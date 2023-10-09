“KOBİ’lere uygun şartlarda KGF destekli kredi verilsin”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Tokat İl İlçe Oda Borsa Müşterek İstişare Toplantısı'nda katıldı. Burada bir konuşma yapan Hisarcıklıoğlu, Anadolu'yu sürekli dolaşan, firma ve sektörleri devamlı dinleyen birisi olduğunu, özellikle KOBİ kredilerinde yaşanan daralmanın zincirleme etkiyle ülkenin ve sektörlerin tamamına olumsuz yansıdığını söyledi.

Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti: "Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Ticari krediler aniden ve çok sert şekilde kesilmemeli, kredi faizlerinde aşırı artışa gidilmemeli. Özellikle KOBİ'lerimize uygun şartlarla, Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatlı kredi verilmelidir. Biliyorsunuz, KGF sizin kurumunuz, üyemize kefil oluyoruz. Dünyada da bu özelliğiyle tekiz zaten. Üyesine kefil olan başka oda borsa sistemi de yok.

“Enflasyon muhasebesi mutlaka uygulanmalı"

Bir diğer reform ihtiyacının, vergi sistemiyle ilgilini olduğuna dikkat çeken Hisarcaklıoğlu, “Gerçekten çok karmaşık bir vergi sistemimiz var. Üstelik her geçen yıl daha da karmaşık hale getiriyoruz. Suistimal eden az sayıda kötü örnek yüzünden milyonlarca mükellefin hayatını daha da zorlaştırıyoruz. Bu da vergi uyuşmazlıklarını giderek artırıyor.

Bu yaklaşımı değiştirmemiz lazım. Enflasyon muhasebesi mutlaka uygulanmalıdır. Kamu maliyesi tarafında bütçe açığıyla mücadelede sadece vergi artışına odaklanılmamalıdır. Kamunun harcamalarında da ciddi tasarrufa gidilmelidir. İşte daha bunlar gibi pek çok konuyu takip ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve ilgili bakanlarımıza bizzat iletiyoruz. Şimdi sizlerin ileteceği sıkıntıları ve talepleri de aktaracağız" şeklinde konuştu.

“Kavga ile sıkıntı çözülmez”

Sorunlar bulunduğunu ama hepsini aşacak irade ve imkana sahip olduklarını söyleyen Hisarcıklıoğlu, "Birlik ve beraberlik içinde hareket ederek pek çok iyileşme sağladık. Kavga ile sıkıntı çözülmez. Ortak akılla, diyalogla çözülür. Bir ve beraber olunca Allah rahmeti ve bereketi de verir. Yeter ki birbirimizi ötekileştirmeyelim. Kimseyi fikrinden, inancından, görüşünden dolayı dışlamayalım" dedi. Hisarcıklıoğlu, 60 sene önce yarım kalan milli otomobil üretme rüyasını gerçeğe dönüştürdüklerini vurgulayarak şöyle devam etti: "Avrupa'ya en çok araç ihraç eden ülkeyiz ama bunu kendi markamızla değil, başka markalarla yapıyoruz.

Cumhurbaşkanı'mızın desteğiyle Türk milletinin hayali olan, tamamıyla Türk milletinin öz malı olan fabrikayı yapmak, arabaya binmek nasip oldu. Yurt içi satışa başladık. Bu sene için 28 bin adet üretim planladık ama tam 6 kat talep geldi. Togg'un seneye de ihracatını planladık. Böylece bayrağımızı dünyaya da taşıyacak ve yine hep birlikte bunun gururunu yaşayacağız” diye konuştu.

“Üretim yapanlar madalyayı hak ediyor”

Rifat Hisarcıklıoğlu, Zile Ticaret ve Sanayi Odasının (TSO) 100. kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı. Burada bir konuşma yapan Hisarcıklıoğlu, vergisini veren ve işletmelerini ayakta tutan üyelere teşekkür etti. Hisarcıklıoğlu, "Dükkanı, tezgahı açık tutup üretim yapıp alım satım yapıp istihdam ediyorsa bütün özel sektör madalya almayı hak ediyor. Hepiniz bunu hak ediyorsunuz. Zile Ticaret ve Sanayi Odam ve Zile Ticaret Borsam… Uluslararası akredite kuruluşunca tescillenmiş, Paris, Londra, Berlin odaları hangi hizmet veriyorsa Zile Ticaret ve Sanayi Odamla Borsam aynı standartta hizmet veriyor" diye konuştu.