de milli bir politika olmalı” dedi. KOBİ’lerin dijitali odak noktalarına aldıklarını ama bütçelerde kısıtlamaya gittiklerini söyleyen Sönmez, KOBİ’lerin işletme sermayesi ihtiyacının 4 kat arttığını vurguladı.

"Dijitalleşen KOBİ’ler ülkemizi geleceğe taşıyacak"

Üretim, tedarik zincirleri, ticaret ve rekabetin bütünüyle yeniden tanımlandığı bir dönem yaşandığına dikkat çeken TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dijital Dönüşüm Komisyonu Başkanı Öner Çelebi, “Bu süreçte dijital dönüşüm, şirketlerimiz ve ülkemiz için en büyük fırsatlardan biri.

Çünkü sanayi devrimini başlatan gelişmiş ülkelerle aradaki makası kapatacak tek değişken dijitalleşme. Özellikle dijital dönüşümün getirdiği yaratıcı inovasyonu, yeşil dönüşümün öne çıkardığı sürdürülebilirlik temelli iş uygulamaları ile birlikte harmanlayan KOBİ’ler sadece şirketlerini değil ülkemizi de geleceğe taşıyacak” diye konuştu.

"Veri analitiği verimliliği etkileyen faktör"

Veri analitiğinin dijital dönüşüm sürecinde işletmelerin verimliliğini etkileyen en önemli faktör olduğuna değinen Siemens Bina Ürünleri Bölümü Ülke Yöneticisi Mert Ulaş, “Teknoloji, inovasyon ve sürdürülebilirlik alanındaki tüm birikim ve çözümlerimizi KOBİ’lerin dijital dönüşümünü hızlandırmak ve desteklemek üzere sunmaya hazırız” dedi.

"KOBİ’ler için kaynak yaratmaya çalışıyoruz"

KOBİ’lerin ihracat, üretim ve istihdam alanları başta olmak üzere ekonomide kritik bir rol üstlendiğini söyleyen Akbank KOBİ Bankacılığı Pazarlama Bölüm Başkanı Melis Özdeğirmenci, “KOBİ’lerin ortak ihtiyacı olan işleri hızlandırma konusunda çözüm sunan, öncü olacağımız bir yeniliğe imza attık.

Ayrıca, sağladığımız teknolojik kolaylıkların yanı sıra Akbank Dönüşüm Akademisi ile KOBİ’leri finansal, dijital ve yeşil dönüşüm konusunda harekete geçirecek eğitimlerle buluşturarak bu dönüşüm yolculuklarında onlara eşlik ediyoruz” açıklamasında bulundu. KOBİ’lerin yüzde 40’ının artık şubeye gitmek istemediğini kaydeden Özdeğirmenci, hedeflerinin dijital kullanımı yüzde 90’a çıkarmak olduğunu söyledi.