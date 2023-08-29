KOBİ'lere 450 milyon $ kaynak ile finans desteği

Şehir Buluşmaları programı kapsamında Elazığ’a giden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, “Türkiye Deprem Sonrası Ekonomik Canlanma Projesi ile KOBİ’lerimizin güçlenmesi için 450 milyon dolar tutarında bir uluslararası finansman kaynağını Türkiye’ye kazandırdıklarını söyledi.

Bakanlık olarak çabalarını çok boyutlu sürdürdüklerini ifade eden Kacır sözlerine şu şekilde devam etti: “Deprem sonrasında KOBİ’lerimizin hızlı toparlanmaları adına bütün işletmelerimizin KOSGEB’e olan 2023 yılı borçları ile hayatını kaybeden işletmecilerin tüm borçlarını sildik.

Depremde zarar görmüş iş yerleri için ilk yılı geri ödemesiz olmak üzere 36 ay vadeli Acil Destek Programı’nı uygulamaya koyduk. Elazığ’da bu kapsamda 327 işletmemize destek sağladık. 104 milyon liralık kredi hacmi oluşturduk. KOBİGEL Destek Programı kapsamında yine 42 işletmemize Elazığ’da 53 milyon lira sunduk.

Türkiye Deprem Sonrası Ekonomik Canlanma Projesi ile KOBİ’lerimizin güçlenmesi için 450 milyon dolar tutarında bir uluslararası finansman kaynağını ülkemize kazandırdık. Bu finansman ile hasar derecesine bağlı olarak ve firma ölçeğine göre Elazığ’daki işletmelere 150 bin liradan 400 bin liraya kadar faizsiz finansman desteği sağlayacağız.”

“20 yılda 706 yatırım teşvik belgesi düzenledik“

İşletmelere ekonomiye katkı sağlamaları açısından gereken desteği vermeye gayret ettiklerini ifade eden Kacır, son 20 yılda Elazığ’daki yatırımlar için 706 yatırım teşvik belgesi düzenlediklerini belirtti.

19 milyar 600 milyon liralık yatırım tutarıyla birlikte 27 bin vatandaşa istihdam imkânı oluşturduklarını belirten Kacır, son 20 yılda Elazığ’da iki OSB’de 189 parseli üretime geçirdiklerini vurguladı. Tüm parsellerde üretime geçilmesiyle birlikte istihdamı 22 bin 500 kişiye ulaştıracaklarını belirten Kacır sözlerine şu şekilde devam etti: “Son 20 yılda, Elazığ OSB ve Elazığ Teknova OSB için toplam 351 milyon liralık kredi desteği sağladık.

Ayrıca 5 sanayi sitemizde 5 bin 675 kişiye istihdam sağladık. Sanayi sitelerimiz için 140 milyon lira kredi imkanı sunduk.” Şehirlerin ekonomik işleyişinde KOBİ’lerin olmazsa olmazlardan olduğunu dile getiren Kacır, konuşmasını şöyle noktaladı: “Son 20 yılda, 5 bin 571 işletmemize 472 milyon liradan fazla destek sağladık. Öte yandan Fırat Kalkınma Ajansımızla birlikte şehrimizin ve bölgemizin yerel potansiyelini harekete geçirmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugüne dek Fırat Kalkınma Ajansımız 223 proje için 360 milyon liralık kaynak sağladı. DAP Bölge Kalkınma İdaremizle birlikte son 10 yılda şehrimizde 164 projeye 437 milyon lira katkı sunduk.

Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında 9 projeye 196 milyon lira destek verdik. Çalışan ve Üreten Gençler Programı (ÇÜGEP) kapsamında, Baskil, Karakoçan, Keban ve Kovancılar ilçelerinde 900 kişiye istihdam sağlayacak, 31 milyon lira bütçeli, 9 bin metrekarenin üzerinde kapalı alana sahip tekstil üretim fabrikalarını inşa ettik. Bunlarla birlikte Sertifikalı Fide Üretim Merkezi, Süt Soğuk Zinciri, Badem Kırma, İşleme ve Paketleme Tesisi, Engelsiz Yaşam Merkezi gibi projelerle vatandaşımıza üretme imkânı sunduk.”