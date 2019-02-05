KOBİ rehberleri sahaya iniyor

05 Şubat 2019

KOBİ Rehberliği ve Teknik Danışmanlık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliği değerlendiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Bu yönetmelikle birlikte piyasada çantacı olarak ifade edilen aracılar ortadan kalkacak. Görev ve yetkisini kötüye kullananlara izin verilmeyecek. Bu işin eğitimini almış, saha tecrübesi olan, alanında yetkin KOBİ rehberleri ve teknik danışmanlar, KOSGEB Destekleri kapsamında KOBİ’lere rehberlik hizmeti verecek. Sistemin devreye girmesiyle birlikte ilk etapta 200 KOBİ rehberi, 2 bin 400 Teknik Danışman alanda görev almaya başlayacak” dedi.

Varank, bu sistem ile birlikte KOBİ’lerin KOSGEB destek programlarından daha etkin yararlanacağını işaret ederek, “KOBİ’lerin proje hazırlama ve yürütme aşamalarında aracılar nedeniyle yaşadığı sorunlar ortadan kalkacak. Bu işin eğitimini almış, alanında yetkin KOBİ rehberleri ve teknik danışmanlar, KOBİ’lere rehberlik hizmeti verecek. Böylece KOBİ’lerin beceri ve kabiliyetleri geliştirilecek. Danışmanlık hizmetlerinde standart sağlanacak ve kalite yükselecek” dedi.

3 yıl içinde, 4 bin KOBİ faydalanacak

Bu düzenleme sayesinde KOSGEB’in KOBİ rehberleri ve teknik danışmanları yetkilendireceğinin yani bir anlamda akreditasyon görevi üstleneceğinin altını çizen Varank, 3 yıl içinde, 4 bin KOBİ’nin rehberlik ve teknik danışmanlık hizmetlerinden faydalanmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Kimler KOBİ rehberi olabilir?

KOBİ rehberlerinin ve teknik danışmanların nitelikleri, sunacakları hizmetler, yetkilendirilmesi, sınıflandırılması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesine ilişkin esasların yer aldığı yönetmeliğe göre KOBİ rehberi olmak isteyenlerde şu şartlar aranacak:

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yürürlüğe konulan KOBİ Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı kapsamında Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak,

KOBİ rehberliği eğitimini tamamlamak,

En az 240 saat danışmanlık tecrübesine sahip olmak veya büyük ölçekli işletmelerde son 10 yıl içerisinde en az 3 yıl üst düzey yönetici (genel müdür, genel müdür yardımcısı ve bunların emsalleri ile üstleri) olarak görev yapmış olmak.

3 yılın ardından 'kıdemli' olunacak

Bu şartları taşıyanlar KOBİ rehberi olabilecek. KOBİ rehberi, sunduğu hizmetlere ve KOSGEB tarafından yürütülecek izleme ve denetim sonuçlarına göre yetkilendirme tarihinden 3 yıl sonra kıdemli KOBİ rehberi olarak yetkilendirilebilecek.

KOBİ rehberleri, işletmelerin mevcut durumlarının analiz edilmesi, sorunlarının ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, işletmelere tavsiyelerde bulunulması ve yönlendirme yapılması, işletmelere proje hazırlama ve yürütme süreçlerinde rehberlik edilmesi gibi hizmetler verecek.

Teknik danışmanlık için 6 kriter

Yönetmeliğe göre, teknik danışman adayları için 6 kriter belirlendi. Bu şartlardan en az birini taşıyanlar teknik danışman olabilecek.

Aranan şartlar ise şunlar:

Yükseköğretim kurumlarında profesör veya doçent olarak görev yapmak veya yapmış olmak,

Doktora mezunu ve en az 120 saat danışmanlık tecrübesine sahip olmak,

Yüksek lisans mezunu ve en az 240 saat danışmanlık tecrübesine sahip olmak,

Büyük veya orta ölçekli işletmelerde orta düzey yönetici (birim müdürü, işletme müdürü ve bunların emsalleri) veya üst düzey yönetici (genel müdür, genel müdür yardımcısı ve bunların emsalleri ile üstleri) olarak son 10 yıl içinde en az 5 yıl görev yapmış ve en az lisans mezunu olmak,

Danışmanlık hizmeti veren işletmelerin son 10 yıl içinde en az 5 yıl sahibi, ortağı veya çalışanı olmak, en az 240 saat danışmanlık tecrübesine sahip ve en az lisans mezunu olmak,

15/2/2013 tarihli ve 28560 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik kapsamında Bireysel Katılım Yatırımcısı Lisansına sahip ve aynı Yönetmelikte tanımlanan tecrübeli yatırımcı olmak.

Teknik danışmanlar, finansman, uluslararasılaşma, teknoloji/yenilik/dijitalleşme ve büyüme alanlarında KOSGEB tarafından belirlenen ve yetkilendirildikleri konularda, işletmelere danışmanlık hizmeti sunacak.